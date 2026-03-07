Presentazione a Milano dell’autobiografia di Martina Samaja

Un incontro a Casa Delle Associazioni Del Municipio 1 a Milano per presentare l'autobiografia di Martina Samaja: ricordi, studi e un percorso segnato da una lunga malattia e da un trapianto di polmoni

Martina Samaja presenta Aspettando l’arrivo del vento a Milano: appuntamento il 7 marzo 2026 alla Casa delle Associazioni del Municipio 1. L’incontro vuole essere più di una presentazione letteraria: è un’occasione di confronto aperto sulla sua esperienza di malattia, sul percorso dopo il trapianto di polmoni e sulle scelte che hanno segnato la sua vita.

Un’autobiografia senza retorica

Il libro racconta la ripartenza dopo il trapianto, con uno sguardo lucido e privo di pietismi. Martina alterna descrizioni cliniche e riflessioni intime, mostrando le pause di paura, le attese in corsia e i piccoli slanci che ricostruiscono una vita. Il tono è sincero: non pretende di dare lezioni, ma offre frammenti utili a chi vive o accompagna percorsi di cura.

Emozioni e legami che danno forma al racconto

Le relazioni — amici, amori, persone che le sono state vicino — compongono il tessuto umano della narrazione. Sogni e affetti emergono come risorse concrete, non come sfondo romantico. Durante la presentazione non mancheranno aneddoti che illuminano come il sostegno sociale possa fare la differenza nella resilienza quotidiana.

Formazione, viaggi e uno sguardo estetico

La formazione in filosofia, con indirizzo estetico, per Martina non è mero curriculum: è lente attraverso cui legge le esperienze. I viaggi e gli incontri culturali amplificano la riflessione sul bello e sul senso della vita, collegando il pensiero teorico alle pratiche di cura e resistenza. Questo intreccio rende il libro interessante anche per chi studia discipline umanistiche.

Dialogo pubblico e approfondimenti

La serata a Milano prevede letture di brani scelti, interventi di esperti e uno spazio per le domande del pubblico. Si punta a creare un confronto vivo tra cittadini, operatori sanitari, studenti e associazioni: non solo racconti, ma prospettive concrete sulle reti di assistenza e sulle pratiche di accompagnamento ai pazienti. L’incontro riprende la programmazione sospesa l’anno scorso e segna il ritorno delle attività pubbliche del luogo.

Per chi viene

L’appuntamento è adatto a chi ama la letteratura autobiografica, a chi è interessato alle storie di cura e a chi cerca spunti per un dialogo fra esperienza personale e servizi sanitari. Potrà essere anche l’avvio di ulteriori approfondimenti bibliografici e incontri dedicati alle reti di supporto nella malattia.