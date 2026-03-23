Lissone in tv: storia, design e sport raccontati da Silvia Valenti

Lissone raccontata da Silvia Valenti tra architettura, mobili e innovazione sportiva

Nella puntata di Dentro e Fuori dal Comune dedicata a Lissone la giornalista Silvia Valenti guida gli spettatori attraverso vicende locali, luoghi emblematici e realtà produttive della città. La trasmissione va in onda lunedì 23 marzo alle 23 su Il61 (canale nazionale 61 del digitale terrestre) e su Telecity, e può essere rivista sui portali il61.it e telecity.it.

Nel cuore della puntata emerge la relazione tra storia, industria e comunità: la redazione incontra l amministrazione comunale nella grande sala consiliare per approfondire una lettura del territorio che mette in luce usi e trasformazioni urbane.

Geograficamente Lissone si colloca tra i fiumi Lambro e Seveso, a pochi chilometri dal centro di Monza, e questo contesto fluviale e di prossimità urbana rappresenta una costante strategica nelle dinamiche economiche e sociali della città. Il sindaco Laura Borella mostra come questa vicinanza al capoluogo abbia favorito connessioni produttive e culturali, mentre l esperto di storia locale Silvano Lissoni racconta le vicende che hanno segnato ville e palazzi storici trasformati nel tempo.

Ville, palazzi e luoghi di culto: il patrimonio storico

Il racconto televisivo passa per la seicentesca Villa Candiani-Magatti, sede del municipio fino agli anni ottanta, e per la raffinata Villa Baldironi-Reati con le sue sale affrescate, esempi di un passato aristocratico che convive con l attualità cittadina. Del periodo razionalista è invece Palazzo Terragni, simbolo dell architettura razionalista degli anni trenta che arricchisce il patrimonio edilizio. La visita alla Prepositurale dei SS. Apostoli Pietro e Paolo celebra un secolo dalla consacrazione, presentando un notevole esempio di gotico lombardo che ancora oggi rappresenta un punto di riferimento religioso e artistico per la comunità.

Storie che abitano gli edifici

Attraverso le testimonianze e i documenti raccolti dal programma emergono le trasformazioni delle residenze storiche e il loro adattamento alle funzioni contemporanee. L incontro con guide locali e con chi gestisce questi beni culturali consente di cogliere il legame tra memoria e riuso: ogni villa o palazzo racconta vicende di proprietà, ristrutturazioni e nuovi utilizzi, offrendo al pubblico una narrazione che unisce storia e quotidianità con un taglio divulgativo e accessibile.

Design e industria: Lissone capitale del mobile

La fama di Lissone come capitale del mobile è al centro di un approfondimento che porta in luce botteghe, imprese e istituzioni culturali legate al mondo dell arredamento. Al terzo piano di Palazzo Vittorio Veneto è ospitata la grande biblioteca dell Arredamento e del design, una raccolta unica che conserva migliaia di volumi, disegni e materiali multimediali dedicati alla progettazione e alla produzione di mobili. Accanto alla memoria scritta, il Museo d Arte Contemporanea custodisce la storia del Premio Lissone e sezioni dedicate alle eccellenze del design nazionale e internazionale.

Il Museo e il Premio Lissone

La collezione museale offre un percorso espositivo che racconta evoluzioni stilistiche e sperimentazioni formali, collegando il lavoro degli artigiani locali alle tendenze del design. Il Premio Lissone ha contribuito a mettere in luce giovani progettisti e tendenze innovative, mentre la presenza di archivi e materiali iconografici permette di studiare processi produttivi e scelte estetiche, rendendo la città un punto di riferimento per chi si occupa di progettazione.

Sport, salute e innovazione: il tessuto associativo

Lo sport rappresenta un altro elemento distintivo della comunità lissonese. La società Pro Lissone, fondata nel 1901, ha una storia lunga che abbraccia il calcio dilettantistico e la ginnastica artistica ed è stata insignita della stella d oro al merito sportivo nel 1971. Lo Sport Club Mobili Lissone, nato nel 1946, si è guadagnato la medaglia d argento dal CONI per l impegno continuativo, con atleti che hanno gareggiato a livello internazionale e partecipato a rappresentative nazionali. La promozione della Coppa Agostoni ricorda il campione locale Ugo Agostoni e la tradizione ciclistica cittadina.

Benessere e tecnologie per la cura

Nella puntata vengono messe a fuoco anche strutture che uniscono ricerca e servizi sanitari e estetici, come il centro medico Fisioterapia 2000, che si avvale della consulenza del dottor Claudio Manzini e del fisioterapista Pino Cazzaniga, specialisti nel recupero post traumatico e nella prevenzione degli infortuni sportivi. Accanto a queste eccellenze si presenta il centro estetico La Perla Nera di Paola Morandi, attivo nella estetica evoluta e rigenerativa e nella formazione professionale, dimostrando come ricerca e personalizzazione caratterizzino l offerta locale.

La trasmissione prodotta da Netweek propone ogni lunedì alle 23 un viaggio nei luoghi definiti fuori dal comune per la loro unicità e valore territoriale. Con interviste a autorità locali, gestori di realtà culturali e imprenditori, Silvia Valenti racconta paesaggi, tradizioni e attività produttive per far conoscere sia le meraviglie note sia quelle meno esplorate. La puntata successiva andrà in onda lunedì 30 marzo e sarà dedicata a Cernusco sul Naviglio, proseguendo il percorso di scoperta del territorio lombardo.