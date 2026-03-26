Calendario mostre e public program a Milano e Torino con Paul Fabozzi e OGR Torino

Una guida compatta alle aperture e ai programmi espositivi: orari di Palazzo Reale, il percorso artistico di Paul Fabozzi e gli eventi pubblici delle OGR Torino per approfondire mostre e pratiche contemporanee

In questo articolo trovi una panoramica organizzata sulle principali iniziative espositive e pubbliche che attraversano Milano e Torino, con uno sguardo su un progetto personale dellartista italo-americano Paul Fabozzi. Lobiettivo è fornire informazioni pratiche, collegamenti tematici e spunti per partecipare: dagli orari e contatti del Palazzo Reale alle date e ai format che animano le OGR Torino nel 2026.

Metteremo in evidenza come il rapporto tra spazio, memoria e percezione caratterizzi le mostre di artista e istituzioni, e come il programma pubblico trasformi la visita in esperienza partecipata. Troverai anche dettagli utili come indirizzi, numeri di telefono e modalità di accesso agli eventi descritti.

Palazzo Reale a Milano: informazioni pratiche

Il Palazzo Reale di Milano è uno dei punti di riferimento per le esposizioni cittadine. Lindirizzo è Piazza del Duomo, 12 – Milano; per informazioni è disponibile il numero +39 02 884 45 181 (lun-ven dalle 9 alle 16) e la mail c.mostre@comune.milano.it. Gli orari sono i seguenti: lunedì chiuso; martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica 10:00 – 19:30; giovedì 10:00 – 22:30. In occasione delle festività gli orari subiscono variazioni: 7 dicembre apertura fino alle 22:30; 8 e 26 dicembre e 6 gennaio orario 10:00 – 19:30; 24 e 31 dicembre chiusura alle 14:30; 25 dicembre apertura 14:30 – 18:30; 1 gennaio apertura 14:30 – 19:30. Lultimo ingresso è unora prima della chiusura, mentre per le mostre gratuite linultimo ingresso è 30 minuti prima.

Reflection Point di Paul Fabozzi: temi e provenienze

La mostra Reflection Point raccoglie la ricerca visiva di Paul Fabozzi, artista italo-americano la cui pratica indaga il significato dello spazio architettonico come costruzione di percezione. Le opere esposte, tra dipinti e lavori su carta, nascono dallosservazione di luoghi come il MoMA e dalla trasformazione fotografica in immagini stratificate: la luce, le prospettive e le superfici diventano strumenti per esplorare memoria e presenza.

Dialogo tra America e Puglia

Un nucleo importante della mostra rimanda a Passaggi dombra, la residenza e la mostra realizzate a Lucera: durante la primavera del 2026 Fabozzi ha svolto una residenza artistica in Puglia che ha alimentato lavori prodotti nellestate 2026. Quelle esperienze hanno generato opere su carta e collaborazioni, come lincontro con lincisore Salvatore Lovaglio, che ha mescolato tecniche tradizionali italiane e grafica contemporanea. Il risultato mette insieme elementi di memoria, luce e materia, oscillando tra radici locali e una prospettiva internazionale.

OGR Torino: public program e format 2026

Le OGR Torino hanno lanciato un articolato public program collegato alle mostre Electric Dreams. Art & Technology Before the Internet e We Felt A Star Dying di Laure Prouvost. A partire dal 15 gennaio 2026 il calendario propone una serie di eventi pensati per estendere la fruizione oltre le sale espositive: cene dartista, performance sonoro-coreografiche, talk con figure della divulgazione scientifica e appuntamenti in collaborazione con istituzioni come il MAO Museo dArte Orientale.

Esempi di appuntamenti e ospiti

Tra gli eventi in programma figurano la cena dartista con Luca Gerry Conte (Gerolamore) e Teresa Satta il 15 gennaio 2026, performance sonore come 100 Keyboards di Rie Nakajima e ASUNA l8 febbraio 2026, e serate con Masayoshi Fujita e Keiji Haino il 15 marzo 2026. I talk includono interventi di Telmo Pievani per discutere linterazione tra esseri umani e tecnologie (13 febbraio 2026). Altri nomi presenti nel calendario sono Chiara Bartl-Salvi, Marta Magini e Domenico Scarpa. Molti eventi offrono laccesso alle mostre con tariffe agevolate o includono la possibilità di prenotare visite guidate e aperture serali straordinarie.

Perché seguire questi programmi e come partecipare

Frequentare le programmazioni di istituzioni come Palazzo Reale e OGR Torino significa entrare in dialogo con pratiche artistiche che intrecciano storia, tecnologia e partecipazione pubblica. Partecipare a una cena dartista o a una performance che si svolge tra le opere offre un punto di vista diverso sulla fruizione, trasformando la visita in un dispositivo narrativo. Per informazioni pratiche sui singoli eventi conviene consultare i siti ufficiali e prenotare in anticipo quando necessario per assicurarsi laccesso e eventuali riduzioni.

Consigli pratici

Controlla sempre gli orari aggiornati, utilizza i contatti ufficiali come c.mostre@comune.milano.it o il numero di riferimento di Palazzo Reale per chiarimenti logistici, e verifica le modalità di biglietteria delle OGR per gli eventi speciali. Questo ti permetterà di pianificare visite e approfondimenti senza sorprese e di sfruttare al meglio il ricco calendario espositivo e performativo offerto dalle due città.