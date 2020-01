La legge olimpica dei giochi di Milano-Cortina è in dirittura d'arrivo: presentata la prima bozza a Roma.

Le olimpiadi invernali Milano-Cortina iniziano a prendere forma e a Roma è stata presentata la prima bozza della legge olimpica. A illustrarla il ministro dello sport Vincenzo Spadafora durante una riunione nella sala monumentale di Largo Chigi.

Milano Cortina 2026: la legge olimpica

All’incontro erano presenti molti big del mondo sportivo e politici, tra questi: il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò, il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, il Sindaco di Milano, Beppe Sala, il Vice Sindaco di Cortina, Luigi Alverà, il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il Dirigente della Regione Veneto, Maurizio Gasparin, il Presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti e il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher.





Un grande entusiasmo ha accompagnato l’incontro: “Ancora un passo avanti. Ancora una bella notizia. Le Olimpiadi invernali del 2026 stanno seguendo il cammino prestabilito.

Le Olimpiadi sono il successo di una squadra, e la squadra sta marciando compatta” ha commentato il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. “Sono contento del clima di collaborazione e condivisione dimostrato da tutti. L’obiettivo – spiega il Ministro Spadafora – è sottoporla al Consiglio dei Ministri al più presto, in modo da sviluppare i seguiti necessari in armonia con i prossimi appuntamenti del Comitato Olimpico Internazionale previsti nel mese di marzo. Nel frattempo anche la Fondazione entrerà nella piena operatività“. Dichiarazioni a cui fa eco anche il presidente Fontana: “Un confronto positivo e utile per proseguire il percorso che ci porterà dritti verso la vera e propria fase organizzativa dei Giochi Olimpici. In un clima di concreta collaborazione ci siamo confrontati sui contenuti e sulle azioni da perseguire con l’obiettivo comune di essere pronti e preparati ad affrontare questa grande e affascinante sfida“

