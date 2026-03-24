Il coro di Corbetta entra nella rete di El Sistema Italia: un riconoscimento per didattica e inclusione

Un riconoscimento nazionale per i Piccoli Cantori di Corbetta: qualità artistica, metodo educativo e pieno coinvolgimento della comunità

Un importante riconoscimento nazionale è stato assegnato al Civico coro di voci bianche di Corbetta, fondato e diretto da Andrea Semeraro. Il consiglio direttivo dell’associazione Sistema – Italia, presieduto dalla direttrice d’orchestra Elisabetta Maschio e composto da docenti di conservatorio e musicisti professionisti, ha approvato l’inserimento del gruppo nella rete dei 25 nuclei musicali affiliati a El Sistema Italia, ispirato al lavoro di José Antonio Abreu.

Si tratta di un riconoscimento che valuta non soltanto il livello artistico, ma anche l’impatto sociale e la qualità didattica del progetto.

La decisione ufficializza il percorso che il coro ha costruito in otto anni di attività, basato su un’offerta corale gratuita e aperta a tutti. L’affiliazione sottolinea il valore di un approccio in cui la musica diventa strumento di crescita collettiva: un modello che punta sull’inclusione, sulla partecipazione e sulla formazione continua, con un calendario concertistico costante e con pratiche educative condivise a livello nazionale.

Il valore educativo e i criteri dell’affiliazione

L’ingresso nella rete di El Sistema Italia premia elementi concreti: trasparenza amministrativa con l’invio dei bilanci associativi, gratuità dei corsi, assenza di requisiti selettivi per l’ammissione dei nuovi allievi e una metodologia didattica coerente con il modello di riferimento. Per il direttore Andrea Semeraro si tratta di «un riconoscimento artistico, sociale e formativo» che certifica la bontà di un progetto pensato per coinvolgere bambini e ragazzi in un processo di crescita. In questo contesto, didattica inclusiva significa offrire opportunità accessibili indipendentemente dalle condizioni economiche o dal livello iniziale degli iscritti.

Cosa significa essere parte di El Sistema Italia

Far parte della rete implica scambi e collaborazioni con altre realtà affiliate, oltre a percorsi formativi condivisi con docenti qualificati. La presidente Elisabetta Maschio ha già suggerito possibili sinergie tra il coro di Corbetta e altre realtà nazionali, aprendo la strada a scambi artistici e progetti comuni. Questa connessione nazionale amplia le prospettive di crescita per i giovani cantori e offre al territorio la possibilità di essere rappresentato in circuiti concertistici più ampi.

Il percorso locale: crescita, difficoltà e nuovi bacini di utenza

Il coro ha conosciuto una crescita costante: oltre agli iscritti locali, oggi molti bambini provengono da Milano, Cornaredo, Cisliano e altri comuni limitrofi, segno che il progetto attrae famiglie interessate alla formazione vocale. Pur ricevendo soddisfazioni, il direttore esprime rammarico per una recente esclusione dall’insegnamento nella scuola primaria della città, evento che non ha però fermato l’espansione del gruppo. Nel 2026 a Semeraro è stato conferito il Premio culturale Città di Corbetta per il suo impegno nella diffusione della musica e nell’organizzazione di cori per diverse fasce d’età.

Iniziative didattiche correlate

Per ampliare l’offerta formativa il maestro ha svolto corsi anche nella vicina scuola primaria di Santo Stefano Ticino, dove ha registrato nuove adesioni. Questa attività dimostra come il progetto, pur radicato in Corbetta, sappia muoversi sul territorio creando reti e avvicinando famiglie che prima non conoscevano le opportunità offerte dal coro.

Il coro giovanile, gli appuntamenti e il sostegno della comunità

Accanto ai Piccoli Cantori, il gruppo giovanile Liberty’s Soul risponde agli stessi criteri di Sistema Italia e vede al suo interno molti ex Piccoli Cantori. Il coro giovanile ha già iniziato una intensa attività concertistica: dopo il debutto a Corbetta l’8 marzo, è atteso a Cisliano il 28 marzo e all’ospedale Ferrero di Verduno il 30 marzo, dove si esibirà anche insieme al gruppo vocale Italian Harmonists. Inoltre, le voci bianche sono impegnate in concerti programmati per il 23 maggio a Cisliano e il 7 giugno a Corbetta.

Il riconoscimento è stato festeggiato ufficialmente durante una serata in Comune (lunedì sera, 23 marzo), alla presenza del sindaco Marco Ballarini e della vice sindaco Linda Giovannini, che hanno ribadito l’importanza di mantenere il progetto aperto e gratuito. Il maestro ha ringraziato pubblicamente il Comune e le famiglie, sottolineando come il sostegno dei genitori sia fondamentale per la continuità e l’efficacia educativa dell’attività corale.