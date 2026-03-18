Cosa fare a Milano per la Giornata internazionale della donna 2026

Un itinerario completo per l’8 marzo a Milano: tra spettacoli teatrali, il festival Sguardi Altrove, mostre come MUPA, menù dedicati e consigli su trasporti e prenotazioni

L’8 marzo si rinnova l’appuntamento con la Giornata internazionale della donna, una ricorrenza che alterna festa, memoria e mobilitazione. A Milano la programmazione spazia dal teatro al cinema, dalla musica alle mostre immersive: l’obiettivo è celebrare conquiste e sollevare questioni ancora aperte, trasformando la giornata in un momento sia di incontro che di riflessione.

Importante ricordare che, come ormai consuetudine, i musei statali saranno a ingresso gratuito per le donne.

Sciopero nazionale e mobilità

Chi si organizza per l’8 e i giorni successivi deve tener conto dello sciopero nazionale che interesserà il settore dei trasporti lunedì 9 marzo: i servizi di treni e metropolitane potrebbero subire interruzioni, con possibili ritardi e cancellazioni, anche se restano garantite le fasce orarie protette. È consigliabile verificare gli aggiornamenti di Trenitalia, Trenord e Atm prima di partire e programmare alternative in anticipo per evitare disagi.

Teatro: drammaturgia, monologhi e musica dal vivo

Il palcoscenico milanese e dei dintorni dedica l’8 marzo a storie di donne e al confronto sui temi della violenza, del lavoro e della libertà personale. Venerdì 6 marzo alle 20:45 la sede di TAE Teatro a Treviglio ospita un doppio appuntamento della rassegna Estemporanee: il Concerto delle Sorelle Ribelli e lo spettacolo Lettere – Sfumatura di Donna, che anima un surreale ufficio postale con lettere di e per donne. L’evento è in via Marco Polo 34; la prenotazione è obbligatoria via sito o WhatsApp al 340 255 3783.

Spettacoli al Franco Parenti e programmazioni in città

Sabato 7 e domenica 8 marzo al Teatro Franco Parenti va in scena Il mio nome è Maria Stuarda, adattamento del testo di Nicoletta Verna interpretato da Marina Rocco, con accompagnamento al sassofono: una piece che affronta violenza psicologica e giudizi sociali attraverso l’esperienza personale della protagonista. Sempre al Franco Parenti, da martedì 4 marzo a mercoledì 2 aprile, torna Costellazioni di Nick Payne con Elena Lietti e Pietro Micci, regia di Raphael Tobia Vogel; i biglietti variano da 30€ a 16€ a seconda di fasce e convenzioni (vedi dettagli su siti ufficiali).

Cinema e festival: Sguardi Altrove e le novità 2026

Dal 10 al 28 marzo Milano ospita la 33ª edizione di Sguardi Altrove Women’s International Film Festival, manifestazione dedicata al cinema diretto da donne. Il festival porterà 79 film da 22 Paesi in otto sedi tra sale, spazi culturali e università, suddivisi in 11 sezioni che spaziano da diritti umani a tecnologia. Tra le novità c’è Sguardi Expanded, una sezione sulla realtà virtuale realizzata con l’Università di Pavia, mentre le competizioni comprendono Nuovi Sguardi per i lungometraggi e Sguardi (S)confinati per i corti under 35.

Aperture ufficiali e tributi

L’edizione 2026 si apre simbolicamente il 10 marzo all’Università Cattolica con un incontro su sport e inclusione e si inaugura ufficialmente l’11 marzo all’Università IULM; la madrina è l’attrice Letizia Toni e il 20 marzo sarà consegnato il Premio Le Forme del Cinema alla sceneggiatrice Ludovica Rampoldi. Nel cartellone sono previsti omaggi a registe come Alice Diop e tributi a figure storiche del cinema italiano.

Mostre e installazioni: MUPA e proposte immersive

Dal 7 al 21 marzo la Fabbrica del Vapore ospita MUPA – Museo del Patriarcato, progetto di ActionAid che invita a leggere criticamente la violenza maschile attraverso 27 opere, diorami e installazioni. Il percorso immagina l’anno 2148 come momento in cui il patriarcato è un reperto del passato, stimolando riflessioni su lavoro, sport, spazio digitale e sfera domestica. L’inaugurazione del 7 marzo alle 18 prevede reading e set acustico; il museo sarà chiuso il 9 marzo in adesione allo sciopero nazionale di Non Una di Meno.

Visite guidate e laboratori

Villa Arconati propone dal 3 al 6 marzo la visita “Le donne di Villa Arconati” alle ore 15 (durata circa 75 minuti, costo 10€), un itinerario tra figure femminili storiche e allegoriche. Domenica 8 marzo il MUDEC offre il laboratorio Slow Art. Rallenta, osserva, crea! (11:00-13:00) con visita alla Collezione Permanente e laboratorio di pittura; costo 35€ a persona (65€ in coppia), iscrizione su Vivaticket.

Musica, ristorazione e benessere: gusti e relax per l’8 marzo

La giornata include concerti come quello della rassegna #INSIDE con il Quartetto Rilke domenica 8 marzo alle 11 nella Sala Alessi di Palazzo Marino; l’ingresso è gratuito con prenotazione su palazzomarinoinmusica.it. I ristoranti e gli hotel propongono menù e cocktail a tema: all’Excelsior Hotel Gallia il Pastry Chef Francesco Gramuglia propone la Torta Mimosa in monoporzione a 14€ (info 02 67853514); al Principe Bar dell’Hotel Principe di Savoia è disponibile il cocktail “Women’s Strength” a 24€ (info 02 62305065, TeamBar.HPS@dorchestercollection.com). Inoltre, il ristorante AB di Alessandro Borghese presenta il dessert “Alexandra” come omaggio alla femminilità.

Per chi cerca relax, Monticello The Entertainment SPA organizza domenica 8 marzo la serata “Girls just want to have SPA” a partire dalle 17:00, mentre sabato 7 marzo Acquaworld ospita il Mimosa Party (21:00-24:00) con DJ set e schiuma party. Tra proposte culturali e momenti di piacere, Milano offre percorsi diversi per celebrare l’8 marzo: il consiglio pratico è prenotare in anticipo e scegliere eventi che uniscano partecipazione e riflessione.