Salone del Mobile.Milano 2026 a Fiera Milano Rho: guida alle novità

Una panoramica sulle novità e i progetti chiave del Salone del Mobile.Milano 2026 per orientare visitatori e operatori

Il Salone del Mobile.Milano torna con la sua 64ª edizione dal 21 al 26 aprile 2026 a Fiera Milano Rho. Questa manifestazione rimane un punto di riferimento internazionale per il mondo dell’arredo e del design, con un ricco calendario espositivo e culturale pensato sia per i professionisti che per il pubblico.

L’evento si propone non solo come vetrina commerciale, ma anche come piattaforma di contenuti in grado di mettere in dialogo innovazione tecnologica, sostenibilità e pratiche produttive.

Il format, i numeri e l’esperienza di visita

La struttura fieristica copre una superficie significativa e accoglie oltre 1.900 espositori provenienti da 32 Paesi, organizzati su più padiglioni per facilitare l’incontro tra domanda e offerta. Il masterplan espositivo punta a integrare contenuti e percorsi, con l’obiettivo di rendere l’esperienza del visitatore più chiara e orientabile. Per migliorare la fruizione è stato introdotto un nuovo sistema di wayfinding sviluppato da Leftloft; tale soluzione è pensata per semplificare il flusso tra manifestazioni e appuntamenti paralleli. Sul fronte della responsabilità, l’edizione 2026 prosegue nel suo impegno ambientale con il rinnovo della certificazione ISO 20121 per il triennio 2026–2028, che attesta processi di sostenibilità organizzativa.

Le Biennali e le aree tematiche

All’interno del Salone si rinnovano le biennali che scandiscono le tendenze del settore: la EuroCucina con FTK – Technology For the Kitchen e il Salone Internazionale del Bagno. EuroCucina presenta oltre 106 brand da 17 Paesi, focalizzandosi sull’integrazione tecnologica, l’efficienza energetica e superfici sempre più intelligenti. Il Salone del Bagno coinvolge 163 brand da 14 Paesi e mette in luce il bagno come spazio dedicato al benessere, con soluzioni che enfatizzano durata, riparabilità e efficienza idrica. Queste aree delineano un quadro in cui la casa diventa ambiente ibrido e connesso, tra living, cucina e servizi.

Salone Raritas e progetti speciali

Una delle novità dell’edizione è Salone Raritas, piattaforma dedicata al collectible design, alle icone curate e agli oggetti unici. La curatela è affidata ad Annalisa Rosso con exhibition design firmato da Formafantasma, e vede la partecipazione di gallerie internazionali e designer emergenti. Tra gli special project spicca un intervento di Sabine Marcelis, orientato al rapporto tra luce e materia. Sul percorso A Luxury Way viene presentata Aurea, an Architectural Fiction a cura di Maison Numéro 20 guidata dall’interior designer Oscar Lucien Ono, progetto che trasforma l’interior in scenografia narrativa e immersiva.

Verso Salone Contract: masterplan e iniziative culturali

L’edizione 2026 segna inoltre una tappa del percorso verso il debutto del Salone Contract previsto per il 2027: il masterplan è stato affidato a Rem Koolhaas e David Gianotten (OMA). Nell’ambito della fiera è prevista una lectio pubblica di Koolhaas e una giornata forum curata in collaborazione con OMA, per indagare scenari e soluzioni del mondo contract. Il progetto prevede anche un programma di incoming per operatori internazionali e un percorso tematico in fiera dedicato alle soluzioni per l’hospitality. Come partner locale è annunciata la collaborazione con Federico Pompignoli (PMP Architecture), figura attiva nella fase preparatoria.

Milano oltre i padiglioni: eventi diffusi e apertura cittadina

Il Salone si riverbera nella città durante la Milano Design Week con una serie di iniziative che ampliano il raggio d’azione dell’evento. L’inaugurazione prevede una serata al Teatro alla Scala con concerto della Filarmonica della Scala diretta da Michele Mariotti e con il pianista Giuseppe Albanese. In centro tornano progetti come il Design Kiosk in piazza della Scala e una edicola in piazza del Duomo realizzata in partnership con K-Way, che funge da punto di partenza per un itinerario urbano ideato da Bianca Felicori di Forgotten Architecture. Showroom e flagship store estendono ulteriormente la presenza del Salone, creando un percorso diffuso tra spazi espositivi e luoghi pubblici.