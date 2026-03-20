Programma delle mostre a Triennale Milano per la Design Week 2026

Un itinerario tra retrospettive, installazioni e workshop ospitati in Triennale Milano per la Design Week 2026

Durante la Design Week 2026, Triennale Milano si riconferma come un hub per il confronto su design e architettura, accogliendo mostre, installazioni e progetti di istituzioni e imprese internazionali. Dal 20 al 26 aprile 2026 i visitatori possono esplorare percorsi espositivi che indagano pratiche progettuali storiche e ricerche contemporanee, con un palinsesto pensato per offrire tanto visioni d’autore quanto laboratori pratici.

Questa programmazione mette al centro sia le retrospettive che le sperimentazioni tecniche, creando un dialogo tra memoria e innovazione.

Retrospettive e grandi nomi

La rassegna comprende diverse mostre monografiche e percorsi storici: tra questi spicca la retrospettiva Barber | Osgerby. Alphabet, curata da Marco Sammicheli e allestita da Studio Mille, che ripercorre la produzione del duo londinese dal 1990 al 2026 in chiave narrativa. Il nuovo percorso del Museo del Design Italiano, coordinato da Marco Sammicheli e Marilia Pederbelli, offre una lettura aggiornata della collezione permanente. Altre esposizioni centrali mettono a fuoco figure fondamentali, come la mostra Andrea Branzi by Toyo Ito. Continuous Present, realizzata con Fondation Cartier e con concept e allestimento di Toyo Ito, e Lella and Massimo Vignelli. A Language of Clarity, curata da Francesca Picchi e Marco Sammicheli con progetto di Jasper Morrison Office for Design.

Omaggi agli autori e percorsi tematici

Tra le proposte permanenti e temporanee è confermata la possibilità di visitare Casa Lana di Ettore Sottsass, affiancata da una nuova mostra dedicata allo stesso architetto in Sala Sottsass. Al Piano parco si segnala l’allestimento Nello spazio di un secolo. Rai Pubblicità, 100 anni di storia e oltre, promosso da Rai Pubblicità, che ripercorre un secolo di comunicazione visiva. Ogni intervento espositivo è pensato per mettere in luce il rapporto tra progetto, produzione e cultura materiale, restituendo contesti diversi ma coerenti rispetto alla storia del design.

Installazioni e progetti sperimentali

Lo spazio espositivo si apre anche a installazioni che fondono processo industriale e esperienza sensoriale. Nel Giardino, Anonima Castelli presenta Casa Ultrapiega, progetto di Spalvieri & Del Ciotto che traduce il nuovo prodotto ULTRAPIEGA in una struttura abitabile: un telaio metallico con cavi in tensione sostiene sedute come se fossero sospese, parlando di equilibrio strutturale e lavorazione dell’alluminio. In altre sale la mostra The Eames Houses, realizzata dall’Eames Office, rilegge l’eredità di Charles e Ray Eames attraverso materiali d’archivio, film e modelli in scala e propone una ricostruzione a grandezza reale per sperimentare la chiarezza costruttiva del loro approccio.

Dialoghi tra artigianato e tecnologia

La presenza di marchi storici e progetti artistici crea dialoghi inediti: Fredericia racconta oltre un secolo di design danese con arredi storici e nuove produzioni, mentre il progetto Continuum / Quayola X Gebrüder Thonet Vienna, curato da Spalvieri & Del Ciotto, mette l’archivio GTV al centro di una rilettura artistica dove l’archivio attivo diventa materia per installazioni audiovisive generative, tra passato e tecnologia digitale.

Laboratori, ricerca e incontri

La programmazione include spazi dedicati a ricerca e formazione come HYLEtech lab, laboratorio che propone installazioni tematiche su atmosfera, sostenibilità e altre parole chiave dell’architettura contemporanea, realizzate da architetti di rilievo quali Han Tümertekin, Marco Casamonti e Gary Chang. Ogni giornata si chiude con workshop e dialoghi che permettono al pubblico di osservare il processo progettuale dal vivo: l’intento è trasformare l’esposizione in un luogo di scambio tra produzione tecnica e pratica professionale.

Appuntamenti pubblici

All’interno del calendario eventi, segnaliamo la lecture di Toyo Ito organizzata insieme a Fondation Cartier: l’incontro è fissato per lunedì 20 aprile alle ore 11 nell’ambito della mostra dedicata ad Andrea Branzi. Questi momenti servono a raccordare le esposizioni con il dibattito teorico, offrendo ai visitatori la possibilità di ascoltare punti di vista diretti dagli autori e di approfondire i temi chiave proposti dalle mostre.

Come muoversi e visitare

La Triennale ospita progetti sia nelle gallerie interne sia nel Giardino e al Piano parco, garantendo un percorso espositivo variegato. Per sfruttare al meglio la visita si consiglia di consultare il programma ufficiale sul sito della Triennale e pianificare gli ingressi, soprattutto nelle giornate centrali della Design Week 2026. L’esperienza è pensata per chi cerca un confronto tra storia del progetto e sperimentazione contemporanea, con attenzione sia alla memoria progettuale sia alle tecnologie che stanno plasmando il presente del design.