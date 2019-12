Venerdì 28 dicembre è nato Liam, il figlio di Alessio Allegri il giocatore scomparso lo scorso 16 dicembre a seguito di un attacco cardiaco.

Non vedeva l’ora di abbracciarlo e stringerlo, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Il campione di basket Alessio Allegri è morto pochissimi gironi prima della nascita di suo figlio Liam. Il piccolo è venuto al mondo pochi giorni dopo Natale, ma suo padre è rimasto vittima di un attacco cardiaco lo scorso 15 dicembre. Una scomparsa precoce quella del 37enne Allegri, giocatore della Osl Garbagnate.





Nato il figlio di Alessio Allegri

Alle 2 del mattino di venerdì 28 dicembre è nato il piccolo Liam, il figlio di Alessio Allegri il giocatore scomparso lo scorso 16 dicembre a seguito di un attacco cardiaco. Avrebbe voluto tanto vedere il suo bambino ma purtroppo è scomparso prematuramente all’interno del palazzetto di Rho. Lo chiamavano Koeman i suoi amici, gli stessi che hanno deciso di avviare una raccolta fondi per sostenere la crescita e il futuro del piccolo Liam.

Nella pagina web #Koeman6persempreconLiam, invece, verranno raccolti aneddoti, racconti e la storia di Alessio, in modo che Liam possa sempre ricordarsi del grande campione che era suo padre.

Il responsabile tecnico della squadra che ha allenato per anni Alessio, Lorenzo Marrapodi ha spiegato al Corriere che “Claudia (la madre ndr.) è ancora in ospedale”. Al momento “non se la sente di commentare questa grande manifestazione di vicinanza, deve pensare a suo figlio, magari più avanti dirà qualcosa. Il pensiero di tutti è rivolto a lei e alla famiglia di Alessio. In questi giorni è arrivata una vera e propria onda di affetto che ha travolto tutte le persone coinvolte in quanto accaduto”. Infine, ha aggiunto: “Alessio era un mito“.