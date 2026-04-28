Indirizzo, telefono e dettagli amministrativi di MDC S.p.A. spiegati in modo chiaro e pratico

Nel presente testo trovi una panoramica chiara e organizzata sui riferimenti ufficiali di MDC S.p.A., pensata per chi necessita di contatti rapidi o di confermare dati societari. Gli elementi di contatto riportati sono fondamentali per comunicazioni commerciali, richieste amministrative o verifiche legali: indirizzo, telefono, email e i numeri identificativi della società.

Di seguito viene spiegato il significato dei principali codici e certificazioni che accompagnano la denominazione aziendale, con suggerimenti su come utilizzare correttamente queste informazioni per corrispondenza, fatturazione e consultazione ufficiale presso il Registro competente.

Dati di contatto e sede

Per raggiungere MDC S.p.A. o per inviare comunicazioni ufficiali è utile conoscere la sede operativa e i recapiti. L’azienda è ubicata in viale Lombardia, 17, CAP I-20131 Milano. Per contatti telefonici è disponibile il numero T. +39 02 70003987, mentre per comunicazioni via posta elettronica si può utilizzare l’indirizzo [email protected]. Questi riferimenti sono quelli da indicare su documenti formali, lettere e su eventuali richieste di informazioni a fornitori o partner.

Come usare correttamente i recapiti

Nell’inoltrare comunicazioni amministrative è buona pratica riportare sempre il nome completo della società insieme all’indirizzo dettagliato e al numero telefonico. Per esempio, nelle fatture e nelle richieste ufficiali inserire: MDC S.p.A. – viale Lombardia, 17, I-20131 Milano – T. +39 02 70003987 – [email protected]. Questo assicura che la corrispondenza arrivi al reparto corretto e facilita le verifiche presso il Registro delle imprese.

Dati societari e numeri identificativi

Oltre ai recapiti, i dati amministrativi certificano l’esistenza legale e fiscale dell’impresa. Il capitale versato è riportato come EUR 1.514.762,00, indicato nella dicitura capitale sociale interamente versato. Il codice REA 1567337 identifica l’impresa nel Repertorio Economico Amministrativo, mentre il riferimento Part. IVA / C.F. 12584550151 è il dato fiscale utile per fatturazione e rapporti tributari.

Iscrizione al Registro delle imprese

La registrazione ufficiale dell’azienda è riportata come iscrizione al Registro delle imprese di Milano n. 12584550151. Questo numero corrisponde alla voce anagrafica dell’impresa presso la Camera di Commercio competente e consente a terzi di richiedere visure, controllo di bilanci o certificati di vigenza. La consultazione del Registro è lo strumento affidabile per verificare la validità dei dati esposti.

Perché questi elementi sono rilevanti

Conoscere e indicare correttamente indirizzo, telefono, email e i codici amministrativi evita errori nelle pratiche burocratiche, nelle fatturazioni e nei contratti. Il capitale sociale è un’indicazione economica dell’entità dell’azienda, mentre REA e Part. IVA / C.F. permettono di accertare la posizione giuridico-fiscale della società. Per chi svolge attività commerciale o legale, questi riferimenti costituiscono elementi essenziali di trasparenza.

In sintesi, riportare sempre i dati ufficiali come MDC S.p.A. – viale Lombardia, 17, I-20131 Milano – T. +39 02 70003987 – [email protected], insieme alle informazioni amministrative (capitale sociale interamente versato: EUR 1.514.762,00 – REA 1567337 – Part. IVA / C.F. 12584550151 – Iscrizione al Registro delle imprese di Milano n. 12584550151), garantisce chiarezza e facilita ogni rapporto formale con la società. Se necessario, è opportuno verificare periodicamente queste informazioni attraverso le banche dati ufficiali per confermare che nulla sia cambiato.