Salone del Mobile 64ª edizione: Milano tra eccellenza e internazionalizzazione

Il Salone del Mobile.Milano apre la 64ª edizione con riconoscimenti istituzionali, progetti espositivi e accordi per rafforzare la presenza del design italiano sui mercati esteri

Ha preso il via a Milano la 64ª edizione del Salone del Mobile.Milano, appuntamento di riferimento per chi lavora nel design e nell’arredo. La cerimonia inaugurale, a cui ha partecipato il ministro Antonio Tajani, ha messo in luce il ruolo strategico della manifestazione non solo per le imprese del settore ma per l’intera immagine del Made in Italy nel mondo.

In questo contesto, il Salone funge da piattaforma per contatti internazionali, scambi professionali e progetti di promozione che guardano oltre i confini nazionali.

La manifestazione è stata ufficialmente valorizzata con un riconoscimento istituzionale: la scelta di assegnare al Salone un ruolo di rappresentanza internazionale del design testimonia l’importanza attribuita all’evento nelle politiche di internazionalizzazione. Contestualmente si sono annunciati accordi operativi con le associazioni di categoria e programmi rivolti ai giovani talenti, misure pensate per consolidare la presenza delle aziende italiane nei mercati esteri.

Radici storiche e dimensioni dell’evento

Fondato nel 1961 e organizzato da Federlegno Arredo Eventi S.p.A., il Salone è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento globale per il settore. Le cifre che accompagnano storicamente la manifestazione sono indicative della sua portata: circa 300.000 visitatori specializzati ogni edizione e una componente internazionale che supera il 65% del totale. Per l’edizione in corso sono presenti oltre 1.900 espositori, con una quota significativa di aziende estere. Questi numeri sottolineano il peso del Salone nella rete internazionale del design e della creatività industriale.

Presenza internazionale e rete globale

La forte componente estera non è solo un dato statistico ma una leva strategica: la manifestazione serve infatti come vetrina per buyer, operatori e media internazionali. Il Salone ha sviluppato nel tempo iniziative di promozione estera che includono roadshow e collaborazioni con istituzioni e agenzie di export. Tra le tappe recenti si segnalano eventi a New York, Shanghai, Hong Kong e Expo Osaka, iniziative che traducono il concetto di internazionalizzazione in presenza concreta sui mercati.

Riconoscimenti istituzionali e accordi

Durante l’inaugurazione il ministro Antonio Tajani ha attribuito al Salone un ruolo ufficiale nella promozione del design nazionale, un passaggio che è stato formalizzato con la firma di una convenzione quadro tra il Ministero e FederlegnoArredo. Il protocollo prevede attività congiunte per la promozione all’estero, azioni informative rivolte alle imprese e il sostegno a programmi formativi e di tirocinio dedicati agli studenti stranieri, nell’ambito dell’iniziativa Invest Your Talent in Italy del MAECI.

Formazione e scambi professionali

La convenzione punta a facilitare l’accesso dei giovani talenti alle aziende del comparto tramite tirocini e stage, oltre a fornire strumenti informativi per le imprese che intendono internazionalizzare. È un approccio che combina diplomazia economica e politiche attive per il lavoro, concepito per sostenere la competitività delle imprese italiane nel lungo periodo.

Progetti espositivi e strategie di promozione

Per la prima volta il MAECI è presente con un proprio progetto espositivo: la mostra ABITO, curata da Palomba Serafini Associati e con fotografie di Roberto Palomba, esplora il nesso tra moda e design, intendendo entrambi come linguaggi complementari della cultura progettuale italiana. La mostra sarà poi portata in circuito internazionale, a conferma della strategia di diffusione culturale che accompagna l’azione commerciale.

Verso nuovi mercati

Parallelamente alle attività culturali, il Salone continua a puntare sull’espansione geografica: tra le iniziative più rilevanti vi è l’avvio di una prima edizione prevista a Riad in autunno 2026, un progetto che anticipa ulteriori collaborazioni e opportunità per le aziende. Questa scelta riflette l’intenzione di presidiare mercati emergenti e di integrare il design italiano in contesti economici e culturali nuovi.

Impatto economico e prospettive

Il settore legno-arredo è un asset fondamentale per l’export italiano: nel 2026 le esportazioni del comparto hanno raggiunto 18,2 miliardi di euro, posizionando l’Italia al secondo posto mondiale con una quota di mercato del 9,5%, alle spalle della Cina. Il sostegno di istituzioni come il MAECI e l’azione di ICE Agenzia si inseriscono in una strategia più ampia di diplomazia economica, che cerca di trasformare il patrimonio progettuale italiano in vantaggi concreti per le imprese.

In sintesi, la 64ª edizione del Salone del Mobile.Milano conferma la sua funzione di hub globale per il design italiano: tra riconoscimenti istituzionali, programmi formativi, mostre con valore culturale e iniziative di penetrazione sui mercati esteri, la manifestazione ribadisce la sua centralità nello scenario internazionale e il suo ruolo come acceleratore di opportunità per il sistema produttivo nazionale.