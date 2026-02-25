Lodestar propone un ecosistema tecnologico integrato basato su cloud, cybersecurity e intelligenza artificiale, investendo su formazione e partnership per accompagnare le imprese nella modernizzazione

Lodestar, nata da un fondo italiano di private equity, si è affermata come punto di riferimento per la digitalizzazione delle imprese. Con sedi diffuse sul territorio e competenze focalizzate sulle soluzioni Microsoft, il gruppo propone servizi volti a semplificare la complessità tecnologica e sostenere la crescita aziendale.

Nel mondo del business locale gli interlocutori identificano in Lodestar un partner per trasformare strategie in progetti attuabili. Gli elementi chiave sono il modello operativo integrato, l’ecosistema proprietario e gli investimenti nella formazione dei talenti.

La crescita del gruppo

Lodestar è cresciuta rapidamente dopo l’investimento iniziale del fondo di private equity. La progressione si è basata su acquisizioni mirate e sviluppo organico delle competenze. Gli esperti del settore confermano che la specializzazione su piattaforme Microsoft ha facilitato l’ingresso in mercati diversificati. Il risultato è una clientela che spazia dalle piccole imprese alle realtà corporate, con progetti scalabili e misurabili.

Il modello operativo

Il modello operativo combina offerta tecnica, un ecosistema proprietario e iniziative formative. L’approccio integra consulenza, implementazione e supporto continuativo. Le soluzioni sono progettate per tradurre obiettivi strategici in percorsi concreti. Gli strumenti di misurazione permettono di valutare impatti su efficienza e crescita, consentendo aggiustamenti basati su dati.

Presenza territoriale e investimenti nei talenti

La rete di sedi distribuite favorisce prossimità ai clienti e capacità di intervento locale. Lodestar punta inoltre su programmi di formazione interni per attrarre e trattenere competenze specialistiche. Gli investimenti in capitale umano comprendono percorsi certificati e partnership con istituti tecnici. Questo approccio contribuisce a mantenere competenze aggiornate e a sostenere progetti di trasformazione digitale sul territorio.

Il prossimo sviluppo atteso riguarda l’ampliamento dell’offerta cloud e i servizi gestiti, con l’obiettivo di consolidare la posizione sul mercato e rispondere alle esigenze di imprese in fase di digitalizzazione.

Un ecosistema integrato per rispondere alle esigenze IT

Per consolidare la strategia di espansione, Lodestar propone un ecosistema modulare che copre dall’infrastruttura alle applicazioni. La piattaforma integra componenti distinti: SuiteLink semplifica la gestione delle suite collaborative, AppLink supporta lo sviluppo di software custom e CloudLink garantisce infrastrutture cloud scalabili e sicure. Gli esperti del settore confermano che questo approccio facilita l’offerta di soluzioni su misura, adattabili sia alle piccole e medie imprese sia alle grandi aziende. L’obiettivo dichiarato è migliorare l’efficienza operativa e ridurre i tempi di implementazione dei servizi gestiti.

Specializzazione e partnership strategiche

La società è riconosciuta come unico operatore indipendente totalmente dedicato alle soluzioni Microsoft in Italia, con lo status di Microsoft Solutions Partner. Questo riconoscimento attesta competenze tecniche e progetti certificati e migliora la credibilità commerciale. La capacità di integrare servizi cloud con scenari di security avanzata e di analisi dati consente soluzioni end‑to‑end per clienti pubblici e privati. L’adesione a partnership tecnologiche rafforza l’offerta e riduce i tempi di implementazione dei servizi gestiti. Gli esperti del settore confermano che tale combinazione facilita l’adozione delle piattaforme e il rispetto dei requisiti normativi.

Quattro pilastri per guidare la trasformazione

Per consolidare l’approccio, la strategia di Lodestar si articola in quattro direttrici operative che coprono l’intero ciclo della trasformazione digitale. Il primo pilastro, Elevate, è dedicato al consolidamento e all’ottimizzazione delle infrastrutture digitali. Il secondo, Envision, traduce le visioni strategiche in roadmap operative. Il terzo, Empower, investe sulle persone fornendo strumenti moderni per aumentare produttività e collaborazione. L’ultimo, Evolve, assicura un accompagnamento continuo nei mutamenti operativi e tecnologici.

I pilastri sono interconnessi e operano in sinergia. Per esempio, una migrazione verso il cloud pianificata in Elevate si basa su una roadmap aziendale definita in Envision. Tale migrazione viene supportata da tool per il workplace moderno previsti in Empower e seguita da piani di miglioramento continuo in Evolve. L’approccio integra misure di cybersecurity e governance dei dati, garantendo conformità normativa e resilienza operativa.

Strumenti tecnologici e sicurezza

A completare l’offerta vi sono soluzioni di cybersecurity, servizi per la gestione e la governance dei dati e funzionalità basate su intelligenza artificiale applicate ai processi aziendali. Gli operatori sottolineano che la protezione informatica è oggi un requisito trasversale da integrare fin dalle fasi progettuali, non un elemento opzionale. Lodestar propone architetture difensive e servizi gestiti per il monitoraggio e la risposta alle minacce, con l’obiettivo di garantire conformità normativa e resilienza operativa per imprese e istituzioni locali.

Presenza sul territorio e modello operativo

Nell’ambito della strategia di supporto alle imprese locali, Lodestar opera con quartier generale a Milano in via Fabio Filzi 27. La rete comprende filiali in diverse città italiane e una sede a Stabio, in Svizzera. Questa struttura consente un presidio commerciale capillare e interventi operativi rapidi sul territorio. Gli uffici locali affiancano i clienti in progetti personalizzati, garantendo al contempo una governance unitaria delle soluzioni fornite e continuità con le attività di sicurezza e monitoraggio menzionate in precedenza.

Struttura e numeri

Il gruppo impiega oltre 500 professionisti con competenze in infrastruttura, sviluppo software e servizi specialistici. Tra le aree di offerta figurano il modern workplace e il marketing digitale, integrate con soluzioni di sicurezza e dati. I piani finanziari prevedono una crescita dei ricavi attesa, indicativa del consolidamento della posizione sul mercato italiano della trasformazione digitale.

Formazione, talenti e il legame con il mondo della scuola

In continuità con la presenza sul territorio milanese, Lodestar rafforza il collegamento tra imprese e sistema educativo per favorire l’ingresso dei giovani nel settore digitale. L’azienda promuove programmi con istituti tecnici, tra cui l’Istituto Tecnico Enrico Mattei di Rho, che prevedono visite aziendali, workshop e percorsi pratici. L’obiettivo è ridurre il divario tra curricula scolastici e competenze richieste dal mercato, valorizzando percorsi applicativi e orientamento professionale.

Progetti come Business PMI Young traducono conoscenze teoriche in esperienze operative e stage formativi. Gli esperti del settore confermano che iniziative strutturate contribuiscono a creare un bacino di talenti idonei all’inserimento in contesti aziendali digitali. Per Lodestar, l’investimento in capitale umano rappresenta una strategia per sviluppare valore sostenibile e resilienza organizzativa nel medio periodo.

Per Lodestar, l’investimento in capitale umano resta una leva prioritaria per creare valore nel medio periodo. L’azienda affianca clienti e istituzioni nella modernizzazione dei servizi, combinando implementazione di infrastrutture cloud sicure, progettazione di applicazioni custom e percorsi formativi per i professionisti. Gli esperti del settore confermano che il modello mira a rendere l’innovazione concreta e misurabile, con attenzione alla resilienza organizzativa e alla sostenibilità. Sono previste ulteriori iniziative per rafforzare l’impatto sul territorio e supportare la transizione digitale.