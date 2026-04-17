Mostra di busti e miniature smaltate a Pinacoteca di Brera

Visita la mostra La bellezza e l'ideale con opere restaurate e pezzi rari della collezione Sommariva

La Pinacoteca di Brera presenta una esposizione che mette a confronto canoni estetici e conservazione: La bellezza e l’Ideale raccoglie una serie di opere che vanno dal gesso al marmo fino alle piccole superfici smaltate. Questa rielaborazione della comunicazione ufficiale offre una guida compatta e aggiornata per il visitatore interessato a capire cosa vedere, come fruire la mostra e quali strumenti sono messi a disposizione per approfondire il percorso espositivo.

L’allestimento valorizza soprattutto dodici busti in gesso oggetto di un attento intervento conservativo e la celebre Vestale in marmo, affiancate da esemplari meno comuni: le miniature smaltate della collezione Sommariva. Nel testo che segue troverai anche gli aspetti pratici – indirizzo, orari, durata della mostra e canali di informazione – oltre alle modalità per lasciare commenti e alle garanzie relative al trattamento dei dati personali.

La mostra in breve

L’esposizione, concepita come un dialogo tra materiali e tempi diversi, presenta opere che illustrano il rapporto tra idea estetica e tecnica artistica. I dodici busti restaurati mostrano non solo i risultati del restauro ma anche il valore documentario delle opere in gesso, mentre la Vestale in marmo propone un punto di riferimento iconografico per comprendere il gusto classico. Le miniature smaltate della collezione Sommariva arricchiscono il percorso con oggetti di piccola scala che testimoniano le pratiche decorative e collezionistiche dell’epoca.

Opere e criteri di scelta

La selezione delle opere è stata orientata da criteri di rappresentatività e conservazione: il restauro ha consentito di esporre i busti in condizioni ottimali, mettendo in evidenza superfici, texture e dettagli iconografici. Il termine restauro indica qui gli interventi mirati a stabilizzare i materiali e a rendere leggibile il manufatto, senza alterarne l’autenticità. Le miniature smaltate, per dimensione e delicatezza, offrono un contrasto intenzionale rispetto alle sculture in gesso e marmo presenti in sala.

Informazioni pratiche per la visita

La mostra è ospitata presso la Pinacoteca di Brera, in Via Brera, 28. Il periodo di apertura è indicato con precisione: dal 16-05-2026 al 17-05-2026. Gli orari di visita sono dal martedì alla domenica: dalle 8.30 alle 19.15. Per approfondire o consultare aggiornamenti ufficiali è possibile visitare il sito web della pinacoteca all’indirizzo http://pinacotecabrera.org/news/mostra/la-bellezza-e-lideale/, che offre informazioni pratiche e materiali di contesto.

Segnalazioni editoriali e canali

L’appuntamento è stato segnalato dalla redazione di “Appuntamenti metropolitani” il 10-07-2026 alle 10:58:13. Per restare aggiornati è possibile sottoscrivere il servizio: la struttura informa su newsletter, servizio RSS e servizio SMS, modalità pensate per ricevere comunicazioni mirate sugli eventi espositivi e sulle iniziative collaterali.

Partecipazione, commenti e privacy

Chi desidera lasciare un’impressione sulla mostra può utilizzare il form dedicato ai commenti; tuttavia, per garantirne l’attendibilità, è prevista la richiesta di login e una conferma via email prima della pubblicazione. La procedura è pensata per tutelare la qualità dei contributi pubblici e per collegare il testo al nome e cognome dell’autore al momento della pubblicazione, come indicato nelle informazioni fornite ai visitatori.

Protezione dei dati e diritti dell’interessato

Ai sensi del d.lgs. 196/03 viene precisato che l’indirizzo email serve esclusivamente per le operazioni di verifica e non sarà divulgato. Il commento sarà pubblicato con l’indicazione del nome e cognome e i dati saranno conservati su supporto magnetico. L’interessato conserva i diritti previsti dall’art. 7 della norma citata: ottenere conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, rettificarli, aggiornarli, cancellarli o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è la Fondazione RCM – Rete Civica di Milano, con sede operativa in via Comelico 39/41, 20135 Milano; vi hanno accesso i dipendenti e collaboratori nominati incaricati del trattamento.