Giornata sul vinile a Rho: fiera, dj set e ascolti allo Spazio MAST

Una giornata allo Spazio MAST di Rho per esplorare il mondo del vinile tra collezionismo, dj set e selezioni musicali di vario genere

Spazio MAST di Rho ospita una fiera dedicata alla cultura del vinile, con vendita, scambio e dj set che animano l’intera giornata. L’iniziativa mette al centro la musica analogica e l’ascolto attento.

L’evento

La manifestazione combina mercatini, postazioni di vendita e performance dal vivo.

I dj set sono pensati per accompagnare l’esplorazione delle bancarelle e per favorire il confronto sulle sonorità alternative. L’organizzazione prevede aree dedicate sia alla compravendita sia all’ascolto.

Destinatari

L’appuntamento è rivolto a giovani, appassionati e collezionisti. Chi cerca pezzi rari può consultare selezioni specializzate e bancarelle di settore; chi preferisce l’ascolto trova playlist curate e set dal vivo. L’evento adotta un approccio inclusivo e valorizza i vinili da collezione.

Programma e proposta musicale

L’evento include la Fiera del Vinile, a cura di Records Family Groove, con esposizione di dischi rari, ristampe e titoli classici destinati ai collezionisti. Accanto agli stand, i dj set del collettivo Spazio Libero offrono un percorso sonoro che unisce breakbeat, electro, dub e contaminazioni di matrice berlinese. Il programma è pensato per promuovere l’ascolto attento e favorire lo scambio culturale tra appassionati e operatori del settore, con attività previste per tutta la giornata.

Artisti e selezioni in consolle

La programmazione musicale prevede una formazione di dj e selezionatori guidata da nomi affermati come Tommy Dvotion, Claudio Raimondi, Frank Siccardi, STEEV-C e Lunadei. Le proposte non si limiteranno alle sonorità elettroniche; verranno esplorati funky, house old school, jazz fusion e rare groove per garantire continuità tra passato e presente del vinile analogico. L’organizzazione annuncia ulteriori ospiti in via di definizione e sessioni distribuite nell’arco della giornata per promuovere l’ascolto attento e lo scambio tra appassionati e operatori.

Dettagli logistici e informazioni pratiche

Per agevolare la partecipazione, la giornata si svolge domenica 1 marzo presso lo Spazio MAST, in via San Martino 22 a Rho. L’orario è dalle 10:00 alle 19:00. L’ingresso è libero e gratuito e punta a favorire una partecipazione ampia e variegata. La giornata è organizzata per facilitare lo scambio di dischi e l’ascolto rilassato. Saranno presenti aree dedicate alle vendite e postazioni d’ascolto, con sessioni distribuite nell’arco della giornata per promuovere l’ascolto attento e lo scambio tra appassionati e operatori.

Contatti e informazioni utili

Per informazioni e richieste tecniche inviare una mail a mast@lafucina.org o telefonare al 348 6361593. L’organizzazione fornisce indicazioni su espositori e possibilità di prenotare spazi per la vendita o lo scambio. Si raccomanda di contattare gli organizzatori in anticipo per esigenze logistiche specifiche. Gli organizzatori comunicheranno eventuali aggiornamenti e dettagli operativi in prossimità dell’evento.

Contesto e valori dell’iniziativa

In continuità con le comunicazioni degli organizzatori, l’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di rigenerazione e sviluppo urbano. Fa parte della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SSUS) ed è finanziata con contributi dei fondi FESR, FSE+ e FSC. Il collegamento con politiche di sviluppo locale evidenzia l’intento di promuovere la cultura come leva per la coesione sociale e per la valorizzazione degli spazi pubblici e associativi.

Il progetto mira a offrire un modello replicabile che valorizzi talenti locali e collettivi culturali, creando occasioni di scambio economico e culturale attorno al vinile. L’iniziativa rafforza le reti tra collettivi, operatori culturali e pubblico e contribuisce alla vivacità della scena musicale cittadina. L’obiettivo dichiarato è trasformare l’evento in un formato ripetibile per altre aree urbane.

Perché partecipare

Partecipare significa immergersi in un ambiente dove il collezionismo convive con la scoperta musicale. I visitatori possono trovare dischi rari, ascoltare set dal vivo e confrontarsi con operatori e appassionati del settore. L’atmosfera resta informale ma ricca di contenuti, adatta sia ai neofiti sia ai collezionisti più esperti.

La giornata allo Spazio MAST offre l’opportunità di riscoprire il piacere dell’ascolto su vinile analogico e di entrare in contatto con professionisti del comparto. Il format unisce scambio, performance e comunità; è stato pensato per essere replicabile in altre aree urbane e gli organizzatori prevedono sviluppi futuri in tal senso.