Festival Soul Milano 2026: rassegna sul mistero in città

Un appuntamento che intreccia filosofia, arte, scienza e pratiche contemplative per esplorare il mistero della vita e della città

Dal 18 al 22 marzo 2026 Milano ospita la terza edizione del Soul Festival, una rassegna che mette al centro il tema «mistero, il canto del mondo» e che trasforma luoghi simbolo della città in spazi di riflessione. Promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e dall’Arcidiocesi di Milano, il festival propone un palinsesto diffuso fatto di lecture, dialoghi, reading, performance e laboratori che attraversano teatri, musei, chiese e istituzioni culturali.

L’idea è semplice e ambiziosa: offrire occasioni di pensiero e pratica intorno all’invisibile e all’inaccessibile, non per risolvere ogni enigma ma per imparare a restare in ascolto. Il programma comprende oltre 60 appuntamenti e vede la partecipazione di decine di studiosi, artisti e pensatori nazionali e internazionali, con momenti pensati per pubblici differenti, dalle famiglie ai giovani under 30.

Programma e luoghi: la città come palcoscenico

La manifestazione prende il via mercoledì 18 marzo con l’inaugurazione nell’Aula Magna dell’Università Cattolica, con lo scrittore Javier Cercas come ospite d’apertura. Da lì il festival si dipana in sedi prestigiose: dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli alla Pinacoteca di Brera, dal Museo Diocesano alla Basilica di San Simpliciano, passando per il Castello Sforzesco, la Triennale Milano e i teatri del Piccolo. Ogni luogo offre una lente diversa sul mistero, tra cinema, musica, arte e meditazione.

Eventi serali e momenti speciali

Il calendario include appuntamenti notturni e performance site-specific: una conferenza notturna dedicata alla prospettiva della finta abside del Bramante nella chiesa di Santa Maria presso San Satiro, proiezioni al Cinema Anteo, e un concerto del trio L’Antidote all’Auditorium San Fedele. Tra gli eventi più evocativi si segnala la meditazione all’alba sulle terrazze del Duomo di Milano, esperienza pensata per osservare la città che si risveglia accompagnati da letture e musica.

Temi, ospiti e sezioni dedicate

Il tema del mistero viene affrontato da molteplici angolazioni: filosofia, teologia, psicoanalisi, scienza, letteratura e arti performative. Tra i nomi presenti figurano intellettuali e figure culturali come Massimo Recalcati, mons. Mario Delpini, il card. José Tolentino de Mendonça e il card. Jean-Paul Vesco. I comitati curatoriali, guidati da figure come mons. Luca Bressan e Aurelio Mottola, hanno costruito un percorso che alterna riflessione teorica e pratiche comunitarie.

SOUL Young e iniziative per i più giovani

Una sezione specifica, SOUL Young, ospitata tra ADI Design Museum e Triennale Milano, mette al centro il lavoro di under 30 con workshop creativi, performance e dialoghi su identità, tecnologia e futuro. Queste attività vogliono essere un laboratorio per esplorare come la gioventù percepisce e reinterpreta il mistero attraverso linguaggi sperimentali.

Partecipazione, accesso e collaborazione istituzionale

Molti eventi sono ad ingresso libero fino a esaurimento posti, mentre altri richiedono prenotazione o biglietto. Per dettagli su orari, modalità di accesso e prevendite è consigliato consultare il sito ufficiale del Soul Festival. La rassegna nasce anche grazie alla collaborazione con istituzioni cittadine come il Refettorio Ambrosiano, il Piccolo Teatro di Milano, il Memoriale della Shoah e il Teatro alla Scala, sottolineando il carattere collettivo e intersettoriale del progetto.

In sintesi, il Soul Festival offre a Milano cinque giorni di incontri capaci di coniugare pensiero critico e esperienza contemplativa, invitando cittadini e visitatori a esplorare il valore dell’inquietudine e della bellezza in un tempo segnato dalla tecnologia e dal consumismo. È un’occasione per fermarsi e ascoltare il canto del mondo, a passi lenti tra chiese, musei e teatri.