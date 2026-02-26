Le eccellenze della Pianura Bergamasca e di Monza e Brianza raccontate da Business PMI

La nuova puntata di Economia&Territori mette sotto i riflettori le tappe di Business PMI dedicate alla Pianura Bergamasca e a Monza e Brianza, con ospiti, dati Cribis e approfondimenti su energia e commercio

Economia&Territori racconta il tour di Business PMI

Economia&Territori dedica la nuova puntata al tour di Business PMI, con storie, numeri e sfide delle piccole e medie imprese lombarde. La registrazione raccoglie interviste ed eventi dal vivo promossi dalla rivista e dalla sua redazione.

Dove e quando

Le tappe si sono svolte nella Pianura Bergamasca e in Monza e Brianza. La puntata andrà in onda mercoledì 25/02/2026 alle 23.30 su Telecity, canale 13 in Lombardia e canale nazionale 61.

Formato e contenuti

La trasmissione mette in primo piano il racconto locale attraverso eventi dal vivo, un magazine e contenuti digitali.

La produzione è curata dalla rivista edita da Netweek, che ha seguito il tour sul territorio.

L’approfondimento mira a evidenziare le criticità e le opportunità delle PMI lombarde, con dati e testimonianze raccolte durante le tappe.

Come è nato il racconto: le tappe e l’impostazione del format

Il format di Business PMI si propone di valorizzare il tessuto produttivo locale attraverso presentazioni pubbliche e approfondimenti televisivi.

La sesta tappa si è svolta a Fornovo San Giovanni, a La Bassanina, e ha avuto come focus la Pianura Bergamasca. La settima si è tenuta nelle sale di Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno, con l'obiettivo di valorizzare le eccellenze di Monza e Brianza.

La sesta tappa si è svolta a Fornovo San Giovanni, a La Bassanina, e ha avuto come focus la Pianura Bergamasca. La settima si è tenuta nelle sale di Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze di Monza e Brianza.

Le serate hanno funzionato da spazi di confronto tra imprese, associazioni e istituzioni. Sono state progettate per costruire narrazioni di territorio utili alla crescita economica e sociale, non semplici vetrine istituzionali.

Il ruolo di Netweek e del direttore editoriale

Dopo le tappe iniziali, la narrazione prosegue con un’impostazione organica sul territorio. Le puntate sono pensate per collegare indagini, testimonianze e dati locali.

La testata Netweek coordina la pubblicazione e la promozione dei contenuti di Business PMI. Il ruolo dell’editoria locale è centrale per garantire coerenza informativa tra stampa e televisione.

In studio, a guidare il dibattito, sarà il direttore editoriale Maurizio Cattaneo. Il direttore agisce da mediatore tra gli ospiti e il pubblico televisivo, favorendo il confronto e la continuità dei temi.

La presenza di un conduttore stabile contribuisce a trasformare le singole tappe in un racconto organico delle economie territoriali. L’obiettivo dichiarato è sostenere la crescita economica e sociale attraverso storie verificabili e approfondimenti locali.

Le prossime tappe del format continueranno a integrare reportage sul campo, dati statistici e interventi di esperti per rendere più leggibile l’evoluzione delle PMI nei territori coinvolti.

Gli ospiti e i punti chiave discussi in trasmissione

La puntata prosegue l’analisi territoriale avviata nelle tappe precedenti, integrando reportage e dati per rendere leggibile l’evoluzione delle PMI. In studio intervengono due interlocutori rappresentativi del mondo economico locale.

Interverrà Riccardo Fornaro, direttore generale di Gelsia, che illustrerà il ruolo dell’azienda nella fornitura di servizi per l’energia e nell’efficientamento. Fornaro mette a fuoco come gli interventi sugli impianti e l’adozione di fonti rinnovabili possano costituire leve concrete per la competitività territoriale.

Il secondo ospite, esponente di realtà imprenditoriali locali, porterà testimonianze sull’impatto degli interventi energetici su famiglie, imprese e amministrazioni. I contributi saranno usati per mettere in relazione politiche locali, strumenti finanziari e necessità operative delle PMI.

La voce delle associazioni

In collegamento remoto parteciperà Oscar Fusini, direttore di Ascom Confcommercio Bergamo, per illustrare la prospettiva associativa della provincia.

Confcommercio Bergamo è stata fondata nel 1945 e rappresenta i settori del commercio, del turismo e dei servizi. L’associazione offre consulenza specialistica agli imprenditori locali e sostiene iniziative per la crescita delle imprese.

Fusini porrà l’accento sul ruolo delle migliaia di micro e piccole imprese che costituiscono la rete economica della bassa bergamasca. Segnalerà inoltre la necessità di promuovere strumenti che favoriscano la continuità d’impresa e la resilienza dei territori.

I dati economici: numeri che descrivono i territori

In continuità con le richieste di favorire la continuità d'impresa e la resilienza dei territori, la puntata si è concentrata sui dati quantitativi per contestualizzare le proposte.

Secondo elaborazioni basate sui dati di Cribis, le prime 500 Pmi della provincia di Bergamo hanno generato complessivamente oltre 6 miliardi di euro di fatturato. Tra i comuni della zona, Treviglio risulta primo per volume d’affari. Il territorio bergamasco mostra inoltre un saldo tra aperture e chiusure d’impresa lievemente positivo, pari a +0,2%, parametro che risulta in controtendenza rispetto alla media lombarda.

Monza e Brianza: manifattura e ruolo regionale

Dopo il saldo positivo tra aperture e chiusure d'impresa pari a +0,2%, l'area conferma una marcata vocazione industriale. L'analisi delle prime 1.000 Pmi provinciali evidenzia una concentrazione produttiva superiore alla media regionale.

Per Monza e Brianza, la classifica per fatturato colloca Monza al primo posto provinciale. L’area è descritta come piattaforma produttiva e fulcro economico della regione. I dati vengono utilizzati nelle trasmissioni come base per definire strategie di sviluppo e politiche di supporto al tessuto produttivo locale.

Temi di futuro: energia, commercio e rapporto con le nuove generazioni

Le serate di confronto e la successiva puntata in studio hanno messo al centro il ruolo dell'energia come leva competitiva, le criticità quotidiane del commercio e dei servizi e il dialogo tra piccole e medie imprese e giovani. Gli interventi si sono svolti nell'area locale.

La discussione ha evidenziato che la transizione energetica può incrementare l’efficienza produttiva e ridurre i costi nel medio termine. Allo stesso tempo è emersa la rilevanza di sistemi di relazioni che favoriscano innovazione e passaggio generazionale. Il concetto di fare rete è stato indicato come condizione necessaria per condividere competenze, costruire alleanze e sostenere progetti concreti sul territorio.

Durante l’evento nella Pianura Bergamasca Fusini ha ricordato che «fare impresa è un bene per tutta la comunità», affermazione che la puntata di Economia&Territori intende riproporre in chiave operativa. I prossimi passaggi indicati dai relatori prevedono azioni coordinate tra imprese, istituzioni e associazioni per tradurre le indicazioni emerse in misure di supporto e opportunità occupazionali.