Mostra I Macchiaioli a Palazzo Reale Milano: guida alla visita e informazioni pratiche

Partecipa alla visita guidata alla mostra sui Macchiaioli a Palazzo Reale: informazioni su programma, ritrovi, costi e coperture assicurative per soci FITeL

La grande rassegna dedicata ai Macchiaioli a Palazzo Reale ricostruisce l’avventura artistica di pittori come Fattori, Lega e Signorini, esponendo oltre 100 opere provenienti dai principali musei italiani. Questa esposizione nasce dagli ultimi studi sul movimento e mette in evidenza come gli artisti, tra metà Ottocento e il contesto del Risorgimento, abbiano sperimentato nuove tecniche, prediligendo la pittura all’aperto e la rappresentazione diretta della luce e della realtà.

Perché visitare la mostra

La mostra offre una panoramica cronologica e tematica del movimento dei Macchiaioli, spiegando i principi dell’en plein air e il contrasto con l’arte accademica. La selezione delle opere consente di seguire il percorso estetico e civile di questi pittori, mostrando sia lavori su tela che acquerelli e studi preparatori. È un’occasione per comprendere come la sperimentazione cromatica e la tecnica della macchia abbiano anticipato temi che saranno fondamentali nella pittura moderna.

Contesto culturale e rilievo

Inserita nel programma culturale legato ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, la rassegna si propone anche come segnale di apertura del territorio verso iniziative internazionali. L’allestimento, curato con attenzione storica e scientifica, mette in evidenza documenti e approfondimenti che aiutano il visitatore a collegare le opere alle vicende storiche del tempo, valorizzando il rapporto tra arte e società.

Programma della giornata e servizi inclusi

L’uscita organizzata dal CRAL prevede un viaggio in pullman con tappe di raccolta: ritrovo a Parma presso il Green Life, sosta a Fidenza davanti a Fidenza Village e a Piacenza (Decathlon). All’arrivo a Milano è previsto il ritrovo all’ingresso della mostra per la distribuzione delle radioguide e l’incontro con la guida. La visita guidata alla mostra ha una durata prevista di circa un’ora e il gruppo è limitato a 25 partecipanti.

Percorso e orari indicativi

La mattinata è dedicata alla visita guidata con inizio dopo la consegna degli auricolari e delle radioguide; al termine, intorno a mezzogiorno, è previsto tempo libero per pranzo e visite individuali. Il rientro è programmato nel tardo pomeriggio con ritrovo nei pressi del Castello Sforzesco e partenza verso i punti di origine. Gli orari comunicati sono soggetti a riconferma, ma il programma mantiene l’ordine delle tappe come sopra descritto.

Iscrizione, costi e assicurazioni

Per aderire all’iniziativa è necessario essere iscritti a FITeL e attivare la polizza assicurativa: la tessera ha un costo simbolico di 1 euro (per familiari conviventi e aggregati) e la polizza ha un costo di 3,5 euro per anno civile, addebitati al momento della prima partecipazione. La tessera e la copertura assicurativa hanno validità per l’intero anno civile e vengono rinnovate solo se si partecipa a nuove iniziative.

Dettagli delle coperture

La polizza infortuni copre gli eventi occorsi durante le attività del CRAL-FITeL con massimali per invalidità permanente e morte fino a 30.000 euro. Le spese sanitarie sono rimborsate fino a 2.500 euro, con una franchigia di 100 euro, mentre per strutture private si applica una franchigia del 20% con importo minimo di 150 euro. La garanzia di responsabilità civile verso terzi è attiva per tutti gli iscritti con massimali fino a 300.000 euro per sinistro, persona, danni a cose o animali.

Organizzazione pratica e informazioni finali

L’organizzazione tecnica dell’uscita è curata da SEA LAND Yacht Charter S.n.c. e la quota di partecipazione comprende il viaggio in pullman, il biglietto d’ingresso alla mostra, la visita con guida specializzata e gli auricolari. È importante notare che la tessera FITeL e la polizza sono obbligatorie per partecipare: senza l’attivazione della tessera e della polizza non sarà possibile aderire all’iniziativa.

Come procedere all’iscrizione

Per iscriversi è necessario compilare la scheda di adesione prevista dal CRAL; copie integrali delle polizze e tutte le informazioni pratiche sono disponibili in formato PDF previo collegamento fornito dall’organizzazione. Si raccomanda di verificare eventuali aggiornamenti sugli orari e sui punti di ritrovo prima della partenza e di presentarsi con documenti di identità validi e con il materiale personale necessario per la visita.