Quarant'anni di trasformazioni milanesi raccontati attraverso fotografie in gran parte inedite, filmati d'epoca e testimonianze dirette.

Dal 19 novembre al 19 dicembre 2026, la Fondazione Adolfo Pini di corso Garibaldi 2 a Milano ospita la mostra fotografica e multimediale Milano 1957-1997: la città si trasforma. L’inaugurazione è fissata per mercoledì 18 novembre alle 18, preceduta alle 11 dall’anteprima riservata alla stampa.

La rassegna copre l’arco che va dal 1957, anno in cui iniziarono i lavori della Linea 1 della metropolitana, al 1997, quando fu inaugurata la prima tratta del Passante ferroviario. Il percorso è curato da Vittorio Biondi, Maria Canella, Mimmo Carulli e Norma Picciotto, e unisce due patrimoni visivi diversi per origine e linguaggio.

Due archivi a confronto

Da un lato c’è l’Archivio fotografico Giancarlo De Bellis, nato dall’attività di fotogiornalismo di Giancarlo De Bellis e Norma Picciotto. Dalla fine degli anni Sessanta alla metà degli anni Novanta, i fotografi dell’agenzia seguirono la cronaca cittadina per le principali testate italiane. Tra loro c’era Mimmo Carulli, oggi curatore dell’archivio. Nel 1967 l’agenzia strinse un accordo con l’Unità, diventando la principale fonte di immagini del quotidiano per Milano e la Lombardia. L’archivio conserva i negativi di 47.000 servizi fotografici.

Dall’altro lato si trova l’archivio storico di MM SpA, con materiali in gran parte inediti sulla costruzione delle linee metropolitane. Le immagini sono accompagnate da un video con interviste a Elio Franzini, presidente di MM, allo storico Giulio Sapelli, ai giornalisti Andrea Kerbaker e Federica Seneghini, e a Giampietro Livini, testimone diretto della realizzazione della M1.

Un percorso tra scatti inediti e incontri

Accanto alle fotografie diventate simbolo di quegli anni, la mostra presenta immagini mai ripubblicate dopo la prima uscita sui quotidiani. Il percorso digitale curato da MuseMind permette di approfondire testi e fotografie non esposti alle pareti. La Fondazione intende così favorire una riflessione su memoria, identità e futuro della città.

Sono previsti anche cinque incontri alle 18 nella sede di corso Garibaldi: lunedì 23 novembre con Le classi dirigenti milanesi, lunedì 30 novembre con La città e la memoria, mercoledì 9 dicembre con Raccontare il cambiamento, lunedì 14 dicembre con La città del lavoro e mercoledì 16 dicembre con Milano allo stadio.

L’ingresso alla mostra è gratuito. Gli orari indicati sono dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 19.