Manifesto delle Politiche Giovanili a Milano: Strategie per il Futuro dei Giovani

Un nuovo manifesto posiziona i giovani al centro delle politiche milanesi.

Il 7 , presso Palazzo Isimbardi, è stato presentato un importante documento che segna un passo avanti nel coinvolgimento attivo dei giovani nelle politiche pubbliche della città metropolitana di Milano. Questo progetto, denominato Giovani al Centro, è frutto di un percorso partecipativo realizzato da varie realtà giovanili e istituzionali.

Alla cerimonia erano presenti figure istituzionali di rilievo, tra cui rappresentanti di ANCI Nazionale, ANCI Lombardia e diversi sindaci della zona. Questi ultimi hanno sottolineato l’importanza di ascoltare le voci dei giovani per costruire un futuro migliore per il territorio. Questo manifesto non è solo una raccolta di idee, ma una vera e propria guida per l’azione.

Le 17 piste di lavoro

Il cuore del manifesto è composto da ben 17 piste di lavoro, articolate in 14 temi fondamentali e 3 aree dedicate alla governance. Tra i temi prioritari figurano mobilità, lavoro, diritti e ambiente, tutti aspetti cruciali per il benessere della comunità giovanile. Le piste di lavoro rappresentano una sorta di mappa strategica, volta a orientare le politiche future e garantire che le esigenze dei giovani siano al centro delle decisioni pubbliche.

Collaborazione tra istituzioni e giovani

Durante l’evento, è emerso un forte desiderio di instaurare un dialogo costruttivo tra i rappresentanti delle istituzioni e le realtà giovanili. Questo confronto ha permesso di esplorare modalità di collaborazione e sinergie che possano integrare il manifesto nelle politiche metropolitane. Le istituzioni hanno condiviso le loro intenzioni di impegnarsi concretamente per la realizzazione delle piste di lavoro, ponendo l’accento sull’importanza della partecipazione attiva dei giovani.

I prossimi passi per l’attuazione

Per passare dalla teoria alla pratica, il primo passo consiste nell’istituzione di comitati locali. Questi gruppi permetteranno ai giovani di confrontarsi direttamente con le autorità locali e di partecipare attivamente alla definizione delle politiche pubbliche. L’iniziativa mira a promuovere un dialogo aperto e costante tra i vari attori coinvolti, aumentando così l’efficacia delle risposte alle necessità del territorio.

Laboratori di governance partecipata

Nell’arco dei prossimi mesi, si prevede la creazione di laboratori di governance partecipata, in cui giovani e istituzioni lavoreranno insieme su temi trasversali emersi dalle piste di lavoro. Questi laboratori non solo faciliteranno l’emergere di nuove idee e soluzioni, ma contribuiranno anche alla formazione di nuovi organi di rappresentanza e dialogo. Tra le proposte già discusse, c’è la valutazione dell’impatto generazionale delle politiche, un aspetto fondamentale per garantire che le decisioni prese oggi siano sostenibili per le future generazioni.

Un’opportunità per il cambiamento

La Città metropolitana di Milano vede in questo progetto un’opportunità concreta per attuare un cambiamento significativo nella governance. Attraverso il modello di Giovani al Centro, si intende costruire una governance metropolitana che valorizzi le specificità locali e rafforzi la coesione territoriale. Questo approccio innovativo offre un’opportunità unica per un policy making che ponga i giovani al centro di ogni processo decisionale, dalla fase di identificazione dei bisogni fino alla realizzazione delle proposte.

Il percorso di governance e policy making rimane aperto e inclusivo, richiedendo il contributo di tutte le realtà del territorio, siano esse pubbliche o private, profit o non profit. Solo attraverso una collaborazione sinergica sarà possibile costruire un futuro migliore, dove le politiche rispondano alle reali necessità della comunità giovanile.