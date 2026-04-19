Bando per un’opera d’arte accanto alla Biblioteca Lorenteggio: opportunità per artisti

Una chiamata aperta agli artisti per trasformare l'area attorno alla Biblioteca Lorenteggio con un'opera di arte pubblica

Il Comune di Milano ha lanciato un Concorso artistico per realizzare un’intervento di arte pubblica connesso al progetto della nuova Biblioteca Lorenteggio. L’iniziativa punta a selezionare proposte che dialoghino con l’architettura della biblioteca e con gli spazi esterni, valorizzando una zona che negli ultimi anni è stata al centro di interventi urbanistici e culturali.

L’opera dovrà integrarsi con il contesto mantendo una forte identità estetica e sociale, offrendo ai residenti e ai visitatori un elemento riconoscibile e fruibile.

L’annuncio è stato reso pubblico sul portale locale e fa riferimento anche allo spazio adiacente: la vicina centrale termica in via Odazio, individuata come possibile sede dell’opera. Questa scelta apre scenari interessanti dal punto di vista progettuale, poiché richiede soluzioni che tengano conto di vincoli tecnici e di accessibilità. L’iniziativa, pubblicata il 17/04/2026, rappresenta una delle opportunità culturali più significative per la zona ovest della città e mira a coinvolgere un pubblico ampio, dagli artisti emergenti ai professionisti con esperienza.

Il bando e gli spazi messi a disposizione

Il bando descrive chiaramente gli spazi disponibili e le caratteristiche richieste: l’intervento dovrà essere collocato nelle aree esterne adiacenti alla biblioteca o sulla facciata della centrale termica di via Odazio. Si richiede che l’opera sia duratura e resiliente alle condizioni urbane, con materiali e tecniche compatibili con la manutenzione pubblica. I partecipanti sono invitati a proporre soluzioni che valorizzino la fruizione quotidiana, il paesaggio urbano e la relazione tra edificio culturale e servizi energetici vicini, privilegiando approcci sostenibili e innovativi.

La centrale termica di via Odazio

La scelta della centrale termica come sede alternativa pone l’accento su un’idea di riuso e dialogo tra funzioni differenti dell’ambito urbano. Progettare per un edificio tecnico significa confrontarsi con vincoli impiantistici, sicurezza e visibilità, ma anche con l’opportunità di trasformare un elemento infrastrutturale in un punto di interesse culturale. Gli artisti dovranno considerare i flussi di persone, i percorsi pedonali e le aree di sosta per immaginare interventi che non ostacolino le attività esistenti ma le arricchiscano.

Requisiti per i partecipanti

Il bando prevede requisiti specifici: presentazione di un progetto illustrato, curriculum artistico, preventivo economico e relazione sui materiali proposti. È richiesta la capacità di realizzare un’opera site-specific che risponda alle condizioni del luogo, includendo proposte per la sicurezza e la durabilità. I candidati devono dimostrare esperienza nella gestione di opere pubbliche o presentare un progetto che documenti l’attenzione a sostenibilità, manutenzione e inclusione sociale, con particolare riferimento alla fruizione quotidiana da parte della comunità locale.

Obiettivi culturali e impatto sul quartiere

L’intervento mira a rafforzare il ruolo della Biblioteca Lorenteggio come fulcro culturale per l’area ovest, promuovendo accessibilità e partecipazione. Un’opera ben inserita può diventare catalizzatore di iniziative, laboratori e percorsi didattici, contribuendo a creare un’identità collettiva. Dal punto di vista urbano, l’obiettivo è migliorare la qualità dello spazio pubblico e favorire la coesione sociale: arte e cultura come strumenti di rigenerazione, capaci di stimolare relazioni tra cittadini, operatori culturali e istituzioni.

Modalità di selezione e prospettive future

La selezione sarà affidata a una giuria tecnica composta da rappresentanti istituzionali, esperti d’arte e operatori culturali, con eventuale fase di preselezione per garantire qualità e fattibilità dei progetti. Le procedure prevedono valutazione della coerenza artistica, del rispetto dei vincoli tecnici, del budget e della capacità di coinvolgere la comunità. L’implementazione dell’opera sarà accompagnata da una pianificazione per la manutenzione e da iniziative collaterali per massimizzare l’impatto pubblico. Per maggiori informazioni e dettagli sul bando è possibile consultare la comunicazione ufficiale sul portale Prima Milano.