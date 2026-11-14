Due giovani egiziani sono stati catturati per l'omicidio di un nonno a Milano, dopo una truffa con finto carabiniere.

Il 27 ottobre un anziano di 92 anni, solo nella sua abitazione di Porta Romana, è stato trovato a terra in condizioni critiche. Trasportato d’urgenza al Policlinico di Milano, è deceduto il giorno seguente. L’autopsia ha evidenziato fratture craniche incompatibili con una semplice caduta o un malore, suggerendo un violento impatto esterno.

Ricostruzione del delitto a Porta Romana

Le prime ricostruzioni indicano che l’attacco è stato parte di una truffa del finto carabiniere. Un individuo si è presentato all’appartamento fingendo di essere una forza dell’ordine, mentre l’altro complice, nella posizione di palo, vigilava dall’esterno. Una volta introdosi, ha colpito l’anziano con violenza, sottraendo gioielli e altri oggetti di valore. La dinamica violenta è stata poi confermata dalle indeboliture craniche rilevate dall’esame medico-legale.

Indagini della Squadra Mobile: metodologie e risultati

La Squadra Mobile della Questura di Milano, su ordine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ha avviato un’indagine intensiva. Guidata da Emanuele Fattori, la squadra ha sfruttato presidi tecnici, analisi delle immagini di videosorveglianza presenti nella zona, e il rilievo dei tabulati telefonici dei potenziali sospetti. In pochi giorni è stato ricostruito un quadro indiziario sufficientemente robusto da procedere al fermo di indiziato di delitto per rapina aggravata e omicidio.

Profilo dei sospetti e collegamento a Varese

I due indagati sono cittadini egiziani, rispettivamente di 22 e 19 anni. Dopo l’aggressione a Milano, i medesimi hanno commesso un furto in appartamento a Varese, sempre a danno di una persona anziana. In quella circostanza sono stati arrestati, ma la udienza di convalida ha portato alla loro immediata rimessa in libertà, in attesa di ulteriori provvedimenti. Il 13 novembre, in serata, la Polizia di Stato ha eseguito il provvedimento di fermo deciso dalla Procura, trattenendo i due uomini nella stessa sede di Milano.

Conclusioni operative della Procura

Il provvedimento di fermo, disattivato dalla Procura, li rende gravemente indiziati a vario titolo per rapina aggravata e omicidio. Le indagini continuano per accertare eventuali ulteriori reati connessi, nonché per recuperare i beni sottratti. La vicenda evidenzia come truffe apparentemente “innocue”, come il falso carabiniere, possano degenerare in violenza estrema quando il profilo della vittima è vulnerabile.