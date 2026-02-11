Calendario degli Eventi della Mostra Metafisica/Metafisiche a Milano

Partecipa attivamente agli eventi culturali della mostra "Metafisica/Metafisiche" presso il Palazzo Reale di Milano, contribuendo a un'esperienza immersiva e arricchente nel mondo dell'arte metafisica.

Dal febbraio al giugno 2026, Palazzo Reale di Milano diventa il fulcro di un programma culturale di grande interesse, in concomitanza con la mostra Metafisica/Metafisiche. In collaborazione con il Museo Nazionale di Fotografia, si svolgeranno eventi che invitano il pubblico a esplorare il mondo dell’arte e della critica contemporanea.

Un programma variegato di eventi

Il public program prevede due percorsi distintivi. Il primo, dedicato alle visite guidate, sarà condotto dal curatore della mostra, Vincenzo Trione, e si terrà in date specifiche: 5 marzo, 9 aprile e 14 maggio, sempre alle ore 19:00. Queste visite offriranno un’opportunità unica per addentrarsi nel significato e nei temi dell’esposizione.

Dialoghi e conversazioni

Il secondo percorso comprende una serie di conversazioni che si svolgeranno nella Sala Incontri ogni domenica. Questi incontri vedranno la partecipazione di artisti, studiosi e professionisti, i quali si confronteranno su temi legati all’arte e alla metafisica. Gli eventi iniziano il 22 febbraio con Una cabala impossibile, un dialogo tra Vincenzo Trione e Francesco Vezzoli, e proseguono fino al 7 giugno con l’incontro tra Chiara Alessi e Stefano Bartezzaghi.

Visite speciali e approfondimenti

Oltre ai dialoghi, il programma include anche visite speciali presso Palazzo Citterio – Grande Brera, dove si approfondiranno opere contemporanee, tra cui quelle di William Kentridge. Queste visite offriranno uno sguardo sulle risonanze contemporanee del linguaggio metafisico, espandendo il dialogo iniziato in mostra.

Informazioni pratiche per i visitatori

Tutte le attività sono su prenotazione e includono l’ingresso alla mostra. Per prenotare, è possibile visitare il sito adartem.it o contattare il numero 02 6597728, disponibile dal lunedì al venerdì. I biglietti per le visite speciali e i talk costano rispettivamente 20 euro, con l’esclusione della prevendita.

Questa serie di eventi rappresenta un’opportunità imperdibile per esplorare le profonde connessioni tra l’arte contemporanea e le sue radici culturali.