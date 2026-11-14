Un raggiro telefonico finito in tragedia a Porta Romana, con un anziano aggredito in casa e due giovani fermati dalla Squadra Mobile.

Una truffa con la tecnica del falso carabiniere si è trasformata in un omicidio a Milano. La Procura ha disposto il fermo di due cittadini egiziani, di 19 e 22 anni, accusati di rapina aggravata e omicidio ai danni di Nicola Luciano Re, 92 anni, trovato morto nel suo appartamento di via Muratori, nella zona di Porta Romana.

Il fermo è stato eseguito dalla Polizia di Stato nella serata di venerdì 13 novembre. I due sono accusati di aver aggredito l’anziano durante il tentativo di raggiro, portando via gioielli e altri oggetti di valore.

Dalla caduta sospetta alle fratture craniche

Il 27 ottobre l’uomo, che viveva solo, è stato trovato a terra in gravissime condizioni. Soccorso e portato d’urgenza al Policlinico di Milano, è morto il giorno seguente. In un primo momento si era pensato a un malore con conseguente caduta, ma l’autopsia ha rilevato fratture craniche incompatibili con un incidente domestico.

Secondo i vicini, l’anziano era un ex tecnico dell’Alfa Romeo in pensione. Nessun segno di scasso è stato trovato sulla porta: l’uomo, a quanto si è capito, aveva aperto lui stesso. Una circostanza che ha orientato gli investigatori verso una persona conosciuta o comunque attesa.

Il lavoro della Squadra Mobile

Le indagini della Squadra Mobile di Milano, guidata da Emanuele Fattori, hanno incrociato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, i tabulati del traffico telefonico e altri riscontri. In pochi giorni gli agenti hanno costruito un quadro indiziario che ha portato ai due fermati.

Secondo la ricostruzione, uno dei due avrebbe fatto il palo mentre l’altro entrava nell’appartamento. Dopo la morte dell’anziano, i due sono stati collegati anche a un furto in casa di un’altra persona anziana a Varese. Arrestati in quella occasione, erano stati rimessi in libertà al termine dell’udienza di convalida. L’udienza di convalida del fermo per Milano è prevista nelle prossime ore.