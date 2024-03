Esselunga assume nuovi dipendenti durante il job day: le occasioni di lavoro

Esselunga, una delle catene di supermercati più famose in Italia, sta per iniziare una grande campagna d’assunzioni. La società italiana, operante nella grande distribuzione organizzata, ha l’obiettivo di ampliare il proprio personale: ha annunciato l’assunzione di ben 300 nuovi dipendenti. Ci sarà l’organizzazione di due eventi speciali, i “job day“, che si terranno a Milano il 17 e il 18 aprile.

Esselunga: alla ricerca di dipendenti

Durante i giorni indicati in precedenza, ci sarà l’assunzione dei nuovi dipendenti. I candidati potranno confrontarsi con i recruiter del Talent Acquisition Center del gruppo. Tra le posizioni aperte, sono in risalto i seguenti ruoli: allievi responsabili, addetti alla vendita, cassieri, specialisti gastronomia, pescheria, macelleria e panetteria, sommelier, addetti al servizio di sorveglianza e farmacisti per le parafarmacie gestite dall’azienda. Non è finita qui. Con lo sviluppo dell’eCommerce, Esselunga cerca anche specialisti dei reparti freschi, come panettieri, gastronomi e macellai, per adempiere agli ordini effettuati online. Anche i ristoranti Atlantic sono alla ricerca di nuovi dipendenti, tra cui allievi responsabili e baristi.

Un’ampia gamma di opportunità lavorative

Le opportunità offerte da Esselunga non si limitano ai supermercati e ai ristoranti. Ci sono anche posizioni aperte presso i punti vendita Eb Beauty Store, le profumerie della rete, dove si cercano allievi responsabili, consulenti alla vendita, parrucchieri ed estetisti.

Inoltre, lo stabilimento di Pioltello, che gestisce la produzione di una parte degli alimenti con il propri marchio, ha bisogno di pasticcieri, addetti alla produzione di gastronomia, elettricisti ed elettromeccanici di impianti industriali e automazione. Ci sono delle posizioni aperte anche per il centro dedicato alla distribuzione e per il controllo qualità frutta e verdura e addetti alla logistica.

Per proporsi, bisogna inviare la propria candidatura entro il 7 aprile attraverso il form disponibile sul sito web dell’azienda.