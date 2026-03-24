Andrea Branzi by Toyo Ito alla Triennale: mostra e sguardi incrociati

Alla Triennale Milano una mostra curata da Toyo Ito ripercorre la pratica e il pensiero di Andrea Branzi con oltre 400 opere e installazioni

La Triennale Milano ospita Andrea Branzi by Toyo Ito. Continuous Present, una rassegna che propone una lettura inedita dell’opera di Andrea Branzi (1938-2026). Il progetto, realizzato in collaborazione con la Fondation Cartier, copre un arco di lavoro molto ampio ed è in programma dal 19 marzo – 4 ottobre 2026.

Più che una semplice retrospettiva, l’esposizione si presenta come un’occasione per ripensare il ruolo del design nella cultura contemporanea, mostrando come l’attività di Branzi abbia sempre oscillato tra oggetto, teoria e immaginario.

La mostra raccoglie oltre 400 opere distribuite in undici sezioni e impiega il progetto espositivo come strumento interpretativo. È significativo che la regia sia affidata a Toyo Ito (nato nel 1941), architetto vincitore del Pritzker e interlocutore storico di Branzi: la curatela non si limita a disporre oggetti, ma costruisce percorsi che rendono visibile la logica interna del lavoro. In questo senso, l’allestimento diventa chiave di lettura e non semplice cornice.

Una mostra che ripensa il concetto di progetto

Il percorso non segue una sequenza strettamente cronologica ma si articola in nuclei tematici che rivelano la figura di Branzi come architetto-pensatore. Se negli anni Sessanta il gruppo di Archizoom e iniziative come Superarchitettura trasformarono il linguaggio del progetto in gesto polemico e pop, la rilettura proposta oggi mette in luce come quell’atteggiamento fosse parte di un orizzonte più ampio. La mostra espone modelli, disegni e installazioni che mostrano un approccio al progetto inteso come produzione di immagini del mondo e come strumento critico verso la società dei consumi.

No-Stop City ricostruita a scala reale

Tra i momenti centrali c’è la ricostruzione in scala reale di No-Stop City, il progetto teorico degli anni 1967-1972 che immaginava una città continua senza centro. La versione esposta trasforma lo spazio museale in un interno immersivo, un ambiente in cui il visitatore si muove dentro un modello urbano che è al tempo stesso idea e paesaggio. Questo dispositivo espositivo chiarisce come Branzi utilizzasse il modello non solo per illustrare soluzioni pratiche, ma come strumento di pensiero capace di mettere in scena interrogativi sulla forma urbana e sul valore dell’architettura.

Oggetti e ambienti: relazioni più che funzioni

Un altro filo conduttore della mostra è la trasformazione dell’oggetto in emblema di pratiche abitative e simboliche. In sezioni come Case a pianta centrale tavoli, tappeti, camini e divani vengono presentati come fondatori della casa, ossia elementi che definiscono l’abitare prima ancora di risolverne le funzioni. I visori delle Metropoli teoriche e le installazioni come Gazebo ed Ellipse fanno emergere il carattere ibrido degli oggetti di Branzi: pezzi che agiscono come dispositivi narrativi e relazionali, non solo come prodotti industriali.

Il concetto di oggetto ibrido

Nella sezione dedicata all’Oggetto ibrido si sottolinea come molte opere non siano pensate per risolvere problemi d’uso immediati ma per attivare tensioni tra natura e artificio, fragilità e costruzione. Qui il valore dell’oggetto risiede nella capacità di condensare idee e stimolare riflessioni: un mobile, un modello o un dispositivo visivo diventano così strumenti per interrogare il progetto e l’immaginazione collettiva.

Perché questa lettura è urgente

L’intuizione di Toyo Ito non è nostalgia: invece di forzare la figura di Branzi dentro categorie contemporanee comode, l’allestimento mette in evidenza la distanza che separa il nostro presente dalla stagione culturale che ha generato quelle opere. La domanda che emerge è chiara e concreta: cosa siamo disposti a riconoscere oggi come design? La mostra invita a riscoprire la dimensione teorica e critica del progetto, ricordando che il design può essere manifesto, provocazione e pedagogia, oltre che oggetto da collezione.

In definitiva, Andrea Branzi by Toyo Ito. Continuous Present alla Triennale Milano è una proposta espositiva che riapre il dibattito sul ruolo del progettista nel sociale e sulla natura stessa del progetto. Visitandola si attraversano idee, modelli e ambienti che restituiscono la complessità di una pratica capace di andare oltre la produzione di oggetti e di influenzare il modo in cui pensiamo la casa, la città e il futuro.