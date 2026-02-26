Mostra ArTour Brera a Made4art: dialoghi tra astrazione e figurazione

Mostra collettiva con artisti da Austria, Spagna, Ungheria, Bulgaria e Italia; pittura, scultura, grafica, fotografia e arte digitale in dialogo

Dal 12-02- al 26-02- la galleria Made4art di Milano ospita ArTour Brera, una collettiva che mette a confronto linguaggi artistici differenti. L’esposizione riunisce opere di oltre venti artisti provenienti da Austria, Spagna, Ungheria, Bulgaria e Italia. Il progetto confronta astrazione e figurazione attraverso media tradizionali e contemporanei.

Gli esperti del settore confermano che la mostra offre un quadro eterogeneo delle pratiche attuali, con particolare attenzione al dialogo tra tecniche materiche e processi digitali.

La selezione comprende pittura, scultura, grafica, fotografia e arte digitale. Il percorso espositivo alterna superfici materiche a immagini generate o ritratte. L’obiettivo è stimolare un confronto tra prospettive nazionali e tecniche espressive.

Concept e struttura della mostra

Il nucleo curato di ArTour Brera si fonda sull’idea di creare una tensione produttiva tra rappresentazione riconoscibile e ricerca di forme autonome. Lo schema funziona come principio relazionale: ogni opera è presentata in relazione alle altre. L’allestimento evidenzia affinità tematiche, contrasti di materiali e continuità di sguardi critici.

Linee tematiche

All’interno dell’allestimento emergono più linee di lavoro: la rilettura del paesaggio interiore, l’uso del corpo come dispositivo narrativo e le sperimentazioni sulla superficie pittorica. Il colore, la texture e la luce fotografica ridefiniscono il confine tra reale e simbolico. L’arte digitale introduce inoltre elementi di interazione e ripetizione algoritmica che mettono in discussione la materialità tradizionale.

Dialogo internazionale

La provenienza geografica degli artisti amplifica il senso di confronto. Dalla precisione visiva degli autori austriaci emergono approcci al dettaglio tecnico. Le opere spagnole e ungheresi privilegiano spesso narrazioni cromatiche o simboliche. Le presenze bulgare e italiane apportano sensibilità legate a mestieri locali e storie personali, contribuendo a un mosaico di prospettive.

Opere e linguaggi espositivi

La mostra alterna interventi monumentali e lavori di formato ridotto per mettere in luce la varietà di supporti e tecniche. Le sculture dialogano con dipinti che considerano la pittura come campo di tensione. Grafica e fotografia propongono frammenti di realtà rielaborati secondo codici estetici definiti. Gli interventi digitali introducono dinamiche temporali che modificano l’esperienza visiva del visitatore.

Materialità e tecnica

In molte opere il rapporto con il materiale è centrale: tele materiche, sculture in legno o metallo, stampe su carta fine e lavori nati da processi digitali stampati o proiettati. L’accento sul materiale richiama l’attenzione sul ruolo del supporto nella determinazione del significato dell’opera.

Esperienza del visitatore

Il percorso è pensato per favorire la sosta e la riflessione. Punti luce calibrati, sedute e didascalie che documentano i processi creativi facilitano la comprensione di intenti e tecniche. Alcune opere agiscono come punti di incontro sensoriale e richiedono una lettura attiva e partecipata.

Informazioni pratiche

La mostra si svolge a Milano presso Made4art, spazio dedicato alla sperimentazione e alla promozione di progetti contemporanei. Le date ufficiali sono quelle indicate: dal 12-02-al 26-02-. Nel periodo espositivo sono previste visite libere e possibili aperture serali per eventi collaterali.

Le schede delle opere forniscono indicazioni su tecniche e materiali. Conversazioni con alcuni artisti e curatori possono essere programmate nei giorni dell’esposizione. La rassegna rappresenta un’occasione per osservare tendenze contemporanee e pratiche internazionali, mantenendo al centro l’attenzione sul processo creativo e sulla pluralità di sguardi.

Sguardi sull’esposizione

