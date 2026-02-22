Assessore Guidesi in azienda: come i bandi regionali trasformano le imprese lombarde

L'assessore Guido Guidesi ha visitato tre imprese lombarde beneficiarie dei programmi regionali per la digitalizzazione e la valorizzazione delle imprese storiche, osservando investimenti in tecnologia, efficienza energetica e rilancio commerciale

Regione Lombardia: Guidesi in visita a tre imprese beneficiarie dei bandi

L’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, ha incontrato di recente tre imprese lombarde che hanno ricevuto finanziamenti dai bandi di Regione Lombardia. Lo scopo delle visite è stato vedere da vicino come le risorse pubbliche si traducono in interventi concreti e misurabili sul territorio.

Tre storie, tre interventi diversi

La tournée ha toccato realtà molto diverse tra loro: un’azienda dell’aerospazio, una torrefazione storica e un negozio simbolo della cultura ciclistica milanese. In ciascuna tappa si è capito chiaramente come i contributi siano stati impiegati per rispondere a esigenze specifiche: digitalizzazione dei processi, rinnovamento degli impianti produttivi, potenziamento dell’e‑commerce e recupero di elementi di valore storico. Questi interventi mirano non solo a rafforzare la competitività, ma anche a consolidare il rapporto delle imprese con la comunità locale.

Tecnologia e competitività

Nell’azienda aerospaziale gli investimenti hanno favorito lo sviluppo delle competenze interne e l’adozione di piattaforme di data analytics. L’introduzione di strumenti basati su intelligenza artificiale ha migliorato il controllo qualità, la rilevazione tempestiva delle anomalie e la sicurezza informatica. Sul piano operativo, la maggiore automazione e tracciabilità hanno ridotto i rischi e reso i processi più efficienti, con effetti positivi sulla posizione dell’azienda nei mercati nazionali e internazionali.

Tradizione che si rinnova

La torrefazione ha usato i fondi per aggiornare macchinari, ottimizzare i consumi energetici e restaurare arredi storici, affiancando a questi interventi lo sviluppo del canale online. L’obiettivo è preservare l’identità dell’azienda mantenendo però flessibilità produttiva e nuove opportunità di vendita. Questo modello dimostra che salvaguardia del patrimonio e innovazione commerciale possono procedere insieme, creando anche nuove possibilità occupazionali.

Impatto sull’economia locale

I bandi regionali giocano un ruolo di leva: accendono risorse private, spingono l’adozione di tecnologie e sostengono servizi rivolti al cliente. Le iniziative per la digitalizzazione hanno già stimolato investimenti in strumenti per il commercio e per il supporto alla clientela, con ricadute attese su occupazione e fatturato. Le amministrazioni locali continueranno a monitorare i risultati per misurare l’efficacia degli interventi e orientare le scelte future.

Dialogo e priorità per il futuro

Nei colloqui con le imprese sono emerse alcune priorità concrete: formazione sulle competenze digitali, efficientamento energetico e supporto ai processi di ricambio generazionale e manageriale. Le aziende hanno fornito osservazioni operative utili per tarare meglio le azioni pubbliche. Regione Lombardia conferma l’intenzione di mantenere un dialogo stretto con il tessuto produttivo e di adottare strumenti flessibili e misurabili per valutare l’impatto degli interventi.

Sul campo, le storie viste in queste visite raccontano progetti concreti: dall’introduzione di software avanzati per il controllo qualità all’installazione di macchine a basso consumo nella torrefazione, fino all’ampliamento dei servizi digitali per il negozio specializzato. Sono cambiamenti che aumentano la resilienza delle imprese e ne migliorano la capacità di adattarsi in un contesto competitivo. Nei prossimi mesi le verifiche sul campo forniranno elementi più precisi per le future decisioni di politica economica.