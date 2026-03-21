Mostre immersive e rassegne d’arte a Milano e in Lombardia

Un itinerario chiaro per orientarsi tra mostre immersive, festival e fiere: dai progetti a Milano alle rassegne nazionali

Milano e il suo territorio continuano a essere un crocevia per mostre d’arte e iniziative culturali che mescolano linguaggi tradizionali e sperimentazioni tecnologiche. In città troviamo spazi polifunzionali e gallerie che ospitano sia retrospettive tradizionali sia proposte definite come mostre immersive, dove la luce, il suono e l’installazione diventano protagonisti.

Tra le sedi citate figurano luoghi come il nhow Milano, SLAP – Spazio Lambrate per le Arti Performative e la Fabbrica del Vapore, che propongono format pensati per coinvolgere il pubblico in modo diretto e sensoriale.

Il calendario degli eventi include appuntamenti con differenti tagli: esposizioni tematiche, festival di fotografia, ciclo di incontri e spettacoli che integrano la dimensione visiva con la performance. Per orientarsi tra le proposte fino al 21 luglio 2026 è utile conoscere sedi, artisti e tipologie di mostra, dato che molte iniziative hanno carattere temporaneo e programmazioni articolate. Questa guida sintetizza le principali mostre e rassegne, evidenziando nomi, periodi e luoghi per chi vuole pianificare visite mirate.

Mostre immersive e progetti in città

Tra le proposte milanesi si segnalano esposizioni che giocano con la percezione e l’illuminazione. La mostra Dancing Lights al nhow Milano esplora il rapporto tra luce, movimento e trasformazione attraverso installazioni contemporanee che invitano il visitatore a muoversi nello spazio espositivo. Allo stesso filone appartiene la mostra ROOMS. Il posto migliore per sparire negli spazi di SLAP, dove progetti di Angelo ed Eva Luna Thomann e Laura Maddalena Gerosa fondono suono e luce per creare ambienti immersivi. Queste esperienze privilegiano la partecipazione diretta e il tempo di permanenza come elementi centrali della fruizione.

Opere e installazioni di riferimento

Un altro esempio significativo è la proposta dedicata a figure note per il loro immaginario: la mostra immersiva Tim Burton’s Labyrinth è stata ospitata alla Fabbrica del Vapore e conduce il pubblico attraverso l’universo creativo di Tim Burton, offrendo un percorso tra scenografie e installazioni. Anche mostre tematiche su grandi nomi della storia dell’arte portano in città esperienze multisensoriali o didattiche, spesso arricchite da contenuti digitali e materiali multimediali che integrano le opere esposte.

Rassegne e retrospettive in Italia

Oltre al circuito milanese, il panorama nazionale propone rassegne di grande richiamo. A Firenze Palazzo Strozzi ha ospitato importanti omaggi a figure internazionali come Rothko, mentre il Mart ha ripercorso la produzione di artisti storici come Luigi Bonazza con una retrospettiva. Il Centro Culturale Altinate San Gaetano ha accolto una mostra eccezionale dedicata a M.C. Escher a partire dal 18 febbraio, e la programmazione comprende esposizioni itineranti e progetti curatoriali che indagano confini stilistici e geografici.

Mostre con date e luoghi

Alcuni eventi sul territorio riportano finestre temporali precise: la mostra Cristina Mittermeier. La Grande Saggezza è stata esposta nelle Gallerie d’Italia – Vicenza dal 03 ottobre 2026 al 6 aprile 2026, mentre la grande mostra Confini da Gauguin a Hopper ha debuttato a Villa Manin dall’ 11 ottobre 2026. Il Museo e Real Bosco di Capodimonte ha ospitato fino al 26 aprile 2026 la mostra Bertozzi & Casoni. Metamorfosi. Queste date aiutano a pianificare visite mirate e a non perdere le retrospettive più attese.

Festival, fiere e appuntamenti locali

Il calendario include anche festival tematici e fiera-mercato che sono parte integrante della vita culturale: la MIA Photo Fair 2026 (quindicesima edizione) celebra la fotografia contemporanea, mentre il SOUL Festival di Spiritualità presenta incontri, letture e laboratori sul tema del mistero in una formula multidisciplinare. Il ciclo di lezioni Storie dell’Arte al Piccolo Teatro di Milano si svolge con cadenza mensile da gennaio 2026 a dicembre 2026, offrendo un approfondimento storico-critico sul patrimonio artistico.

Fiera di San Giuseppe a Correggio

Tra gli appuntamenti popolari è da segnalare la Fiera di San Giuseppe a Correggio, svolta nel centro storico di Correggio dal 14/03/2026 al 15/03/2026. La manifestazione, promossa da Pro loco Correggio, combina una mostra mercato di fiori e piante con un mercatino della lavanda, esposizioni di prodotti enogastronomici, artigianato e iniziative per le famiglie. Per informazioni pratiche ci si può rivolgere al sito ufficiale di Pro loco Correggio: https://www.prolococorreggio.it/ oppure alla loro pagina Facebook: https://www.facebook.com/ProlocoCorreggio

Per visitare con consapevolezza è consigliabile verificare orari e modalità di accesso, prenotare quando previsto e consultare i siti ufficiali delle istituzioni espositive. La scena espositiva in Lombardia e in Italia rimane molto dinamica: conoscere titoli, sedi e periodi consente di trasformare una semplice uscita culturale in un percorso tematico e arricchente.