Nuovo negozio amazon black friday 2023 a Milano solo per poco tempo

Amazon sta lanciando un’interessante iniziativa in occasione del Black Friday 2023: l’apertura di un negozio fisico temporaneo a Milano. Questo negozio promette un’esperienza unica per i visitatori.

Nuovo negozio Amazon a Milano

Il nuovo negozio amazon balck friday 2023 aprirà dal 21 al 26 novembre, in occasione della settimana del Black Friday, Amazon inaugurerà un negozio fisico all’indirizzo civico 1 di via De Cristoforis, a Milano. Questo store temporaneo aprirà in giorni specifici e offrirà un’atmosfera unica e retro, ispirata agli anni ’80 e ’90, caratterizzata da gioco e divertimento. Gli orari di apertura del negozio variano durante i giorni della settimana.

Negozio amazon black friday 2023: cosa troverai nel negozio

All’interno del negozio Amazon, ci saranno diverse aree interessanti:

Area Charity : all’ingresso, i clienti potranno scoprire le numerose iniziative di Amazon a sostegno della comunità.

: all’ingresso, i clienti potranno scoprire le numerose iniziative di Amazon a sostegno della comunità. Fiat nuova 500 elettrica : gli ospiti potranno vivere un’esperienza virtuale all’interno del museo Casa 500 dedicato alla Fiat Nuova 500 elettrica.

: gli ospiti potranno vivere un’esperienza virtuale all’interno del museo Casa 500 dedicato alla Fiat Nuova 500 elettrica. Casa Sant’Orsola : degustazione di Vini: Un’area dedicata alla degustazione dei prodotti di Casa Sant’Orsola, rappresentante del Made in Italy.

: degustazione di Vini: Un’area dedicata alla degustazione dei prodotti di Casa Sant’Orsola, rappresentante del Made in Italy. Area gaming : un ambiente ispirato ai giochi Arcade, dove i visitatori potranno divertirsi e scoprire la Top 10 Toys 2023.

: un ambiente ispirato ai giochi Arcade, dove i visitatori potranno divertirsi e scoprire la Top 10 Toys 2023. Amazon Fresh : un’area dedicata a Amazon Fresh, il servizio di consegna della spesa in giornata di Amazon.it.

: un’area dedicata a Amazon Fresh, il servizio di consegna della spesa in giornata di Amazon.it. Area Beauty : un salone di bellezza firmato Fanola.

: un salone di bellezza firmato Fanola. Made in Italy : un’area dedicata alla vetrina Made in Italy di Amazon.it.

: un’area dedicata alla vetrina Made in Italy di Amazon.it. Vetrine con offerte e idee regalo : le vetrine esterne del negozio ospiteranno una selezione di prodotti in offerta per il Black Friday e idee regalo per il Natale.

: le vetrine esterne del negozio ospiteranno una selezione di prodotti in offerta per il Black Friday e idee regalo per il Natale. Area Alexa: una sezione dedicata ad Alexa, con la possibilità di scoprire i dispositivi Echo e le nuove funzionalità disponibili.

Inoltre, saranno organizzate dirette su Twitch, con popolari creator in live streaming per condividere unboxing e ispirare i visitatori con idee regalo, con la partecipazione di marchi come Iliad, Asus, Acer, Samsung e PlayStation.