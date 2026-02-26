Esposizione ArTour Brera a Milano: oltre 20 artisti tra pittura e arte digitale

ArTour Brera a Made4art riunisce oltre 20 artisti internazionali in una collettiva che indaga il rapporto tra astrazione e figurazione attraverso pittura, scultura, fotografia e arte digitale

ArTour Brera apre a Milano nello spazio Made4art dal 12-02-2026 al 26-02-2026. La mostra è una collettiva che presenta opere in pittura, scultura, grafica, fotografia e arte digitale. L’obiettivo è mettere a confronto linguaggi visivi diversi per evidenziare tensioni e affinità tra astrazione e figurazione.

Il percorso curatoriale propone la convivenza di approcci opposti come possibilità narrative complementari.

Il progetto e il suo respiro internazionale

Il percorso si amplia nel confronto internazionale. ArTour Brera raccoglie lavori di oltre 20 artisti provenienti da Austria, Spagna, Ungheria, Bulgaria e Italia. La scelta curatoriale punta a costruire un panorama pluralista in cui prospettive nazionali e pratiche artistiche si incontrano per offrire una lettura più sfaccettata della produzione contemporanea. Lo spazio espositivo di Made4art funge da laboratorio di incontri e sovrapposizioni, dove materiali e tecniche dialogano senza gerarchie predefinite.

Provenienze e scelte espositive

Lo spazio espositivo di Made4art prosegue il percorso come laboratorio di incontri e sovrapposizioni. In questo ambito, la presenza di artisti provenienti da Austria, Spagna, Ungheria e Bulgaria insieme a creatori italiani conferma il carattere internazionale della rassegna.

Le opere selezionate coprono un ampio spettro tecnico e formale. Si va dalla pittura materica a installazioni fotografiche e progetti in arte digitale. Questa varietà permette al pubblico di cogliere le diverse declinazioni del linguaggio visivo contemporaneo.

Il termine internazionale viene inteso in senso esteso. Non indica soltanto provenienze geografiche, ma anche la circolazione di idee e pratiche critiche tra contesti differenti. Tale circolazione è parte integrante del progetto curato da ArTour Brera e Made4art.

Temi e confluenze: astrazione e figurazione

La mostra mette a confronto astrazione e figurazione nel contesto espositivo di ArTour Brera e Made4art. Le opere non vengono presentate come opposti netti, ma come poli che si contaminano. Alcuni lavori propongono forme vaghe e non referenziali. Altri ricostruiscono figure riconoscibili con linguaggi tradizionali. Numerosi pezzi sperimentano una via intermedia che combina segno e figura. Questo approccio permette di interrogare il ruolo dell’immagine nella percezione del reale e nei processi interpretativi contemporanei. La circolazione di modelli e stili tra artisti contribuisce a definire il profilo critico della rassegna.

Le tecniche come linguaggio

La circolazione di modelli e stili tra artisti prosegue nella rassegna e trova nelle tecniche il principale vettore di comunicazione. Le pratiche espositive non si limitano a mostrare strumenti o materiali; esse articolano un vero e proprio linguaggio visivo che veicola memorie, gesti e scelte temporali.

La pittura tradizionale convive con l’arte digitale, la scultura dialoga con installazioni multimediali. In molti lavori la materia mantiene un ruolo centrale; in altri prevalgono la luce e il pixel come elementi di costruzione dell’immagine. L’uso combinato di materiali antichi e tecnologie contemporanee enfatizza la tensione tra memoria e innovazione, determinando letture multiple e stratificate delle opere.

Perché visitare ArTour Brera

ArTour Brera propone una rassegna che mette a confronto diverse poetiche e approcci tecnici. L’esposizione è aperta dal 12-02-2026 al 26-02-2026 nel quartiere di Brera. L’offerta è rivolta sia ai cittadini milanesi sia ai turisti interessati all’arte contemporanea.

La mostra illumina il dialogo tra astrazione e figurazione, mettendo in evidenza come pratiche formali e codici visivi divergano o si sovrappongano. L’uso combinato di materiali antichi e tecnologie contemporanee accentua la tensione tra memoria e innovazione. Lo spazio di Made4art organizza percorsi di fruizione pensati per favorire l’incontro tra le opere e il pubblico, con stimoli per il visitatore curioso e per chi studia o pratica arte contemporanea.

Come organizzare la visita

Per preparare la visita si consiglia di verificare gli orari di apertura di Made4art e di consultare, se disponibili, schede critiche o materiali informativi sulla mostra. Percorsi tematici che confrontino opere astratte e figurative aiutano a costruire una chiave di lettura personale. Visite guidate e incontri collegati alla rassegna offrono opportunità di confronto diretto con curatori e artisti e arricchiscono l’esperienza del pubblico.

ArTour Brera presenta un intreccio di linguaggi artistici e provenienze diverse per indagare il rapporto tra astrazione e figurazione. Visitare la mostra a Made4art consente di osservare gli esiti contemporanei dell’immagine e le sue possibilità espressive; la rassegna resta aperta fino al 26-02-2026.