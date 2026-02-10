Atleti dell’arte: esplora la mostra e i laboratori creativi per bambini

Scopri la mostra "Atleti dell'arte" e partecipa al workshop creativo dedicato ai giovani a Pieve Emanuele! Un'opportunità unica per esplorare l'intersezione tra sport e arte, stimolando la creatività e l'espressione personale dei partecipanti. Non perdere questa esperienza coinvolgente e formativa!

Il 14 febbraio 2026, Pieve Emanuele ospiterà un evento dedicato all’arte e allo sport. La mostra “Athletes of Art” sarà allestita presso il Centro Civico Castelli, trasformato in galleria per mettere in risalto opere che rappresentano i valori olimpici e paralimpici.

Questo evento non solo celebra l’impegno sportivo, ma promuove anche temi di inclusione e empowerment femminile.

Dettagli dell’evento

L’inaugurazione della mostra si terrà il 14 febbraio alle ore 18:00. Durante l’evento, i visitatori potranno ammirare opere d’arte di vario genere, esprimendo il potere dello sport come mezzo per superare le barriere e unire le persone. La mostra è organizzata dall’associazione Vita World, in collaborazione con il Comune di Pieve Emanuele, e rappresenta un’importante occasione per riflettere sul ruolo dello sport nella società.

Un workshop per bambini

Il pomeriggio del 14 febbraio si svolgerà un workshop creativo aperto a bambini di età superiore agli 8 anni. Questo laboratorio consentirà ai partecipanti di realizzare costumi utilizzando materiali di recupero, in perfetta sintonia con il tema del Carnevale Pievese, ispirato quest’anno alle Olimpiadi. Sarà un’opportunità unica per i giovani di esprimere la propria creatività e divertirsi, apprendendo a valorizzare materiali che altrimenti andrebbero sprecati.

Obiettivi e significato dell’iniziativa

Il progetto Athletes of Art non si limita a essere una semplice esposizione d’arte, ma mira a trasmettere messaggi profondi legati ai valori olimpici. In un’epoca in cui la coesione sociale è fondamentale, l’arte diventa un linguaggio universale in grado di unire individui di diverse culture e provenienze. Attraverso questa mostra, si intende celebrare la diversità e promuovere un messaggio di pace e collaborazione.

Un evento per tutti

La mostra e il workshop saranno aperti a tutti, offrendo un’occasione di incontro e scambio per famiglie, giovani artisti e appassionati di sport e arte. L’incontro di queste due discipline, apparentemente distanti, crea uno spazio in cui i partecipanti possono esplorare nuove forme di espressione e scoprire come l’arte possa riflettere e potenziare gli ideali sportivi.

