Un video della fuga e un cappello gettato lungo la strada portano a due giovani accusati di aver ucciso un anziano nella sua casa milanese.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza stanno stringendo il cerchio attorno ai due giovani accusati dell’omicidio di Nicola Re, ex lavoratore dell’Alfa Romeo di 92 anni, aggredito nel suo appartamento di via Muratori, nella zona di Porta Romana, a Milano. Il pensionato era stato colpito il 27 ottobre e morto il giorno seguente al Policlinico, dopo circa 24 ore di agonia.

Nei filmati acquisiti dagli investigatori si vedono i due indagati, cittadini egiziani di 22 e 19 anni, camminare per strada subito dopo aver lasciato l’abitazione. Durante la fuga uno dei due si toglie il cappello e lo getta in un’aiuola, nel tentativo di non essere riconosciuto. Il gesto è considerato un elemento importante nel quadro probatorio raccolto dalla Squadra mobile, coordinata da Emanuele Fattori.

Dall’ipotesi di malore all’autopsia

In un primo momento il decesso sembrava dovuto a un incidente domestico. Il pensionato, originario di Buccino, in provincia di Salerno, viveva da solo ed era stato trovato a terra in condizioni gravissime. La figlia, arrivata in casa, lo ha trovato privo di coscienza, mentre alcuni segni facevano pensare a un furto con qualcuno che aveva rovistato tra le cose.

Il quadro è cambiato con l’autopsia: i medici legali hanno riscontrato fratture craniche incompatibili con una caduta accidentale o con un malore. Gli investigatori hanno quindi incrociato i tabulati telefonici, i riscontri tecnici e le immagini delle telecamere della zona, arrivando a identificare i due presunti responsabili.

Il piano del finto carabiniere e il caso di Varese

Secondo gli inquirenti, i due avrebbero tentato la truffa del finto carabiniere. Uno dei complici sarebbe rimasto di guardia all’esterno, mentre l’altro sarebbe entrato in casa. La situazione è poi degenerata in una violenta aggressione, che ha portato alla morte dell’anziano e alla fuga con gioielli e altri oggetti di valore.

Pochi giorni dopo, la coppia avrebbe colpito ancora a Varese, ai danni di un’altra anziana, con un furto in appartamento per un valore stimato di 50mila euro in monili. Arrestati, i due sono stati rimessi in libertà al termine dell’udienza di convalida.

Il silenzio davanti al giudice

Il 14 novembre i due giovani sono comparsi davanti al giudice per l’udienza di convalida del fermo eseguito dalla Polizia di Stato. Entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Il giudice ha convalidato il provvedimento restrittivo.