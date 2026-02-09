Triennale Milano: Scopri gli Eventi Imperdibili per Milano Cortina 2026

Triennale Milano si sta preparando a un programma culturale straordinario in occasione dei Giochi Invernali 2026, con mostre ed eventi esclusivi dedicati a celebrare l'arte, la cultura e l'innovazione.

Con l’avvicinarsi dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Triennale Milano sta sviluppando un programma ricco di eventi culturali che unisce sport e design. Questo ambizioso progetto mira a mettere in luce il legame intrinseco tra cultura e attività sportiva, rendendo Triennale uno dei punti focali di questa grande manifestazione.

White out: la mostra sui sport invernali

Il cuore pulsante delle iniziative è rappresentato dalla mostra “White Out. The Future of Winter Sport”, prevista dal 28 gennaio al 29 marzo 2026. Curata da Konstantin Grcic e Marco Sammicheli, la mostra si propone di esplorare l’interazione tra il design e le discipline sportive invernali, affrontando anche le sfide legate ai cambiamenti climatici. Il termine white out fa riferimento a un fenomeno visivo che elimina i confini tra cielo e neve, richiamando l’attenzione sulle difficoltà ambientali che influenzano gli sport invernali.

Struttura e contenuti della mostra

L’esposizione sarà articolata in diverse sezioni tematiche, ognuna delle quali si concentrerà su vari aspetti degli sport invernali: dalle discipline agli equipaggiamenti, fino all’architettura sportiva. Attraverso un approccio critico, la mostra si interroga su come il design possa fungere da strumento per affrontare le sfide del futuro.

Riapertura del Museo del Design Italiano

Un’altra importante iniziativa di Triennale Milano è la riapertura del Museo del Design Italiano, fissata per il 4 febbraio 2026. Questo museo, diretto da Marco Sammicheli, presenterà un percorso rinnovato che attraversa le opere della collezione permanente, spaziando dagli anni ’30 fino al 2000, insieme a nuove acquisizioni. L’allestimento mira a raccontare l’evoluzione del design italiano, mettendo in dialogo opere iconiche con le ultime innovazioni.

Il design come specchio dei cambiamenti sociali

Il progetto espositivo si inserisce nel contesto più ampio del programma culturale legato a Milano Cortina 2026, evidenziando come il design possa interpretare e anticipare le trasformazioni sociali. Attraverso l’analisi dei materiali e delle forme, il museo racconta storie di innovazione e creatività.

Arte e sport: un connubio visivo

Fino al 15 marzo 2026, il Piano Parco di Triennale ospiterà anche una serie di Art Poster, dieci manifesti realizzati da artisti italiani contemporanei. Questo progetto, curato da Damiano Gullì, nasce in collaborazione con il Comitato Olimpico Internazionale e il Comitato Paralimpico Internazionale, e rappresenta un modo per valorizzare l’arte in relazione allo sport.

Artisti coinvolti e loro visioni

Tra gli artisti partecipanti figurano nomi come Beatrice Alici e Roberto de Pinto, i quali interpretano il dialogo tra arte e sport attraverso un linguaggio contemporaneo. I manifesti, cinque per le Olimpiadi e cinque per le Paralimpiadi, saranno disponibili anche presso lo Store di Triennale, contribuendo a creare un legame visivo con l’evento.

Casa Italia e le torce olimpiche

Un altro elemento chiave sarà rappresentato da Casa Italia, il quartier generale delle Olimpiadi invernali, che ospiterà attività di rappresentanza e media. Durante l’evento, Triennale Milano esporrà anche le torce ufficiali delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, simboli di unità e speranza, fino al 15 marzo 2026.

Attività e programmi collaterali

In aggiunta a queste iniziative, il programma culturale prevede un ricco calendario di incontri, conferenze, workshop e performance focalizzate sui valori olimpici e sull’importanza dello sport nella società contemporanea. Questi eventi saranno sostenuti da importanti partner come Deloitte e Lavazza Group, contribuendo a rendere Milano Cortina 2026 un evento memorabile.