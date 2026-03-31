Bando estivo per i quartieri di Milano: quasi un milione per spettacoli diffusi

Il Comune mette a disposizione 960mila euro per finanziare spettacoli dal vivo nei quartieri di Milano tra il 1 luglio e il 30 settembre 2026; il bando privilegia periferie, partecipazione e collaborazioni locali

Il Comune di Milano ha lanciato una nuova edizione del programma volto a riempire le piazze e gli spazi condivisi di iniziative culturali: si tratta di un bando che mette a disposizione 960mila euro per sostenere eventi estivi nei quartieri della città.

L’azione punta in particolare alle aree meno centrali, con l’intento di trasformare luoghi pubblici in punti di incontro e partecipazione.

Le proposte finanziate dovranno svolgersi nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 30 settembre 2026, contribuendo a rendere l’estate cittadina più viva e inclusiva. Questo intervento, cofinanziato dal Ministero della Cultura, è pensato come strumento di promozione culturale e stimolo alle economie locali.

Le risorse e le condizioni economiche del bando

Il fondo complessivo stanziato è di 960mila euro, distribuito tra diversi progetti selezionati dal Comune. Il bando prevede che il contributo pubblico non superi l’80% dei costi ammissibili del singolo progetto e che non generi un utile superiore a quello necessario per il pareggio di bilancio. È prevista la possibilità di un anticipo fino al 50% sul contributo concessorio per agevolare la programmazione e la gestione finanziaria degli operatori.

Destinatari e scadenze

Possono presentare domanda gli organismi finanziati attraverso il Fus (Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo) o operatori professionali con almeno tre anni di attività nel settore. Il bando resta aperto fino al 28 aprile 2026, termine entro il quale vanno caricate le proposte progettuali che rispettino i requisiti richiesti.

Due linee d’intervento per coprire tutta la città

Il bando si articola su due principali linee di intervento: da un lato il sostegno a festival strutturati, dall’altro il finanziamento di progetti ed eventi diffusi che coinvolgano la rete dei quartieri. L’obiettivo è combinare appuntamenti di richiamo con una programmazione capillare, in grado di raggiungere pubblici differenti e favorire la partecipazione territoriale.

Festival e progetti diffusi

Nella prima linea sono previsti otto festival — uno per ciascun Municipio dal 2 al 9 — che copriranno generi come teatro, musica, danza, arte circense e proposte multidisciplinari. La seconda linea finanzia fino a 24 progetti diffusi, con un massimo di tre iniziative per ogni Municipio, per garantire una presenza stabile e variegata sul territorio urbano.

Finalità e criteri di selezione

Le proposte dovranno dimostrare un impatto di comunità, con percorsi di partecipazione attiva rivolti ai residenti e alle associazioni locali. Tra i criteri valutativi figurano l’accessibilità, l’inclusione sociale, la collaborazione con realtà del territorio e la capacità di valorizzare gli spazi pubblici come luoghi di incontro. È prevista una premialità per le iniziative programmate nel mese di agosto, periodo strategico per la frequentazione degli spazi estivi.

Accessibilità e coinvolgimento

Particolare attenzione viene data alle proposte che favoriscono l’ampia partecipazione: azioni che prevedono attività per pubblici eterogenei, percorsi dedicati a persone con disabilità e forme di co-progettazione con realtà locali riceveranno valutazione positiva. Il bando chiede inoltre di documentare le collaborazioni e le modalità con cui il progetto intende attivare reti territoriali.

Ricadute sul territorio e aspettative

L’iniziativa è pensata per rafforzare il ruolo della cultura come motore di coesione sociale, promozione economica e rigenerazione urbana. Portare spettacoli e iniziative nei quartieri significa offrire occasioni di socializzazione, sostenere operatori culturali e creare nuova vitalità per i negozi e i servizi locali. Il Comune immagina piazze e cortili come palcoscenici naturali per pratiche culturali condivise.

Operatori e organizzatori interessati dovranno quindi predisporre progetti che coniughino creatività, sostenibilità economica e capacità di attivare comunità. La combinazione di risorse pubbliche e progettualità locale punta a realizzare un’estate di eventi che sia al tempo stesso capillare e di qualità, con un occhio particolare alle zone periferiche della città.