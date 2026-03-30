Dentro e Fuori dal Comune a Cernusco sul Naviglio: natura, storia e comunità

Il programma racconta Cernusco sul Naviglio mettendo in luce il patrimonio ambientale del Plis, le ville storiche, le iniziative sociali e le strutture sportive finanziate anche dal PNRR

La nuova puntata di Dentro e Fuori dal Comune si concentra su Cernusco sul Naviglio, centro della Martesana con circa 35mila abitanti, e offre una panoramica su ambiente, storia e vita collettiva. La trasmissione va in onda lunedì 30 marzo alle 23 su Il61 (canale 61 del digitale terrestre) e su Telecity; le repliche e i video sono disponibili sui portali il61.it e telecity.it.

La puntata invita a conoscere luoghi spesso trascurati, mettendo in primo piano sia il valore naturalistico sia l’impegno delle associazioni locali.

Il racconto televisivo è realizzato da Netweek con la giornalista Silvia Valenti, che costruisce il servizio attorno alle storie di chi vive e valorizza il territorio. Le riprese seguono percorsi ciclopedonali, spazi verdi e strutture culturali per restituire un quadro complesso ma coerente: natura protetta, architetture storiche e una comunità attiva nelle iniziative di inclusione e promozione dello sport.

Il patrimonio naturale e le reti verdi

Al centro del territorio c’è il Plis Parco est delle Cave, un’area tutelata che comprende sei comuni e rappresenta un importante polmone verde per la città metropolitana. Il Plis è un Parco Locale di Interesse Sovracomunale che tutela ambienti ripariali, laghetti e corridoi ecologici collegati al Naviglio Piccolo. Le piste ciclopedonali che costeggiano il corso d’acqua sono percorso privilegiato per residenti e visitatori: camminando o pedalando si incontrano alberi monumentali e habitat che raccontano la trasformazione del paesaggio dalla campagna alla provincia metropolitana.

Percorsi, associazioni e progetti

Lo sviluppo della mobilità dolce è sostenuto da realtà come il comitato Pedala Martesana, attivo per la sicurezza e la promozione della ciclabilità. Parallelamente, il territorio ospita iniziative sociali significative: il Centro Diurno Il Fiore e la cooperativa Il Germoglio promuovono il progetto Vento in Faccia, che unisce attività all’aperto e inclusione sociale. Queste esperienze dimostrano come la gestione degli spazi verdi sia legata non solo alla tutela ambientale ma anche alla coesione sociale e alla salute pubblica.

Ville, chiese e memoria urbana

Il centro storico è un nucleo ricco di testimonianze architettoniche. La guida esperta Mauro Raimondi accompagna la scoperta di edifici e aneddoti, partendo dalla seicentesca Villa Biancani Greppi, oggi sede del Municipio, e passando per la raffinata Villa Alari. Non mancano luoghi di devozione e aree verdi come il Santuario di Santa Maria Addolorata e il Parco Uboldo, che insieme costruiscono l’identità cittadina e offrono scenari per eventi pubblici e momenti di aggregazione.

Politiche culturali e iniziative locali

Le politiche comunali cercano di trasformare questo patrimonio in opportunità: l’assessora al Marketing territoriale Eleonora Fiorillo illustra il calendario di appuntamenti che animano la città, tra cui la fiera di San Giuseppe, la festa dello sport e i concerti alla Casa delle Arti. L’assessora alle Pari opportunità Debora Comito presenta invece il progetto di toponomastica al femminile, un lavoro condiviso che ha rinarrato spazi urbani attraverso la storia di donne esemplari, restituendo nuovi significati a strade e piazze.

Sport, solidarietà e infrastrutture

Lo sport è un altro filo conduttore della puntata: la Mezza Maratona del Naviglio, che da 29 anni mobilita atleti e volontari, è un esempio di come competizione e solidarietà possano convivere. La manifestazione, promossa dai Lions di Cernusco sul Naviglio e Pioltello insieme all’associazione Pro Sesto, non solo coinvolge corridori ma sostiene progetti di utilità sociale sul territorio, rinsaldando il rapporto tra sport e comunità.

Il ruolo della città nello sport è testimoniato dal riconoscimento ricevuto nel 2026 come Capitale Europea dello Sport Inclusivo e del Volontariato. In questo contesto è nato un nuovo polo dedicato al rugby, inserito in un complesso sportivo polifunzionale e finanziato per 3,7 milioni di euro dall’Unione Europea con fondi del PNRR e per 1,5 milioni dal Comune. Il progetto, raccontato dal presidente Roberto Caserini, è diventato punto di riferimento per tanti giovani praticanti e per attività inclusive legate alla palla ovale.

Come seguire la puntata e i prossimi appuntamenti

Per chi volesse rivedere la puntata o non può seguirla in diretta, i servizi sono disponibili sulle pagine dedicate di il61.it e telecity.it. Il programma va in onda ogni lunedì alle 23 su Il61 (61 del digitale terrestre) e su Telecity (canale 13 in Lombardia e Liguria, canale 10 in Piemonte e Valle d’Aosta). Prodotto da Netweek e condotto dalla giornalista Silvia Valenti, Dentro e Fuori dal Comune prosegue il suo viaggio nei territori mostrando bellezze note e nascoste: la prossima tappa è prevista per lunedì 6 aprile e porterà lo sguardo nella provincia milanese di Bareggio.