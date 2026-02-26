Controversie sulla scuola pubblica a Legnano dopo l’arrivo di Ilaria Salis

A Legnano il dibattito sulla scuola pubblica si accende: Maira Cacucci solleva dubbi sul profilo pubblico di Ilaria Salis e invita a difendere modelli educativi credibili

Arriva Ilaria Salis: a Legnano si riapre il confronto sulla scuola

L’europarlamentare Ilaria Salis sarà a Legnano per un convegno sulla scuola pubblica al Palazzo Leone da Perego. L’annuncio ha riacceso il dibattito cittadino sul ruolo della politica nell’istruzione: non solo contenuti e priorità, ma anche il valore simbolico di chi porta la propria esperienza politica e culturale nelle aule e negli spazi collegati alla formazione.

Le posizioni in consiglio comunale

Il consigliere Maira Cacucci ha chiesto di non ridurre la discussione a schemi organizzativi o a questioni di agenda. Per lei il punto centrale è un altro: individuare persone che possano offrire riferimenti educativi credibili, rispettosi delle regole e delle istituzioni. Secondo Cacucci, la scelta dei relatori conta, perché trasmette ai giovani un messaggio che va oltre i singoli interventi.

Politica, simboli e percezioni

Il confronto mette in luce una tensione evidente: il confronto pubblico è salutare, ma conta anche il messaggio che si dà agli studenti quando la politica entra nella scuola. Le perplessità riguardano soprattutto la preservazione della scuola come spazio non conflittuale e la legittimità di chi vi interviene. Cacucci ha ricordato che il profilo pubblico di alcuni ospiti è stato collegato in passato ad ambienti antagonisti, manifestazioni radicali e a episodi di occupazioni non autorizzate, elementi che possono creare un’immagine divisiva e influenzare la percezione dei ragazzi sul ruolo delle istituzioni.

Coerenza tra parole e comportamenti

Il consigliere insiste sul fatto che chi parla di educazione dovrebbe mostrare coerenza tra valori dichiarati e percorso personale. Non si tratta di escludere opinioni per appartenenza politica, ma di evitare la normalizzazione di pratiche basate sulla contrapposizione permanente o su comportamenti che si avvicinano all’illegalità. La scuola, avverte Cacucci, non deve trasformarsi in un palcoscenico dove si legittimano approcci che confondono cittadinanza attiva con conflitto fine a se stesso. Durante il convegno sono previsti altri interventi che chiariranno come mettere in campo modelli coerenti per gli studenti.

Priorità concrete per la scuola

Oltre al tema dei relatori, Cacucci richiama l’attenzione sulle urgenze pratiche del sistema scolastico: migliorare la qualità dell’insegnamento, valorizzare i docenti, sostenere le famiglie e garantire la sicurezza degli istituti. Sono questi, secondo lei, gli aspetti che incidono davvero sulla quotidianità di alunni e insegnanti. Ripensare l’istruzione significa prima di tutto tradurre le parole in interventi concreti e in politiche che migliorino l’offerta formativa e le condizioni di lavoro del personale.

Scegliere riferimenti credibili

La consigliera sottolinea che la selezione degli interlocutori non è neutra: la scuola deve proporre modelli culturali e politici che favoriscano la partecipazione democratica senza alimentare ostilità verso le istituzioni. Privilegiare figure con percorsi pubblici coerenti con gli obiettivi formativi aiuta a evitare contraddizioni e a rafforzare la credibilità del progetto educativo. Per questo si chiede che i riferimenti proposti siano allineati agli indirizzi della scuola italiana.

Un valore simbolico maggiore del contenuto tecnico

Il caso dell’arrivo di Ilaria Salis a Legnano ricorda che ogni intervento pubblico sull’istruzione assume spesso un valore simbolico superiore al contenuto tecnico del convegno. In città e nella politica locale la discussione proseguirà cercando un equilibrio tra il diritto al confronto e la responsabilità di tutelare il ruolo formativo della scuola. Autorità scolastiche e rappresentanti istituzionali chiedono che agli studenti siano offerti esempi di cittadinanza attiva conformi alle regole e alle linee pedagogiche nazionali.

Prossimi passi

Nei giorni successivi si attendono chiarimenti sui criteri e sui limiti degli interventi esterni nelle scuole, e verifiche sull’applicazione delle linee guida. Il convegno al Palazzo Leone da Perego sarà l’occasione per approfondire questi temi e per ascoltare ulteriori contributi su come coniugare libertà di dibattito e tutela del ruolo educativo.