Festival Lecite Visioni 2026: Iperurani, prosa, danza e performance

Il festival Lecite Visioni ritorna con la XIII edizione «Iperurani»: proposte teatrali, danza, prime nazionali e un ricco calendario di appuntamenti al Teatro Filodrammatici

Da mercoledì 6 a domenica 10 maggio il Teatro Filodrammatici ospita la tredicesima edizione di Lecite Visioni, il festival dedicato alle comunità LGBTQIA+. Con la direzione artistica di Michele Di Giacomo, la rassegna propone una miscela di prosa, danza, performance e incontri pensati per indagare storie individuali e collettive.

Il titolo scelto per questa edizione è Iperurani, un richiamo storico che rimette al centro concetti di identità e legittimazione, aggiornandoli attraverso linguaggi contemporanei.

La formula del festival mantiene l’approccio multidisciplinare: alle rappresentazioni si affiancano momenti informali con musica, cibo e interventi a sorpresa che animano gli spazi del teatro. Gli appuntamenti includono testi premiati, studi scenici e prime nazionali, offrendo al pubblico un percorso articolato tra memoria storica e sperimentazione artistica. Questa edizione intende raccogliere l’eredità di antiche categorizzazioni per spingerla oltre, appunto «iper», verso nuove declinazioni di genere e desiderio.

Il concept: da uranismo a Iperurani

Il nome Iperurani parte da una parola d’epoca: uranismo, termine dell’Ottocento usato per descrivere l’omosessualità maschile che veniva talvolta letta come appartenenza a un «terzo sesso». L’idea è di reinterpretare quella spiegazione come una prima, fragile forma di riconoscimento sociale, per poi superarla attraverso pratiche artistiche contemporanee. Il festival quindi non semplicemente ricostruisce un passato terminologico, ma lo usa come spunto per riformulare identità, diritti e narrazioni pubbliche, mettendo in scena come si è evoluta la richiesta di visibilità e riconoscimento.

Il programma degli spettacoli

La rassegna si sviluppa su cinque serate con appuntamenti serali e alcune prime nazionali. Ogni titolo offre una diversa chiave di lettura: dalla riflessione familiare alle esplorazioni erotiche, passando per il grottesco e il surreale. Il calendario mette in fila produzioni nuove e riletture audaci per creare un percorso coerente ma variegato, capace di intercettare sensibilità differenti e favorire il confronto pubblico.

Spettacoli in cartellone

Mercoledì 6 maggio ore 21.00 debutta in Prima Nazionale Il Pianeta Gigante, testo di Luca Cardetta diretto da Alessio Boccuni, che racconta il tentativo di tre figure di costruire una sorta di utopia personale lontano dalla provincialità. Giovedì 7 maggio ore 21.00 va in scena Rosa Conchiglia – Anaïs Nin e i giorni del porno (vietato ai minori di 14 anni), scritto da Magdalena Barile e diretto da Aldo Cassano, con Debora Zuin: un ritratto di New York negli anni Quaranta e delle scelte creative e commerciali della scrittrice.

Altri appuntamenti

Venerdì 8 maggio ore 21.00 è programmato Il Frigo, adattamento da Copi curato da Andrea Adriatico, dove una donna affronta solitudini e apparizioni surreali in un crescendo tragicomico. Sabato 9 maggio ore 21.00 chiude il ciclo Several Love’s Requests, scritto e interpretato da Pietro Angelini e Pietro Turano, una performance che nasce dall’esperienza delle videochat e indaga i desideri erotici e affettivi maschili, rivelando la difficoltà di creare uno spazio di confronto tra uomini.

Biglietteria, carnet e modalità d’accesso

La vendita dei biglietti è gestita tramite ShopToday, dove è possibile acquistare ingressi singoli o scegliere tra carnet da 2 o 4 spettacoli. I carnet sono pensati in modo flessibile: possono essere usati da una sola persona su più titoli o condivisi tra più spettatori per accedere a uno stesso spettacolo. I carnet sono validi esclusivamente per gli spettacoli identificati nel programma: Il Pianeta Gigante, Rosa Conchiglia, Il Frigo e Several Love’s Requests.

Condizioni di accesso

La gestione dei posti è curata dal personale del Teatro Filodrammatici e gli spettatori saranno sistemati nel Settore Platea. Acquistando più biglietti, la responsabilità dell’assegnazione garantisce posti affiancati quando possibile. Il Voucher Biglietto è valido esclusivamente per la data e lo spettacolo selezionati al momento dell’acquisto; non è modificabile né rimborsabile. Queste condizioni assicurano chiarezza e organizzazione durante le serate, oltre a tutelare la fruizione collettiva delle rappresentazioni.

Partecipare al festival

Oltre agli spettacoli, Lecite Visioni propone incontri e momenti di approfondimento che completano il percorso artistico. La presenza di musica, cibo e incursioni performative rende l’esperienza più ampia rispetto alla sola visione scenica: si tratta di un contesto partecipativo dove pubblico e artisti si incontrano. Per chi desidera un’esperienza completa, i carnet risultano la soluzione più pratica, mentre la piattaforma ShopToday facilita l’acquisto e la gestione dei biglietti.

Questa edizione, con il suo titolo provocatorio e il programma eterogeneo, mira a stimolare riflessioni sul passato e sul futuro delle identità queer, offrendo allo stesso tempo serate di teatro intenso e momenti di socialità. Il Teatro Filodrammatici riconferma così il suo ruolo come luogo di sperimentazione culturale e incontro comunitario.