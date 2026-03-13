Guida alle mostre a Milano: retrospettive, installazioni e progetti site-specific

Scopri una selezione di mostre milanesi tra grandi retrospettive, progetti contemporanei e installazioni immersive per orientare la tua visita

La scena espositiva lombarda propone un calendario ricco e variegato che alterna grandi retrospettive, mostre tematiche e interventi site-specific. A Milano e nei dintorni si incontrano nomi storici e proposte emergenti: dal focus su Kandinsky al dialogo tra luce e movimento nelle installazioni immersive, fino ai progetti fotografici che riflettono su memoria e paesaggio.

Questa panoramica aiuta a orientarsi tra le aperture consolidate e le iniziative collaterali distribuite in musei, gallerie e spazi non convenzionali.

Il pubblico troverà appuntamenti che spaziano dall’astrattismo del Novecento alle ricerche contemporanee, molte delle quali dialogano con l’Olimpiade Culturale Milano Cortina 2026. Alcune mostre riportano date ufficiali: per esempio la retrospettiva di Vassily Kandinsky al MA*GA di Gallarate (dal 30 novembre 2026 al 12 aprile 2026) e l’antologica di Benni Bosetto a Pirelli HangarBicocca (dal 12 febbraio al 19 luglio 2026).

Retrospettive e grandi rassegne

Tra le proposte più rilevanti spiccano le rassegne monografiche e le retrospettive che riallineano la storia dell’arte con percorsi tematici. Il progetto su Kandinsky al MA*GA è presentato come una retrospettiva ampia, pensata per ripercorrere l’evoluzione dell’artista tra figurazione e astrazione. A questi si affiancano esposizioni dedicate a maestri del Novecento, come i percorsi su Renato Guttuso al Castello di Masnago e le grandi rassegne sui Macchiaioli a Palazzo Reale, che riconnettono pubblico e critica alle radicalità del XIX secolo.

Focus su Kandinsky

La mostra su Vassily Kandinsky (dal 30 novembre 2026 al 12 aprile 2026) è pensata per approfondire il ruolo dell’artista come pioniere dell’arte astratta. Nel percorso espositivo convivono opere emblematiche e materiali che illustrano il contesto storico e teorico: dalle prime sperimentazioni fino ai lavori più compiuti. Per chi segue il tema dell’astrazione, questa rassegna rappresenta un’occasione per confrontare diverse fasi della ricerca pittorica novecentesca.

Progetti contemporanei e installazioni site-specific

La programmazione include numerosi progetti contemporanei che privilegiano installazioni e interventi site-specific: Debora Hirsch presenta “Vanishing Trees” (15 gennaio – 15 aprile 2026) sul grande ledwall di Palazzo Citterio, mentre Benni Bosetto inaugura la sua prima personale in spazio museale a Pirelli HangarBicocca (12 febbraio – 19 luglio 2026) con opere pensate per l’architettura degli spazi. Installazioni come “Dancing Lights” al nhow Milano lavorano sul rapporto tra luce e movimento, offrendo esperienze immersive.

Installazioni e fotografia

Parallelamente alle installazioni, la fotografia occupa un ruolo centrale con progetti come “Another England” di Phillip Toledano presentato in anteprima italiana a MIA Photo Fair e le personali di autori come Giuseppe Ripa che interrogano il paesaggio e la responsabilità ambientale. Il programma include anche proposte site-specific di artisti emergenti e consolidati, dal piccolo formato curatoriale alle grandi opere pensate per spazi pubblici o ledwall.

Percorsi tematici e iniziative collaterali

Oltre alle esposizioni principali, sono numerose le iniziative collaterali che permettono di costruire itinerari tematici: la collettiva ArTour Brera mette in relazione pittura, scultura e arte digitale, mentre manifestazioni come “Sharing the Flame” (4 febbraio – 16 aprile 2026) riuniscono artisti di più generazioni. Progetti come “Ice & Snow” o la mostra “L’Arte del Movimento” esplorano temi stagionali e l’estetica degli sport invernali, spesso distribuiti tra Milano e Cortina.

Programmi educativi e festival

Formazione e pubblico sono coinvolti tramite lezioni e festival: il ciclo “Storie dell’Arte” al Piccolo Teatro di Milano si svolge da gennaio 2026 a dicembre 2026, offrendo un percorso didattico dal Quattrocento al Novecento. Il SOUL Festival propone invece appuntamenti sulla spiritualità con lecture e performance, arricchendo l’offerta culturale cittadina con eventi diffusi.

Consigli per la visita

Per pianificare una giornata d’arte è utile consultare gli orari e le aperture ufficiali dei singoli luoghi: alcune mostre prevedono formule di ingresso libero, come l’evento di Benni Bosetto con ingresso gratuito, altre richiedono prenotazione. Per ottimizzare il percorso, conviene alternare grandi musei e spazi indipendenti, distribuendo soste tra una retrospettiva e un’installazione contemporanea per cogliere la varietà dell’offerta culturale.

Questa guida sintetica mette in luce le proposte più significative senza sostituirsi ai siti ufficiali delle istituzioni espositive: per informazioni pratiche e aggiornamenti su aperture, biglietti o visite guidate è sempre consigliabile fare riferimento alle pagine ufficiali di musei e gallerie.