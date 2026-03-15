Lost and Roll svela il lato umano del Salone del Mobile a Milano

Un ritratto cinematografico di Milano durante il Salone del Mobile che privilegia storie, incontri e il fermento urbano oltre agli stand

La settimana del Salone del Mobile non è solo una fiera: è un fenomeno che investe ogni angolo di Milano. Con il documentario Lost and Roll, il regista Gianluca Vassallo propone un punto di vista diverso, mettendo in primo piano il lato umano della Design Week.

Il film osserva più che descrivere, seguendo gesti quotidiani, incontri improvvisati e il flusso di persone che, ogni anno, porta in città oltre 300.000 operatori provenienti da circa 150 Paesi.

Questo progetto cinematografico esplora la città come palcoscenico: non solo i padiglioni, ma strade, cortili e locali che si animano in quei giorni. Il documentario non pretende di fornire una guida tecnica al mondo del design; al contrario, si concentra su ciò che accade intorno agli eventi istituzionali, valorizzando storie personali e atmosfere che spesso restano fuori dai resoconti ufficiali. Il risultato è un racconto che fa emergere la dimensione sociale e culturale della manifestazione.

Milano come organismo vivente

Durante la settimana del Salone del Mobile la città cambia pelle: quartieri e piazze si trasformano in luoghi di sperimentazione collettiva. Lost and Roll indaga questa trasformazione mettendo a fuoco non solo gli eventi programmati, ma le reazioni della città. Il regista registra i segnali di un metabolismo urbano accelerato: negozi che si riconfigurano, spazi temporanei che nascono per ospitare installazioni, e la convivenza tra cittadini e visitatori internazionali. Questi elementi mostrano come il design diventi una lingua comune capace di connettere persone e professioni diverse.

Raccontare le microstorie

Il cuore del film sono le microstorie: artigiani che spiegano materiali, giovani designer che cercano visibilità, operatori che si spostano tra appuntamenti serrati. Attraverso queste narrazioni Lost and Roll mette in evidenza l’importanza delle relazioni e delle reti informali nel mondo del design. Il documentario privilegia l’osservazione empatica, mostrando come dietro a oggetti e installazioni ci siano percorsi di vita e scelte professionali che meritano attenzione. Questo approccio offre allo spettatore una visione multilivello dell’evento.

Un ponte tra economia creativa e vita urbana

Il Salone non è solo una vetrina commerciale: è un ecosistema che produce impatti economici e sociali su scala cittadina. Lost and Roll coglie questo aspetto raccontando come l’afflusso di visitatori stimoli settori diversi, dall’accoglienza alla ristorazione, dalla logistica ai servizi creativi. Il film suggerisce che comprendere il valore dell’evento richiede di guardare oltre i numeri: è necessario considerare l’effetto cumulativo sulle comunità locali e sulle reti professionali che si consolidano attorno alla manifestazione.

Il design come catalizzatore sociale

Il documentario esplora anche la dimensione pubblica del design: progetti che dialogano con lo spazio urbano e pratiche che cercano di includere nuovi pubblici. In queste sequenze il design diventa mezzo per riattivare relazioni cittadine, promuovere partecipazione e stimolare dibattiti. Il lavoro di Vassallo sottolinea come la creatività possa fungere da catalizzatore sociale, capace di innescare trasformazioni che durano oltre la settimana dell’evento.

Una testimonianza sul presente del design

Con tono intimo e osservazioni puntuali, Lost and Roll si configura come una testimonianza sul presente del mondo del design e sul suo rapporto con la città. Il film invita lo spettatore a percepire Milano non come semplice cornice, ma come protagonista collettiva di un racconto in continua evoluzione. Attraverso volti, gesti e luoghi, il documentario restituisce un’immagine della Design Week più vicina alle esperienze quotidiane, offrendo uno sguardo umano che integra quello istituzionale.

In sintesi, la proposta cinematografica di Gianluca Vassallo amplia il discorso sul Salone: non si limita a celebrare le novità del settore, ma mette in luce il legame profondo tra creatività, economia e vita urbana. Per chi guarda, Lost and Roll rappresenta un invito a esplorare il design come pratica collettiva e come componente viva dell’identità cittadina.