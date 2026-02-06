×
Cronaca
In tempo reale

Milano Vinile: Esplora la Fiera del Disco con Oltre 100 Espositori!

Condividi su Facebook

Non lasciarti sfuggire l'opportunità di immergerti nella magia del vinile alla Fiera di Milano! Scopri collezioni uniche, incontra appassionati e vivi esperienze musicali indimenticabili. Un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica e della cultura del vinile!

Per gli appassionati di musica e collezionismo, il Milano Vinile rappresenta un evento imperdibile. Questo appuntamento si svolgerà il 21 e 22 marzo 2026 presso l’Unipol Forum di Assago, dove oltre 100 espositori provenienti da tutta Italia e dall’estero offriranno una selezione vasta di dischi, CD e vinili.

Un’esperienza immersiva per i collezionisti

La fiera non è solo un luogo per acquistare dischi, ma un vero e proprio paradiso per i collezionisti. Sarà possibile trovare vinili rari, CD di ogni genere musicale, poster e memorabilia. Gli espositori, selezionati con attenzione, proporranno una varietà di generi, dal rock al jazz, dal metal al folk, garantendo così qualcosa per tutti i gusti.

Un’area espositiva da record

Quest’anno, l’area espositiva avrà una superficie complessiva di 3.000 m², con oltre 600 metri riservati a stand italiani e più di 60 metri dedicati a espositori internazionali. I visitatori saranno immersi in un’atmosfera vibrante, circondati da altri appassionati che condividono la passione per la musica e il vinile.

Eventi e attività da non perdere

Oltre allo shopping, il Milano Vinile offrirà un calendario ricco di eventi. Sarà possibile partecipare a incontri con artisti, assistere a spettacoli dal vivo e visitare mostre dedicate. Ogni giorno rappresenterà un’occasione per scoprire nuovi talenti e approfondire la conoscenza musicale.

Special guest e presentazioni esclusive

Tra le attrazioni, non mancheranno ospiti speciali e presentazioni. Quest’anno, sarà possibile acquistare il “Diario Carboni” di Luca Carboni in edizione limitata, disponibile esclusivamente in fiera. Questa edizione esclusiva include brani inediti e sarà limitata a sole 500 copie numerate, rendendola un vero tesoro per i fan.

Informazioni pratiche per i visitatori

Il costo del biglietto d’ingresso è di 8 €, e i bambini fino ai 16 anni non compiuti possono entrare gratuitamente. I biglietti possono essere acquistati direttamente all’entrata o in prevendita su Ticketsms. Per evitare lunghe attese, si consiglia di acquistare i biglietti online.

Come arrivare all’Unipol Forum

L’Unipol Forum è facilmente raggiungibile grazie ai mezzi di trasporto pubblico. La linea verde della metropolitana collega direttamente il centro di Milano alla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum. Inoltre, per chi arriva in auto, sono disponibili ampi parcheggi nelle vicinanze.

Per gli appassionati di musica e vinili, il Milano Vinile rappresenta un’opportunità unica per immergersi in un mondo di suoni e storie. Questa manifestazione consente di arricchire la propria collezione e di incontrare altri appassionati, creando un’atmosfera di condivisione e passione per la musica.

Leggi anche

Notizie.it è una testata registrata presso il Tribunale di Milano n.68 in data 01/03/2018
Canale di Notizie.it, testata registrata presso il Tribunale di Milano n.68 in data 01/03/2018 | Contattaci - Cookie Policy - Privacy Policy - Note legali - Trattamento dati
Copyright © 2024 | Notizie.it - Edito in Italia da AdHub Media - P.IVA 13542920965 Numero REA MI 2729933 - All Rights Reserved.
Tutti i contenuti sono prodotti in maniera ibrida da una tecnologia proprietaria di Intelligenza Artificiale e da creators indipendenti.