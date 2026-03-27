Guida essenziale alla Milano Art Week e a Miart: programmazione, highlights e novità

Un panorama completo degli eventi che animeranno Milano: tra musei, fondazioni, gallerie indipendenti e la fiera Miart, ecco cosa non perdere

La Milano Art Week torna con la decima edizione, concentrando in città una rete fitta di appuntamenti e iniziative che mettono in dialogo istituzioni tradizionali e realtà indipendenti. La settimana, pensata come programmazione diffusa, si svolge dal 13 al 19 aprile e si configura come una piattaforma aperta per l’arte contemporanea: oltre duecento enti partecipanti e più di quattrocento eventi tra mostre, performance, talk e visite guidate trasformano Milano in un itinerario culturale continuo.

In parallelo, la fiera Miart celebra la sua trentesima edizione con la preview del 16 aprile e le giornate ufficiali dal 17 al 19 aprile, offrendo un punto di osservazione sulle tendenze internazionali.

Questa edizione celebra tappe importanti: il decimo anniversario della Milano Art Week, i trent’anni di Miart e l’arrivo a Milano di Paris Internationale, che per la prima volta esce dalla Francia ospitandosi a Palazzo Galbani. L’insieme delle proposte mette in luce la centralità crescente della città nel sistema globale dell’arte contemporanea, invitando pubblici diversi a confrontarsi con pratiche artistiche variegate e con progetti che spaziano dal site-specific all’intervento partecipativo.

Musei civici e interventi nelle collezioni

Un capitolo significativo della settimana riguarda i musei civici, che accolgono il progetto Ghost Track promosso con MAC – Milano Art Community. L’iniziativa invita artisti contemporanei a intervenire con apparizioni discrete nelle collezioni non dedicate all’arte moderna e contemporanea, inserendo opere e micro-installazioni nel percorso del Castello Sforzesco, del Museo di Storia Naturale, dell’Acquario Civico e del Museo del Risorgimento. Si tratta di interventi che non sostituiscono gli allestimenti preesistenti, ma ne propongono nuove chiavi di lettura, esemplificando un approccio curatoriale che valorizza la sovrapposizione di tempi e linguaggi.

Altre proposte nei musei

Al PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea apre la mostra The Only True Anarchy Is That of Power, inaugurata da una performance di Marco Fusinato, mentre alla Galleria d’Arte Moderna prende forma l’intervento site-specific di Letizia Cariello, intitolato Παρνασσός / Parnassus. Anche il completamento di ArtLine Milano, il parco di sculture di CityLife, costituisce un elemento chiave della mappa pubblica: l’ultimo inserimento, Octospider, è firmato da Jeremy Deller e dialoga con opere già presenti nel parco.

Miart 2026: la fiera come spartito di nuove direzioni

La trentesima edizione di Miart, intitolata New Directions e ispirata a John Coltrane, si svolge nella nuova sede della South Wing di Allianz MiCo. Con 160 gallerie provenienti da 24 Paesi, la fiera propone un layout su tre livelli che punta a far convivere memoria e innovazione: le sezioni Emergent, Established ed Established Anthology rilanciano la vocazione cronologica e pluralista dell’appuntamento, offrendo dalla pittura storica alle pratiche più sperimentali. Tra i progetti speciali debutta Movements, dedicato all’immagine in movimento e realizzato in collaborazione con il St. Moritz Art Film Festival.

Movements: musica, immagine e ritmo

Il progetto Movements | If Music esplora le relazioni tra musica e cinema d’artista, presentando 20 film curati da Stefano Rabolli Pansera e articolati in cinque movimenti tematici: Materia e paesaggio, Voce e traduzione, Spazio ritmico, Coreografia e Ritmo del lavoro. Qui il suono non accompagna semplicemente le immagini, ma le genera, creando spazi di esperienza in cui ritmo e movimento diventano chiavi interpretative per opere visive e sonore.

Fondazioni, gallerie indipendenti e performatività

Le fondazioni private e gli spazi indipendenti arricchiscono la settimana con progetti di grande rilievo: la Fondazione Prada presenta un nuovo lavoro multimediale di Cao Fei e un intervento site-specific di Mona Hatoum, mentre all’Osservatorio resta visibile il contributo di Hito Steyerl. Al Pirelli HangarBicocca si segnano due appuntamenti importanti: la retrospettiva dedicata a Rirkrit Tiravanija e la prima grande personale istituzionale italiana di Benni Bosetto, intitolata Rebecca, accompagnata da una giornata di performance.

Spazi indipendenti e performance urbane

La scena indipendente ospita progetti come Ugo La Pietra – Erbario e Gli invasati alla Casa degli Artisti, IDIORYTHMIA – RE-U a BASE Milano e la riallestitura di Paper/Northern Lights di Gianni Pettena negli spazi di BiM. Tra le performance, si segnalano Corpi sul palco al Teatro Continuo di Alberto Burri, l’intervento di Ambra Castagnetti a Villa Clea e la parata urbana Mototrombe! ideata da Aronne Pleuteri e diretta dal compositore Dario Buccino, che trasforma marmitte di moto in strumenti sonori. Progetti partecipativi come Arte Sagra e il Milano Art Week Party negli spazi di BiM completano il quadro di eventi aperti al pubblico.

Questa sintesi offre una bussola per orientarsi nella settimana: dalle mostre istituzionali ai laboratori indipendenti, dalle installazioni site-specific alle esperienze performative, Milano propone un calendario denso e articolato. Per chi desidera approfondire, il consiglio è consultare i programmi dei singoli enti e pianificare visite tematiche per cogliere dialoghi e sovrapposizioni che fanno di questa edizione un’occasione per leggere la contemporaneità in molteplici chiavi.