Weekend a Milano: imperdibili eventi di arte, cibo e spettacolo

Un itinerario per il weekend milanese: mostre a Palazzo Reale, mercatini lungo il Naviglio, fiori in Basilica e spettacoli per bambini

La primavera invita a uscire e Milano risponde con un palinsesto ricco e variegato. In città convergono proposte darte, mercatini allaperto, manifestazioni gastronomiche e spettacoli pensati per le famiglie: tutto concentrato nel fine settimana che include il 17, 18 e 19 aprile.

Questa guida compatta raccoglie gli appuntamenti principali e le informazioni pratiche per orientarsi tra Milano Art Week, le iniziative sui Navigli, le manifestazioni in piazza e le esperienze per i più piccoli.

Tra i punti forti del weekend spiccano le mostre ospitate a Palazzo Reale, il mercatino Red Bazar lungo il Naviglio e la rassegna floreale alla Basilica di Sant Ambrogio, oltre a concerti e spettacoli come il Concerto per la libertà e proposte teatrali dedicate ai bambini. Qui trovi date, orari e consigli pratici per scegliere cosa vedere e come organizzare la giornata.

Milano Art Week e il programma di Palazzo Reale

La Milano Art Week torna dal 13 al 19 aprile con un fitto calendario di eventi promossi dal Comune in concomitanza con miart, la fiera che si svolge dal 17 al 19 aprile. Art Week si declina in mostre, talk e aperture serali: a Palazzo Reale la settimana include visite guidate, incontri con gli artisti e riduzioni sui biglietti pensate per favorire la partecipazione. Lappuntamento clou è l Art Night di sabato 18 aprile, con apertura straordinaria fino alle 22:30, ultimo ingresso alle 21:30, che permette di visitare le esposizioni dedicate a Kiefer, Mapplethorpe e i percorsi metafisici.

Eventi e riduzioni da non perdere

Nel programma di Palazzo Reale figurano momenti di approfondimento come il talk con Anselm Kiefer e Natasha Fabbri al Teatro Dal Verme venerdì 17 aprile alle 17:30, e la visita guidata alla mostra Metafisica/Metafisiche sabato 18 aprile alle 14:30 con Anna Luigia De Simone. Dal 14 aprile è attiva anche la formula di biglietto 2×1 per gli under 26 ogni secondo martedì del mese e la promozione che consente con il biglietto di una mostra di ottenere la riduzione su unaltra in sede.

Mercati, fiori e sapori: Red Bazar e Flora et Decora

Gli spazi allaperto diventano teatro di proposte artigianali e gastronomiche. Domenica 19 aprile 2026 il Red Bazar torna a colorare il Naviglio con bancarelle di artigiani e illustratori provenienti da tutta Italia, estendendosi dalla Darsena fino a via Gola. Liniziativa, organizzata dal Sabato di Lambrate insieme allassociazione Zona Darsena, ospita anche food truck e ristoratori locali, oltre a musicisti e spettacoli di strada. Lingresso è libero e aperto a tutti, con informazioni disponibili contattando gli organizzatori via email.

Flora et Decora alla Basilica di Sant Ambrogio

Da venerdì 17 a domenica 19 aprile 2026 la Basilica di Sant Ambrogio ospita la ventunesima edizione di Flora et Decora, evento che unisce florovivaismo, artigianato creativo e specialità enogastronomiche. La manifestazione si articola in tre anime: Flora nel Quadriportico di Ansperto, Decora con oggetti di design per casa e giardino e Ristora dedicata ai sapori di qualità. Lingresso è gratuito: venerdì e sabato dalle 10:00 alle 20:00, domenica fino alle 19:00.

Musica, teatro e appuntamenti per le famiglie

Il weekend propone anche appuntamenti musicali e teatrali che intrecciano impegno civile e intrattenimento. Sabato 18 aprile alle 17:30, alla Camera del Lavoro di Milano, il Gaetano Liguori Trio mette in scena il Concerto per la libertà, un omaggio a Dario Fo e alle tematiche di giustizia sociale che hanno attraversato la carriera del pianista. Lincontro con la tradizione jazz e la dimensione civile rende questo concerto un momento di riflessione oltre che di ascolto.

Spettacoli per bambini e famiglie

Per i più piccoli, sabato 18 e domenica 19 aprile alle 16:30 la Sala Teatranti del Teatro Bruno Munari presenta Seme di Mela, uno spettacolo sensoriale dedicato ai bambini dai 2 ai 6 anni che usa terra, ritmo e immaginazione per avviare un percorso di scoperta. Domenica 19 aprile il Teatro Martinitt ospita in doppia replica lo show di bolle My Bubble World del bubble artist Whitedream, con repliche alle 11:30 e alle 15:30, pensato per stupire e coinvolgere tutta la famiglia.

Infine, da martedì 14 a domenica 19 aprile la città celebra il gelato artigianale con Gelato Week, un percorso che coinvolge 30 gelaterie milanesi e offre gusti limited edition. Acquistando il biglietto si possono provare cinque degustazioni lungo itinerari tematici nei quartieri della città, includendo anche un percorso gluten free.