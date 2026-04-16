Il restauro di Palazzo Marino: Tod’s, 7.500 mq e un modello di collaborazione pubblico-privato

Il restauro conservativo di Palazzo Marino, finanziato da Tod's e completato dopo 16 mesi, riporta alla luce la bellezza storica dell'edificio e rilancia il dibattito sul ruolo del mecenatismo imprenditoriale

Il restauro di Palazzo Marino segna una tappa significativa per Milano: un complesso intervento conservativo, interamente sostenuto dal gruppo Tod’s, ha interessato le superfici interne ed esterne dell’edificio, sede dell’amministrazione comunale. Progettato nel XVI secolo da Galeazzo Alessi, il palazzo è stato restituito ai cittadini con opere mirate di pulitura, consolidamento e rifacimento degli intonaci, in un lavoro durato 16 mesi e su una superficie complessiva di 7.500 mq.

L’operazione è stata presentata alla città alla presenza del sindaco e del presidente del gruppo finanziatore.

Oltre al valore estetico e conservativo, il progetto evidenzia il ruolo strategico del mecenatismo moderno: un modo in cui imprese e istituzioni possono cooperare per salvaguardare il patrimonio. L’intervento non si limita a un restauro cosmetico, ma punta a preservare tecniche artigiane e materiali compatibili con la storia dell’edificio, offrendo al contempo una testimonianza di come il privato possa sostenere opere pubbliche di rilievo.

Il progetto e i numeri

Dal punto di vista tecnico e finanziario, l’iniziativa si caratterizza per alcuni dati centrali: l’investimento complessivo è stato pari a 2,3 milioni di euro, cifra che ha permesso di coprire l’intervento su 7.500 mq di facciate interne ed esterne. I lavori, avviati con una stima dei tempi e dei costi in linea con le previsioni iniziali, hanno previsto operazioni di pulitura, consolidamento delle superfici, protezione con materiali compatibili e il rifacimento delle stuccature e delle velature, con attenzione alla durabilità e al rispetto delle tecniche storiche.

Dettagli tecnici e materiali

Le operazioni hanno richiesto l’utilizzo di prodotti e procedure appositamente scelti per rispettare il carattere storico dell’opera. La fase di consolidamento ha mirato a stabilizzare le superfici deteriorate, mentre le fasi di pulitura sono state eseguite per restituire leggibilità ai motivi architettonici. In ogni passaggio il team tecnico ha privilegiato materiali compatibili e soluzioni reversibili, secondo i principi della conservazione, per garantire che gli interventi non compromettano il patrimonio nel lungo periodo.

Ruolo del privato e impatto sociale

La partecipazione del gruppo Tod’s rappresenta un esempio di come il settore privato possa sostenere la tutela dei beni culturali con un approccio di mecenatismo moderno. Durante la presentazione del progetto sono emersi messaggi chiave sul valore di una collaborazione trasparente e rispettosa tra amministrazione pubblica e sponsor: il finanziamento ha consentito di realizzare rapidamente opere difficili da sostenere con risorse ordinarie, restituendo al pubblico un edificio storico che funge da simbolo civico.

Un modello replicabile

Il caso di Palazzo Marino viene proposto come modello per altre iniziative: coinvolgere imprenditori sensibili al patrimonio, creare partnership tecniche con studi specializzati e garantire il controllo istituzionale sono elementi che, se replicati, possono accelerare la cura di monumenti e spazi pubblici. Un appello lanciato dai protagonisti invita a immaginare percorsi simili per altri beni della città, con un’attenzione anche a progetti sociali rivolti a giovani e anziani.

Team, governance e supervisione

La riuscita dell’intervento è stata possibile grazie a un coordinamento tra operatori privati, uffici comunali e istituzioni tecniche. Il bando per la ricerca dello sponsor tecnico è stato seguito dall’agenzia incaricata, che ha poi lavorato con un team di progettazione coordinato da Dontstop Architettura. Hanno partecipato allo sviluppo e all’esecuzione dei lavori lo studio Andrea Borri Architetti, il restauratore e architetto Paolo Pecorelli, l’impresa Estia e la società di progettazione integrata Progetto CMR.

Il ruolo della Soprintendenza

Il processo si è svolto in stretto confronto con la soprintendenza competente: la collaborazione con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Milano e con la soprintendente ha garantito il rispetto delle norme di tutela e la correttezza degli interventi, contribuendo a un risultato che ha rilevanza anche per la storia del restauro nella città.

Conclusioni

Il completamento del restauro di Palazzo Marino restituisce a Milano e ai suoi visitatori un simbolo della storia cittadina, rinnovato senza perdere la memoria delle tecniche e degli stili che lo caratterizzano. L’esperienza mette in luce come il mix di competenze tecniche, volontà istituzionale e risorse private possa produrre esiti concreti per la conservazione del patrimonio, aprendo scenari per future collaborazioni e interventi mirati.