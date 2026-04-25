Rassegna e incontri su cinema, migrazioni e geopolitica a Milano

Un ciclo di film e appuntamenti formativi che mette al centro le migrazioni, i Balcani e la geopolitica, con consigli pratici per chi pensa di partire

La città ospita una proposta culturale che mescola cinema e impegno civile: Che Cinema! è pensato come un ciclo di proiezioni che si concentra su temi quali Africa, Balcani, migrazioni ed educazione. Organizzato da IPSIA Milano insieme al circolo Terre e Libertà e al blog collettivo Le Nius, il progetto intende mettere in dialogo il pubblico con autori, giornalisti e operatori sociali per affrontare questioni complesse attraverso il linguaggio cinematografico.

La formula unisce proiezioni e confronti: ogni serata è pensata come spazio per vedere film o documentari e poi discutere, approfondire e contestualizzare le storie proposte. L’approccio privilegia il cinema come strumento educativo e il confronto diretto con realtà spesso raccontate in modo superficiale dai media mainstream, offrendo così percorsi di conoscenza più articolati e partecipati.

Obiettivi e temi della rassegna

La rassegna ha obiettivi chiari: promuovere una lettura più critica delle dinamiche migratorie, valorizzare le culture dei Balcani e dell’Africa e riflettere sul ruolo dell’educazione nella costruzione di comunità inclusive. Attraverso il documentario e la fiction d’autore, gli organizzatori cercano di stimolare domande sul rapporto tra territorio, memoria e policy, mostrando come il racconto audiovisivo possa diventare strumento di cittadinanza attiva.

Pubblico e modalità di partecipazione

Il ciclo è pensato per un pubblico ampio: studenti, operatori sociali, insegnanti e cittadini interessati ai temi internazionali. Le serate prevedono proiezioni seguite da dibattiti con ospiti e momenti di confronto informale. La partecipazione è un’occasione per costruire reti locali e per conoscere realtà associative attive sul territorio, incentivando il coinvolgimento diretto e il dialogo interculturale.

Appuntamento pratico: “…Allora parti?”

All’interno del programma è inserito il ciclo di incontri intitolato “…Allora parti?”, pensato per chi valuta l’esperienza all’estero per studio o lavoro. Il secondo incontro si terrà martedì 28 febbraio ore 20.00 e offre strumenti concreti e consigli operativi su come organizzare un periodo lontano dall’Italia, con focus su aspetti logistici, opportunità formative e modalità di ricerca del lavoro all’estero.

Contenuti dell’incontro e utilità pratica

Durante la serata, esperti e testimoni racconteranno percorsi personali e forniranno indicazioni pratiche su visti, borse di studio, contratti di lavoro e adattamento culturale. L’iniziativa punta a trasformare il viaggio in un progetto consapevole, spiegando come preparare un CV adatto al mercato internazionale, affrontare colloqui in un contesto straniero e gestire la dimensione affettiva del distacco.

Formazione continuativa: Corso Geopolitica 2017

Parallelamente alle proiezioni, IPSIA Milano ha promosso il Corso Geopolitica 2017, una serie di incontri programmati da febbraio a maggio che comprende dieci appuntamenti su questioni cruciali come i populismi nelle democrazie occidentali, la situazione in Libia, l’Islam nei Balcani e il problema delle frontiere esterne dell’Unione Europea. Il corso si propone come spazio di approfondimento per chi vuole comprendere le interconnessioni tra politica nazionale e dinamiche internazionali.

Il percorso formativo privilegia un approccio multidisciplinare, combinando analisi politica, prospettive storiche e testimonianze dirette. Ogni incontro mira a fornire strumenti critici e conoscenze utili per interpretare fenomeni globali che hanno impatti concreti sulle comunità locali e sulle politiche migratorie.

Perché partecipare e come seguirci

Partecipare a Che Cinema! significa investire tempo nella comprensione di temi complessi attraverso il linguaggio del film e del dibattito pubblico. Le iniziative offrono non solo visione e riflessione, ma anche l’opportunità di costruire relazioni e di accedere a competenze pratiche per chi pensa di muoversi fuori dall’Italia. Per informazioni su calendario, ospiti e modalità di partecipazione è consigliabile consultare i canali ufficiali di IPSIA Milano, del circolo Terre e Libertà e del blog Le Nius.

In sintesi, la proposta combina cultura e formazione: dalla sala cinematografica agli incontri pratici su mobilità internazionale, passando per un corso di geopolitica che restituisce contesti e chiavi di lettura utili per orientarsi in un mondo in rapido cambiamento. Il filo conduttore rimane la volontà di utilizzare arte e conoscenza come strumenti per informare e responsabilizzare il pubblico.