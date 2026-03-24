Cosa fare a Milano il 18 marzo 2026: Martinitt, concerti e spettacoli in città

Guida sintetica per chi vuole uscire la sera a Milano: orari, contatti e una selezione di concerti e incontri culturali tra cui il Gran Concerto Milano suona Pino Daniele al Teatro Martinitt

La serata del 18 marzo 2026 offre a Milano un fitto calendario di proposte culturali: dal grande palco dei concerti ai debutti teatrali, passando per incontri, podcast e lezioni di cinema. Tra le tante opzioni spicca il Gran Concerto Milano suona Pino Daniele, in programma al Teatro Martinitt alle 21, un omaggio al cantautore napoletano eseguito da una formazione di musicisti chiamata a rievocare le sue atmosfere soul e mediterranee.

Questo articolo riunisce le informazioni pratiche sul teatro e una selezione degli eventi principali in città per aiutare a scegliere la serata giusta.

Se cerchi indicazioni su come comprare il biglietto, gli orari della biglietteria o i servizi disponibili, troverai qui i dettagli necessari. Accanto al Martinitt, la città propone appuntamenti per tutti i gusti: dall’arena indoor con produzioni consolidate ai progetti più sperimentali. In queste righe ho raccolto contatti, orari e sintetiche descrizioni degli spettacoli affinché la scelta sia rapida e informata.

Teatro Martinitt: dati di riferimento e servizi

Il Teatro Martinitt si trova in via Riccardo Pitteri 58 (zona Lambrate), cap 20134, Milano. Per informazioni è possibile chiamare il numero 02 36.58.00.10 o scrivere a info@teatromartinitt.it. La biglietteria è aperta dal lunedì alla domenica con orario 11:00–21:00, mentre la biglietteria telefonica risponde dalle 11:00 alle 20:00. Il teatro mette a disposizione un parcheggio privato gratuito con circa 130 posti, utile per chi arriva in auto. È possibile acquistare i tagliandi anche online e iscriversi alla newsletter per ricevere uno sconto del 20% su uno spettacolo per due persone.

Gestione, convenzioni e informazioni amministrative

Il teatro è gestito da La Bilancia Soc. Coop., con rappresentante legale Stefano Marafante. Per chi ha bisogno di riferimenti amministrativi, la sede operativa è in via Riccardo Pitteri 58 e la P.IVA indicata è 01214091009. Queste informazioni sono utili anche per richieste di sponsorizzazione, convenzioni e comunicazioni istituzionali. Il teatro comunica regolarmente la programmazione e le offerte speciali tramite i canali ufficiali, facilitando così l’accesso agli eventi.

Appuntamenti principali in città la sera del 18 marzo 2026

A fianco del Martinitt la città ospita molti altri eventi interessanti. All’Unipol Forum di Assago, alle 21, è atteso il concerto di Umberto Tozzi nell’ambito della tournée “L’ultima notte rosa: the Final Tour”, con biglietti a partire da 49 euro; si tratta di una serata di grandi classici e produzione da arena. Alla Fabbrica del Vapore, nella Cattedrale, Capital Jam (ore 21) propone i live di Subsonica e Willie Peyote, un format che unisce esibizioni e talk: biglietti indicati a 25 euro.

Festival, debutti teatrali e proposte alternative

Il terzo SOUL Festival di Spiritualità Milano prende il via con il tema “Mistero, il canto del mondo” e propone aperture e incontri diffusi fino al 22 marzo; l’inaugurazione è affidata a Javier Cercas alle 18 nell’Aula Magna dell’Università Cattolica. Al Teatro Grassi alle 20:30 debutta in prima assoluta “Variazioni sul modello di Kraepelin“, uno spettacolo che lavora sulla memoria e l’identità collettiva (biglietti a 32 euro). Per il pubblico giovane, il Teatro Litta porta in scena “Odissea: errare è umano” alle 20:30, un adattamento contemporaneo del mito pensato per avvicinare i ragazzi ai classici (biglietti a 30 euro).

Altri eventi suggeriti e note pratiche

Per chi preferisce la scena alternativa, all’Alcatraz alle 21 si esibisce Poppy per l’unica data italiana del suo tour (biglietti 41,40 euro), mentre al Circolo Arci Bellezza gli España Circo Este offrono uno spettacolo energico con sonorità miste dal tango al punk (biglietti 14,95 euro). Sempre in città, alle 18 a Palazzo Reale è prevista la presentazione del podcast “Mi chiamo Cristina” con Ambra Angiolini, evento gratuito con iscrizione; alla stessa ora lo IED ospita una lezione con Alberto Barbera dedicata al cinema contemporaneo (ingresso gratuito con prenotazione). Infine, il Martinitt ospita anche eventi di cabaret e raccolte fondi, come lo show di Max Pieriboni del 17 giugno, pensato per sostenere il percorso di cura di studenti coinvolti in un incidente e allestito in ottica solidale.

Questa panoramica aiuta a comparare orari, atmosfere e costi: che si cerchi un omaggio musicale, un debutto teatrale o un incontro culturale, Milano propone molte possibilità per riempire la serata senza sorprese. Per informazioni aggiornate sui biglietti e sulle eventuali variazioni di programma è sempre consigliabile consultare i siti ufficiali dei singoli luoghi e prenotare in anticipo.