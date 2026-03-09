Sviluppo edilizio sulla Varesina: contestazioni e dubbi su traffico e verde

Un piano per tre torri residenziali e servizi commerciali nell'area Pe4 provoca proteste di cittadini, partiti e associazioni, mentre il Comune ricorda la proprietà privata del terreno

La proposta di riqualificazione dell’area compresa tra via Peloritana, via Europa e via Montenero, a ridosso della strada Varesina e della frazione di Bariana, è al centro di un acceso dibattito pubblico. Si tratta di un intervento che prevede la realizzazione di un quartiere di lusso con immobili di pregio che supererebbero i 12 metri di altezza.

L’intervento sarebbe in grado di modificare in modo significativo sia l’aspetto urbano sia la funzionalità della zona circostante, incidendo su viabilità, servizi e paesaggio residenziale. Dal punto di vista urbano, le motivazioni indicate dai proponenti sono riconducibili a obiettivi di valorizzazione immobiliare e attrazione di investimenti; le opposizioni sottolineano invece rischi legati a densificazione, traffico e perdita di identità locale.

La natura del progetto e le sue dimensioni

Il piano interessa il comparto classificato come Pe4 e prevede la costruzione di tre palazzi residenziali di grandi dimensioni. Le torri comprenderanno numerosi piani e ospiteranno unità abitative di fascia elevata, con spazi commerciali, gallerie di negozi, vialetti interni e parcheggi a servizio di residenti e clienti.

I proponenti descrivono l’intervento come un’opportunità di valorizzazione dell’area. Tuttavia, le proporzioni indicate — equivalenti a edifici di circa 60 metri — sollevano dubbi sulla compatibilità con il contesto urbano e sul possibile impatto sul tessuto esistente. Le preoccupazioni riguardano in particolare la densificazione, l’aumento del traffico e la perdita di identità locale.

Impatto sul paesaggio urbano

Le preoccupazioni sulla densificazione si riflettono ora sull’aspetto visivo e funzionale della città. La previsione di edifici molto alti comporterebbe la formazione di un muro edilizio tra il centro e la frazione, con effetti sull’orizzonte e sulle relazioni tra quartieri.

Il progetto interessa l’area attorno al centro sportivo comunale e potrebbe alterare la fruizione degli spazi pubblici e la qualità percepita del paesaggio residenziale. Dal punto di vista operativo, tali cambiamenti richiedono valutazioni paesaggistiche e di mobilità per misurarne l’impatto sulla vivibilità.

Reazioni politiche e ambientali

Dal punto di vista operativo, tali cambiamenti richiedono valutazioni paesaggistiche e di mobilità per misurarne l’impatto sulla vivibilità. La pubblicazione del piano ha già generato comunicati e prese di posizione da parte di forze politiche e associazioni locali.

Il Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra e il Wwf hanno espresso forte contrarietà, denunciando una scarsa consultazione della cittadinanza. Le organizzazioni sottolineano il rischio per il bene pubblico, in particolare per la disponibilità di spazi verdi accessibili nel quartiere.

Le critiche evidenziano inoltre il pericolo che l’introduzione di numerose strutture commerciali di medie dimensioni trasformi la zona in un polo a elevata densità commerciale. Secondo i firmatari dei comunicati, ciò potrebbe aumentare il traffico veicolare e compromettere la qualità dell’aria e la mobilità pedonale.

Le richieste dei gruppi politici e delle associazioni mirano a ottenere ulteriori studi d’impatto e consultazioni pubbliche prima dell’approvazione definitiva. È attesa nei prossimi giorni la calendarizzazione di incontri con l’amministrazione comunale per definire ulteriori verifiche tecniche.

Preoccupazioni sul traffico e sulla viabilità

La discussione pubblica si concentra sulla gestione della mobilità in relazione al progetto. La proposta prevede l’installazione di due rotonde lungo via Peloritana per convogliare i flussi veicolari.

I residenti di Bariana e le comunità delle aree meridionali, tra cui Santa Maria, segnalano il rischio di un aumento del traffico e un peggioramento della vivibilità. Le opposizioni ritengono che le rotonde possano essere insufficienti a mitigare i picchi di congestionamento.

Le istanze avanzate chiedono la presentazione di uno studio di traffico dettagliato e di un piano commerciale che quantifichi l’impatto sulle attività locali. Tra le richieste figurano valutazioni su capacità stradale, livelli di servizio e ricadute sui parcheggi.

L’amministrazione comunale è chiamata a verificare le analisi tecniche prima della definizione degli interventi. È attesa la calendarizzazione degli incontri già annunciata per completare le verifiche e confrontarsi con le parti interessate.

Iter amministrativo e possibili modifiche

La proposta è attualmente sottoposta a una fase istruttoria. È in corso la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, passaggio previsto per esaminare gli impatti del progetto.

La fase autorizzativa consente di valutare gli effetti ambientali, paesaggistici e sociali e di acquisire osservazioni formali da cittadini e stakeholder. Gli esiti tecnici e le osservazioni possono determinare modifiche sostanziali al progetto o l’introduzione di prescrizioni specifiche.

Il progetto resta quindi non definitivo e soggetto a cambiamento. Restano tuttavia le tensioni nella comunità legate alle ricadute sulla mobilità e sull’assetto urbano già emerse nelle consultazioni.

È attesa la calendarizzazione degli incontri annunciata per completare le verifiche e confrontarsi con le parti interessate. Il prossimo sviluppo atteso riguarda la pubblicazione delle controdeduzioni tecniche e l’eventuale revisione delle soluzioni progettuali.

La posizione del Comune

Il Comune di Garbagnate precisa che l’area interessata non è uno spazio verde pubblico, ma un terreno edificabile di proprietà privata classificato come Pe4. L’amministrazione utilizza questa classificazione per spiegare la possibilità legale dell’intervento e per ricordare i limiti dell’azione comunale rispetto a un piano presentato dal privato. Tuttavia, numerosi residenti ritengono che la natura privata della proprietà non elimini la necessità di un confronto pubblico ampio e trasparente sulle scelte che incideranno sul vivere quotidiano. Il prossimo sviluppo atteso riguarda la pubblicazione delle controdeduzioni tecniche e l’eventuale revisione delle soluzioni progettuali.

Il prossimo sviluppo atteso riguarda la pubblicazione delle controdeduzioni tecniche e l’eventuale revisione delle soluzioni progettuali. In assenza di un accordo tra le parti, la vicenda potrebbe proseguire con ulteriori interlocuzioni formali nelle fasi di valutazione e approvazione. I cittadini e le associazioni richiedono maggiori garanzie su verde pubblico, viabilità e servizi, mentre i proponenti sottolineano le potenzialità economiche e abitative dell’intervento. Il futuro dell’area dipenderà dall’esito della Valutazione Ambientale Strategica e dal grado di confronto che riusciranno a instaurare istituzioni, soggetti privati e comunità locale. È previsto che la documentazione integrativa venga resa disponibile agli enti coinvolti entro le prossime settimane, condizionando i tempi della decisione amministrativa.