Milano è la città con un maggior aumento delle aziende: a dirlo è uno studio della Camera di Commercio sui dati registrati tra 2018 e 2019.

Dopo la crescita delle richieste di lavoro, sono in aumento anche le aziende ai piedi della Madonnina. Dal 2018 al 2019 sono aumentate del’1%: può sembrare poco, ma rappresenta invece una grande conquista per il capoluogo lombardo. Le attività maggiormente presenti sono quelle commerciali (74 mila), le costruzioni (41 mila), le attività immobiliari (30 mila) e le manifatturiere (29 mila). Tra i settori che crescono di più troviamo la finanza (+4,9%), la ricerca, le attività professionali (+4,4%), le attività di istruzione (+3,2%), sanità (+3,5%), comunicazione (+2%) e la sempre in crescita ristorazione (+1,6%).

Aumento delle aziende a Milano

Il 2019 è stato un anno pieno di premi per il capoluogo lombardo che, dopo il premio per miglior qualità della vita, sale sul podio di un altro settore. La città meneghina si fa spazio nella classifica delle province italiane per il numero di imprese, seconda solo alla capitale.

Roma, infatti, ne ha in totale 365 mila, ma scende di uno scalino per quanto riguarda il numero di addetti, per il quale sale al primo posto Milano.





Al terzo posto per le imprese ci sono Napoli e Torino per gli addetti. La Lombardia è la regione regina sia per quanto riguarda i 4 milioni di addetti le 817 mila imprese. Questi numeri pesano il 16% del sistema imprenditoriale italiano e il 24% degli addetti delle imprese.

Tra le altre province lombarde compaiono Brescia e Bergamo, che trovano buona posizione anche in tutta Italia. Rimangono stabili Como, Lodi e Monza. Il settore che ha più peso è il commercio, con circa 200 mila imprese, seguono le costruzioni e il manifatturiero. Tutti i dati sono emersi da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano, in base ai dati del registro delle imprese del terso trimestre 2019 e 2018.