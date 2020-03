Stramilano 2020 rimandata a data da destinarsi per Coronavirus. A rischio anche la Milano-Sanremo.

L’allerta per il Coronavirus sta dilagando in Italia e sta colpendo in maniera importante anche i grandi eventi. L’ultima in ordine di tempo è la Stramilano 2020 rimandata per Coronavirus: la celebre manifestazione podistica si sarebbe dovuta tenere domenica 22 marzo ma gli organizzatori sono stati costretti rinviare l’evento a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Le misure di contenimento disposte dal Governo prevedono infatti l’annullamento di ogni evento sportivo in programma.

Stramilano 2020 rinviata per Coronavirus

Rinviata a data da destinarsi la Stramilano 2020, uno degli eventi sportivi più attesi di tutto l’anno. La manifestazione sportiva si sarebbe dovuta tenere il 22 marzo, ma è saltata a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia. La Stramilano 2o20, come comunicato dagli organizzatori, sarà posticipato, ma al momento non è ancora stata comunicata la nuova data.

“Ci scusiamo con i partecipanti, gli sponsor, i fornitori e i collaboratori, siamo certi che comprenderanno la necessità di adeguarci alle indicazioni ricevute per tutelare la salute di tutti noi. Ci auguriamo di comunicare la nuova data il prima possibile” è il comunicato degli organizzazioni lanciato sul sito della manifestazione.





Milano-Sanremo a rischio

Arrivata l’ufficialità per la Stramilano 2020, non è chiaro il destino di un’altra grande manifestazione sportiva in programma il giorno precedente, il 21 marzo. La Milano-Sanremo, una classica del ciclismo mondiale è infatti fortemente a rischio. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata da parte dell’organnizzazione, Rcs Sport.