×
Cultura
In tempo reale

Calendario degli Eventi della Mostra Metafisica/Metafisiche a Milano

Condividi su Facebook

Partecipa attivamente agli eventi culturali della mostra "Metafisica/Metafisiche" presso il Palazzo Reale di Milano, contribuendo a un'esperienza immersiva e arricchente nel mondo dell'arte metafisica.

Dal febbraio al giugno 2026, Palazzo Reale di Milano diventa il fulcro di un programma culturale di grande interesse, in concomitanza con la mostra Metafisica/Metafisiche. In collaborazione con il Museo Nazionale di Fotografia, si svolgeranno eventi che invitano il pubblico a esplorare il mondo dell’arte e della critica contemporanea.

Un programma variegato di eventi

Il public program prevede due percorsi distintivi. Il primo, dedicato alle visite guidate, sarà condotto dal curatore della mostra, Vincenzo Trione, e si terrà in date specifiche: 5 marzo, 9 aprile e 14 maggio, sempre alle ore 19:00. Queste visite offriranno un’opportunità unica per addentrarsi nel significato e nei temi dell’esposizione.

Dialoghi e conversazioni

Il secondo percorso comprende una serie di conversazioni che si svolgeranno nella Sala Incontri ogni domenica. Questi incontri vedranno la partecipazione di artisti, studiosi e professionisti, i quali si confronteranno su temi legati all’arte e alla metafisica. Gli eventi iniziano il 22 febbraio con Una cabala impossibile, un dialogo tra Vincenzo Trione e Francesco Vezzoli, e proseguono fino al 7 giugno con l’incontro tra Chiara Alessi e Stefano Bartezzaghi.

Visite speciali e approfondimenti

Oltre ai dialoghi, il programma include anche visite speciali presso Palazzo Citterio – Grande Brera, dove si approfondiranno opere contemporanee, tra cui quelle di William Kentridge. Queste visite offriranno uno sguardo sulle risonanze contemporanee del linguaggio metafisico, espandendo il dialogo iniziato in mostra.

Informazioni pratiche per i visitatori

Tutte le attività sono su prenotazione e includono l’ingresso alla mostra. Per prenotare, è possibile visitare il sito adartem.it o contattare il numero 02 6597728, disponibile dal lunedì al venerdì. I biglietti per le visite speciali e i talk costano rispettivamente 20 euro, con l’esclusione della prevendita.

Questa serie di eventi rappresenta un’opportunità imperdibile per esplorare le profonde connessioni tra l’arte contemporanea e le sue radici culturali.

Leggi anche

eventi sportivi e culturali imperdibili a marzo in lombardia 1770691620
Cultura

Eventi Sportivi e Culturali Imperdibili a Marzo in Lombardia

10 Febbraio 2026
Marzo promette di essere un mese ricco di eventi dedicati allo sport e alla cultura in Lombardia. Scopri tutte le iniziative imperdibili che celebrano l’energia sportiva e la ricchezza culturale della regione. Un’opportunità unica per…
Notizie.it è una testata registrata presso il Tribunale di Milano n.68 in data 01/03/2018
Canale di Notizie.it, testata registrata presso il Tribunale di Milano n.68 in data 01/03/2018 | Contattaci - Cookie Policy - Privacy Policy - Note legali - Trattamento dati
Copyright © 2024 | Notizie.it - Edito in Italia da AdHub Media - P.IVA 13542920965 Numero REA MI 2729933 - All Rights Reserved.
Tutti i contenuti sono prodotti in maniera ibrida da una tecnologia proprietaria di Intelligenza Artificiale e da creators indipendenti.