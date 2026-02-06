Milano Vinile: Esplora la Fiera del Disco con Oltre 100 Espositori!

Non lasciarti sfuggire l'opportunità di immergerti nella magia del vinile alla Fiera di Milano! Scopri collezioni uniche, incontra appassionati e vivi esperienze musicali indimenticabili. Un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica e della cultura del vinile!

Per gli appassionati di musica e collezionismo, il Milano Vinile rappresenta un evento imperdibile. Questo appuntamento si svolgerà il 21 e 22 marzo 2026 presso l’Unipol Forum di Assago, dove oltre 100 espositori provenienti da tutta Italia e dall’estero offriranno una selezione vasta di dischi, CD e vinili.

Un’esperienza immersiva per i collezionisti

La fiera non è solo un luogo per acquistare dischi, ma un vero e proprio paradiso per i collezionisti. Sarà possibile trovare vinili rari, CD di ogni genere musicale, poster e memorabilia. Gli espositori, selezionati con attenzione, proporranno una varietà di generi, dal rock al jazz, dal metal al folk, garantendo così qualcosa per tutti i gusti.

Un’area espositiva da record

Quest’anno, l’area espositiva avrà una superficie complessiva di 3.000 m², con oltre 600 metri riservati a stand italiani e più di 60 metri dedicati a espositori internazionali. I visitatori saranno immersi in un’atmosfera vibrante, circondati da altri appassionati che condividono la passione per la musica e il vinile.

Eventi e attività da non perdere

Oltre allo shopping, il Milano Vinile offrirà un calendario ricco di eventi. Sarà possibile partecipare a incontri con artisti, assistere a spettacoli dal vivo e visitare mostre dedicate. Ogni giorno rappresenterà un’occasione per scoprire nuovi talenti e approfondire la conoscenza musicale.

Special guest e presentazioni esclusive

Tra le attrazioni, non mancheranno ospiti speciali e presentazioni. Quest’anno, sarà possibile acquistare il “Diario Carboni” di Luca Carboni in edizione limitata, disponibile esclusivamente in fiera. Questa edizione esclusiva include brani inediti e sarà limitata a sole 500 copie numerate, rendendola un vero tesoro per i fan.

Informazioni pratiche per i visitatori

Il costo del biglietto d’ingresso è di 8 €, e i bambini fino ai 16 anni non compiuti possono entrare gratuitamente. I biglietti possono essere acquistati direttamente all’entrata o in prevendita su Ticketsms. Per evitare lunghe attese, si consiglia di acquistare i biglietti online.

Come arrivare all’Unipol Forum

L’Unipol Forum è facilmente raggiungibile grazie ai mezzi di trasporto pubblico. La linea verde della metropolitana collega direttamente il centro di Milano alla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum. Inoltre, per chi arriva in auto, sono disponibili ampi parcheggi nelle vicinanze.

Per gli appassionati di musica e vinili, il Milano Vinile rappresenta un’opportunità unica per immergersi in un mondo di suoni e storie. Questa manifestazione consente di arricchire la propria collezione e di incontrare altri appassionati, creando un’atmosfera di condivisione e passione per la musica.