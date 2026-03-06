Mostra al Mudec: 100 fotografie che ereditano il mondo

Al MUDEC un’esposizione curata da Denis Curti riunisce cento scatti storici e contemporanei per riflettere su memoria, linguaggio e futuro della fotografia

Al MUDEC di Milano prende forma il progetto espositivo 100 fotografie per ereditare il mondo, curato da Denis Curti. Il percorso propone una selezione di immagini che attraversa circa duecento anni di pratiche visive e intende costituire un archivio critico della memoria collettiva.

Nel mondo del beauty si sa, ma anche nelle arti visive gli esperti del settore confermano l’importanza di guardare al passato per interpretare il presente. L’allestimento, ospitato dal museo e sostenuto da Zurich e Turisanda1924, documenta evoluzioni tecniche, sperimentazioni estetiche e tensioni tematiche contemporanee; la curatela insiste sul fatto che la fotografia non sia solo documento ma anche linguaggio capace di trasformare il reale.

Dal primitivo al moderno: nascita e trasformazione del linguaggio fotografico

Il percorso espositivo prosegue mostrando la transizione dalle pratiche ottocentesche a forme di immagine contemporanea. La ricostruzione storica evidenzia come dagherrotipi, ambrotipi e carte de visite abbiano trasformato la fotografia da rarità oggettuale a strumento di comunicazione sociale. In questa fase emergono gli esperimenti tecnici di Niépce e Daguerre, il cui lavoro ha reso possibile la riproduzione dell’immagine su scala più ampia. Gli curatori sottolineano il passaggio dalla testimonianza documentaria alla funzione espressiva, con la fotografia che diventa analisi del mondo e strumento di costruzione dell’identità collettiva, fino alle manipolazioni e alle pratiche costruttiviste che segnano la modernità.

Sperimentazioni e avanguardie

Il percorso espositivo prosegue mostrando come, nel passaggio alla modernità, la pratica fotografica abbia assunto intenti progettuali oltre la mera registrazione. In questa fase emergono sperimentazioni formali che ridefiniscono i codici dell’immagine e aprono a nuovi modi di narrare la realtà.

Le invenzioni surrealiste, le composizioni avanguardiste e il cosiddetto momento decisivo vengono presentati come tappe della trasformazione della fotografia in un linguaggio autonomo. Opere di figure come Man Ray, Aleksandr Rodčenko e Henri Cartier-Bresson illustrano la transizione dalla registrazione neutra alla costruzione intenzionale del significato, dimostrando che la fotografia può essere al tempo stesso documento e finzione, verità e messa in scena.

Fotografia come testimonianza e introspezione

La mostra prosegue esplorando la fotografia come strumento di testimonianza e introspezione. Partendo dalla costruzione intenzionale del significato, il percorso presenta immagini emblematiche che hanno inciso nella memoria collettiva accanto a progetti di ricerca dedicati all’identità e al desiderio. Nel mondo del beauty si sa che l’immagine plasma percezioni; qui la fotografia mostra la sua capacità documentaria e analitica. Gli esperti del settore confermano che il mezzo può essere contemporaneamente documento, messa in scena e specchio del sé.

Tra i lavori esposti figurano scatti radicati nell’immaginario, come la Migrant Mother di Dorothea Lange, insieme a reportage che documentano guerre, migrazioni e trasformazioni sociali. La sezione del diario fotografico valorizza autoritratti e ricerche intime, evidenziando pratiche che sondano il corpo e l’identità attraverso narrazioni visive. I curatori sottolineano il dialogo tra immagini storiche e produzioni contemporanee per mettere in luce continuità e discontinuità nella rappresentazione.

La tendenza che sta conquistando istituzioni e collezionisti è l’integrazione di archivi storici con progetti autobiografici, finalizzata a interrogare memoria e attualità. I visitatori trovano nel percorso una lettura stratificata del reale, dove l’atto fotografico appare come strumento di indagine sociale oltre che estetica. La mostra prosegue con sezioni successive che approfondiscono questi temi, offrendo spunti per ulteriori ricerche e dibattiti nel settore.

Tra documento e autorappresentazione

La sezione confronta opere storiche con lavori contemporanei che utilizzano l’autorappresentazione per interrogare ruoli di genere e identità. Espone come il ritratto fotografico sia diventato uno strumento di critica sociale e di decostruzione dei codici. Per questo motivo sono inclusi autori come Claude Cahun e Robert Mapplethorpe, scelti per la forza iconica e la rilevanza critica delle loro immagini. La mostra mette in dialogo fotografia come prova e fotografia come teatro del sé, mostrando una convivenza funzionale nel panorama contemporaneo e stimolando ulteriori riflessioni sul ritratto odierno.

Il presente e le sfide del post-digitale

Lo studio delle pratiche fotografiche contemporanee si concentra sull’impatto culturale di ambienti iperconnessi, crisi climatiche e migrazioni. Gli esperti del settore confermano che la produzione visiva recente privilegia la documentazione delle trasformazioni ambientali e sociali. Il focus non è più solo sull’evento isolato, ma sulla sua risonanza emotiva nel tempo. Questo approccio prosegue la linea di ricerca sul ritratto e sull’autorappresentazione, ampliandone le prospettive verso paesaggi fragili e aree di conflitto.

Progetti realizzati dopo grandi catastrofi, come l’incidente di Fukushima, mostrano pratiche di resilienza e processi di memoria collettiva. Artisti come Ebrahim Noroozi e Gohar Dashti documentano ferite fisiche e simboliche, mentre altri autori indagano la sovrabbondanza di immagini nel quotidiano. La fotografia contemporanea si configura così come strumento di testimonianza e interpretazione, capace di restituire trasformazioni sociali e ambientali con modelli narrativi plurali. Il prossimo sviluppo atteso riguarda l’integrazione critica tra archiviazione digitale e pratiche espositive.

In continuità con l’integrazione critica tra archiviazione digitale e pratiche espositive, il progetto espositivo si completa con attività collaterali. Un allestimento satellite nella sede di Zurich in via Santa Margherita 11 offre una selezione delle fotografie a ingresso gratuito. Sono previste inoltre sessioni pubbliche con il curatore e con collezionisti per approfondire temi storici e teorici. La mostra, in programma dal 7 marzo al 28 giugno, invita a riconoscere nelle immagini frammenti di un’eredità condivisa. Non si tratta di semplici fotografie, ma di strumenti per leggere il passato e immaginare il futuro. Gli incontri accompagneranno lo sviluppo delle pratiche espositive integrando contributi sulla conservazione digitale e sulle modalità di fruizione futura.