Cosa fare a Milano il 27-29 marzo: guida alle mostre e agli eventi

Weekend a Milano: dal mercato Floralia alle mostre immersive e agli spettacoli, una guida pratica per scegliere e prenotare

Il fine settimana di Milano promette una miscela di cultura, spettacolo e iniziative all’aperto: dalle installazioni immersive che portano tra le stelle alle passeggiate letterarie sulle tracce di Renzo e Lucia. Questa guida raggruppa gli appuntamenti principali di venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, con orari, prezzi e riferimenti per prenotare.

Troverai anche suggerimenti per mostre permanenti e temporanee, attività per famiglie e mercatini di primavera.

Eventi in evidenza per il weekend

In città non mancano proposte gratuite e a pagamento: in Piazza San Marco torna Floralia, un mercatino primaverile che sostiene il Centro di Solidarietà San Marco, con prodotti pasquali e colombe artigianali; apertura sabato 28 e domenica 29 marzo dalle 10:00 alle 18:30. Sempre sabato è prevista una visita guidata letteraria che segue i luoghi citati da Alessandro Manzoni, con partenza dalla zona dell’antico Lazzaretto e arrivo a Piazza San Fedele: costo intero 15€, ridotto 11€ (bambini 6-13 anni); prenotazioni su Milanoguida (info@milanoguida.com, tel. 02 3598 1535).

Floralia: mercato solidale

Floralia trasforma il sagrato e i chiostri della Chiesa di San Marco in un piccolo giardino urbano, con piante e idee regalo colorate. L’iniziativa ha anche una vocazione benefica: ogni acquisto contribuisce ai progetti del Centro di Solidarietà San Marco. Se cerchi un regalo pasquale o vuoi sostenere un servizio sociale, questo è l’appuntamento ideale. Per aggiornamenti segui i canali della fondazione @fondazionearche.

Mostre immersive e visite consigliate

Le esperienze visive restano il cuore dell’offerta culturale: la mostra Space Dreamers – Immersive Experience è stata prorogata e propone 18 installazioni che portano in un viaggio emozionale tra luna e galassie; si trova in Piazza Cesare Beccaria (angolo via Cesare Beccaria, vicino alla fermata Duomo M1/M3). La visita dura circa 60 minuti e il ritardo massimo consentito è di 15 minuti; biglietti disponibili su Fever fino al 5 aprile, per informazioni: info@spacedreamers.it.

Monet e altre esperienze digitali

A Ventura Milano è visitabile Monet: L’Esperienza Immersiva, prodotta da Exhibition Hub in collaborazione con Fever: grazie al projection mapping e a una sessione di realtà virtuale, il pubblico può entrare nei paesaggi del maestro francese in un percorso multisensoriale di circa 60 minuti. Prevendite su Fever con biglietti a partire da 9,90€; per informazioni: monet.milan@exhibitionhub.com. Tra le soluzioni espositive segnaliamo anche la mostra di Robert Mapplethorpe a Palazzo Reale (aperta dal 29 gennaio al 17 maggio, biglietti da 10€, info@marsilioarte.it) e l’esposizione Giorgio Armani Privé 2005-2026 ad Armani/Silos (call center +39 02 91630010).

Spettacoli, musica e proposte per famiglie

Il cartellone teatrale include creazioni per adulti e appuntamenti per bambini: al Teatro Filodrammatici domenica 29 marzo alle 11:00 l’Ensemble Duomo propone “I Concerti della domenica” dedicati alla musica americana del Novecento, con Gerardo Capaldo alle percussioni e alla macchina da scrivere; biglietti 17€ + 1€ di prevendita, comprensivi di aperitivo in teatro (biglietteria@amduomo.it, tel. 02-36727550).

Teatro, mentalismo e musical per bambini

Per chi ama l’illusione, il mentalista Alessio Rastrelli porta a Milano lo spettacolo VIA – Visioni, Inganni, Autoconvinzioni al Teatro Argomm venerdì 27 e sabato 28 marzo: porte ore 20:45, inizio spettacolo ore 21:00, durata circa 75 minuti, biglietti 20€ (info@openmagic.it, +39 339 4041791). Al Teatro Fontana va in scena Nuttata, il reading performativo in napoletano il 26 e 27 marzo alle 20:30 (prevendite Vivaticket da 12€, biglietteria@teatrofontana.it). Per le famiglie, domenica 29 marzo alle 16:00 il Teatro Guanella ospita il musical amatoriale “Fiabe in Musical” ispirato ai classici Disney: biglietti intero 15€, ridotto 8€ (telefono 370 1217473, teatroguanella@gmail.com).

Non mancano eventi lirici e all’aperto: sabato 28 marzo alle 16:30 nella basilica di Sant’Eufemia si tiene il Gran Galà Lirico della rassegna “La Lirica in Periferia” con Katerina Adamova, Vitaliy Kovalchuck, Raffaele Facciolà e Inessa Filostovich (ingresso libero fino a esaurimento, info 349 8609353, artemusic.insieme@gmail.com). Infine, per chi cerca natura e fotografie spettacolari, il campo Tulipani Italiani ad Arese rimane aperto fino a fine aprile circa: si tratta di un you-pick garden con oltre 400 varietà, ultimo ingresso giornaliero alle 19:00 (info@tulipani-italiani.it, 339 122 7321).